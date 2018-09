Bio je megazvijezda s brkovima, u 82. godini pokosio ga je infarkt: na scenu je stupio prije više od pola stoljeća, ljubio je ljepotice, jednu nije mogao preboljeti

Burt Reynolds, hollywoodski "zvjezdani brko" umro je danas u 82. godini, potvrdio je glumčev agent Todd Eisner, a prenosi CNN.

Kako javlja CNN, glumac je preminuo od srčanog udara.

Rođen kao Burton Leon Reynolds jr., 11. veljače 1936. godine, ova velika glumačka zvijezda od djetinjstva je zapravo sanjala o velikoj sportskoj karijeri, no ozljeda koljena i automobilska nesreća mijenjaju njegove životne planove.

Odlazi u New York u potragu za kazališnim aranžmanima, radeći dvije godine kao perač posuđa, izbacivač i kaskader.

Sreća mu se osmjehnula nakon predstave "Mister Roberts", pa su počele stizati povremene uloge u serijama "Riverboat", "Gunsmoke", "Hawk" i "Dan August".

Film "Deliverance" predstavio ga je kao ozbiljnog glumca, a iste godine je postao istinski seks simbol jer je bio prvi muškarac koji se slikao gol za "Cosmopolitan".

Filmovi "Hustle", "Smokey and the Bandit" i "Starting Over" od Burta Reynoldsa nakon toga su napravili megazvijezdu.

Od 1963. do 1965. bio je oženjen za glumicu Judy Carne, a od 1988. do 1993. za seksi Loni Anderson.

Bio je u vezama sa Sally Field i Dinah Shore, a Sally Field nikad nije prebolio.



"Voljeli smo se najviše na svijetu, ali ja sam bio kreten i uspio to uništiti. Onda dva desetljeća nismo razgovarali, iako sam ja svaki dan o njoj razmišljao. Nisam je prežalio" - otkrio je Reynolds u velikom intervjuu prije nekoliko godina.

Kad su Sally Field pitali da to komentira, ustvrdila je:

"Bio je važan dio mog života, ali ne i presudan. Mislim da je Burt muškarac s vrlo teškim karakterom."