Igor Bobić napustio RTL i prešao na N1 televiziju: Ovo ljeto bilo mi je kao ono prije upisa na faks

"Bilo je ovo dugo toplo ljeto za mene, nešto kao nakon srednje škole, a prije faksa", kaže nam urednik, novinar i voditelj Igor Bobić kojemu će ova jesen po mnogočemu biti posebna. Naime, nakon punih četrnaest godina, poslije ljetnog odmora nije se vratitio u redove RTL-a već je stigao na N1 televiziju čije je najnovije pojačanje. Ne treba čuditi da je upravo N1 njegov odabir s obzirom da je ova televizijska kuća u kratkom roku privukla i druga poznata imena poput Domagoja Novokmeta, Ranka Stojanca i Ivana Skorina. U razgovoru za "Reflektor", Bobić je otkrio kakva očekivanja ima od ovog transfera, a osvrnuo se i na sam početak svoje karijere koja traje već dva desetljeća kao i na posljednji angažman na RTL-u, onaj urednički u istraživačkom magazinu "Potraga".



Na RTL-u ste proveli četrnaest godina, a publika vas je upoznala kroz reporterske, uredničke, ali i one voditeljske angažmane. Koji će vam sve trenutci ostati u sjećanju?

- Godine govore same za sebe – u mojoj dvadesetogodišnjoj novinarskoj karijeri od Radio Orahovice, preko Slavonskog radija, Slavonske televizije, Hrvatskog radija i Hrvatske televizije, na razdoblje provedeno na RTL-u otpada više od dvije trećine. Imao sam rijetku priliku sudjelovati u pokretanju novog projekta od nule i to je iskustvo koje je neprocjenjivo. Sudjelovao sam u svim važnim projektima kao reporter, urednik i/ili voditelj pa mi je teško nešto izdvojiti, ali posebno mjesto imaju izvještvanja iz Vatikana o pogrebu pape Ivana Pavla II., odreknuću pape Benedikta XVI. te izbora pape Franje, zatim iz Haaga o presudama generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču, iz Bruxellesa o ulasku Hrvatske u EU te dueli predsjedničkih kandidata na izborima 2015. godine.

Očekivanja

Kakva očekivanja imate od N1 televizije i kakvi su vaši planovi?

- N1 je zahvaljujući velikom trudu vrhunskog tima reportera i urednika u vrlo kratkom vremenu postao sinonim za pravodobno i relevantno izvještavanje. Budućnost informativnog programa na televiziji vidim upravo u formi u kojoj N1 svakodnevno izvještava svoje gledatelje – sada i odmah, s lica mjesta u njihove domove i zato nije bilo dileme da je to pravo mjesto za nastavak novinarske karijere. Osim toga, gotovo sve kolege znam iz različitih redakcija i zadovoljstvo mi je što ćemo ponovno raditi zajedno. Nadam se da ću svojim znanjem i iskustvom doprinijeti još većem uspjehu N1 televizije.



Vaši novinarski počeci zapravo sežu još u doba srednje škole...

- Da, sve je počelo sa školskim listom "Boom" u Srednjoj školi Stjepana Ivšića u Orahovici, gdje sam pohađao gimnaziju. Ali, imali smo mi i Školski radio pa Školsku televiziju, a na kraju i ŠINU – Školsku informativnu agenciju. Sve po uzoru na svijet odraslih, ali u našem svijetu srednjoškolaca. Istodobno sam počeo raditi na Radio Orahovici, a tijekom studiranja na osječkom Pedagoškom fakultetu radio sam na Slavonskom radiju i Slavonskoj televiziji. Godine 2001. odlazim u Zagreb i počinjem raditi na Hrvatskom radiju, potom prelazim na Hrvatsku televiziju da bih se 2004., prije početka emitiranja, priključio RTL-u. Prošao sam sve stepenice i radio sve što se može zamisliti na televiziji. Bio sam reporter, dnevni, izvršni i glavni urednik te voditelj središnje informativne emisije i specijalnih projekata.



Je li informativni program oduvijek bio vaš prvi izbor? Da se ne bavite novinarstvom, u kojoj biste se profesiji mogli zamisliti?

- Novinarstvo je i dalje moj životni izbor, kao i informativni program. Hipotetski, kad bih razmišljao o promjeni profesije, možda bih odabrao nešto vezano za turizam, ali opet u kombinaciji s medijima.



Vaš posljednji angažman na RTL-u bilo je uređivanje istraživačkog magazina "Potraga". Što vas osobno najviše ljuti kada su u pitanju nepravde u društvu, na što ste posebno osjetljivi?

- Na prvom mjestu su neosjetljivost i bešćutnost sustava na probleme ljudi koji ga plaćaju. Siromaštvo, bolest u kojoj ljudi ostaju prepušteni samima sebi… Sve su to stvari na koje ne možete ostati bez odgovora, a posao kojim se bavim oduvijek mi omogućava da se na to ukaže. Kada se dogodi da se stvari promijene, nema većeg zadovoljstva i ispunjenja.



Na RTL-u je i dalje zaposlena vaša supruga Damira Gregoret. Kako ćete održavati balans privatnog i poslovnog života? Naše čitatelje bi moglo zanimati i što će se dogoditi ako jedno od vas dođe do kakve ekskluzive - hoćete li je podijeliti ili to nije opcija?

- Snaći ćemo se, ha ha ha. Morat ćemo bolje uskladiti rasporede tako da to ne osjeti naša kći Bianka, ali ne sumnjam da ćemo uspjeti. Što se ekskluziva tiče, i Damira i ja radimo svoj posao profesionalno i odgovorno za kuće za koje radimo, tako da se odgovor na vaše pitanje nameće sam po sebi.



Recite nam, kako je bilo sa suprugom raditi za istu televizijsku kuću? Koje su prednosti, a koji nedostatci? Jeste li jedno drugome davali savjete, kritike?

- Normalno je da supružnici razgovaraju o svojim poslovima, savjetuju se i pružaju si međusobno podršku, taman i da nisu u istoj profesiji ili istoj redakciji. Damira i ja nismo izuzetak i mislim da smo iz te situacije uspjeli izvući najviše, a da to ne utječe na posao svakog od nas.

Obišao Dalmaciju

Kako volite provoditi slobodno vrijeme, odnosno kako "punite baterije" nakon radnog dana?

- Druženje s obitelji i prijateljima, izleti, odlazak u teretanu i povremeno bicikliranje uvijek mi nadoknade svu potrošenu energiju. Klasičan hobi nemam, a tješim se da je praćenje svega što se događa i u slobodno vrijeme stvar izbora koje me i opušta, a nema veze s profesijom kojom se bavim.



Jeste li imali vremena za ljetni odmor prije početka rada na N1 televiziji?

- Bilo je ovo dugo toplo ljeto za mene, nešto kao nakon srednje škole, a prije faksa. Zaista sam se nauživao u supruginoj rodnoj Dalmaciji, Splitu, na Braču te na Hvaru, ali i u mojim Zdencima u Slavoniji. Spreman sam za sve izazove koje donosi nova televizijska jesen i posebno rad na N1 televiziji.