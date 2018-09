Rade na TTTS-u, a ne znaju što ta kratica znači, znate li vi? 'Trebao bi se zvati KS, kao 'kriminalni terminal'!'

Ako je splitski Pazar "trbuh grada", onda je veletržnica iliti TTTS definitivno, figurativno rečeno, cijeli "probavni trakt". Doista, unatoč lošim kriminalnim konotacijama kojima je nedavno bio opterećen (vidi Crnu kroniku Slobodne Dalmacije), TTTS je svejedno golem organizam u kojem se vrti hrana, trgovina, (pre)prodaja i sve vezano uz svakodnevni život grada Splita, pa i šire.

No, koliko ljudi, uključujući one koji tamo dolaze svakodnevno i rade, uopće zna što znači kratica TTTS? Čak i kad se pišu novinski tekstovi, mnogi kolege toj kratici pristupaju zdravo za gotovo i smatraju je dostatnom, kao nešto što se – je li – podrazumijeva. Zato nam je palo na pamet prošetati poprištem splitske veletržnice locirane na predjelu Kamen kod Stobreča, te sondirati koliko ljudi (ne) zna da TTTS, ustvari, znači "Trgovačko-transportni terminal Split".

- Znate li što znači TTTS? - bubnemo mi prvoj osobi na koju smo naišli. Bio je to Ante Šundov (65), friško umirovljeni profesionalni vozač, koji je "u spizu" i ovom prigodom dovezao suprugu. Dakako, na TTTS-u nije prvi put, nego bogznakoji.

- Terminalno transportni... nešto. Ne znam, ajde, sad sam u penziji pa me nije briga. Neću trošit ovo malo mozga na ta teška pitanja – kroz smijeh nam je priznao da odgovor na zna šjor Ante.

Idemo dalje, računajući da će trgovac (a ne kupac ili vozač kupca) znati više, i nailazimo na simpatičnog Albanca prezimenom Zymberi ispred kamiona obrta "Leni commerce".

- Nemam pojma. Utekao sam iz škole na pola puta. Od devedesete sam ovdje, još otkad je tetees bio tamo gdje sad igraju nogomet. Puno me pitaš, brate. Ovdje stoje samo izgubljeni ljudi, i ja među njima (osmijeh). Slabo se, slabo prodaje. Imam pome šljivarice, najbolje za šalšu. To napiši, i da mi je sin Leonardo, na njega je sad firma. A šta znači TTTS? Koga briga. Trebao bi se ionako zvati KS, kao "kriminalni terminal" – smatra Zymberi.

Šetamo dalje i stižemo do prodajnog mjesta u debeloj hladovini, gdje marendaje familija prezimenom Mejremić s prijateljima. Ibrahim reže pršut, a brat u posjetu, Zurahid iz Gradačca u BiH s adresom u Münchenu, pijucka vino i veli:

- Znao sam, ali jel mi vjeruješ da sam zaboravio. Trgovački centar - nešto. Napiši da "Slobodnu" čitam svaki dan kad sam u Splitu, to je važno. I popij nešto – na bitnije stvari od kratice TTTS skreće pozornost Zurahid (59), inače profesor političkih znanosti po formalnoj struci.

- TTTS? Hm. To znači "tržišni saobraćaj"? Aha! Jesam u pravu – neumorno režući pršut veli Ibrahim (69), pa zove "maloga", to jest sina, 46-godišnjeg Jasmina. I eto ugodnog iznenađenja: Jasmin propjevao točno rješenje kao Stavros pjesmicu!

- Trgovačko-transportni terminal Split! - odcvrkutao je "mali" sa zlatnim lančićem oko vrata, ponosan na bogati asortiman: suhi program voća i povrća s naglaskom na grahorice.

Ohrabreni prvim sugovornikom s TTTS-a koji zna rješenje enigme, dolazimo do živopisnog štanda Ivana Maršića (39). Kršni Imoćanin iz Prološca s adresom u Dugom Ratu viri iza grozda ljutih papričica svih boja i dezena, i umilno se smiješi.

- TTTS? Terminal nešto? Aha, "s" kao skladište? Split, jel? Ja san mislija skladište. A ovo drugo, nisam siguran. Uopće nisan razmišlja – priznaje Ivan prostodušno, pa mu brzo opraštamo neupućenost u naziv mjesta na kojem trguje već godinama.

Četiri sezone na TTTS-u je zaposlena i Marija Kovačević (43), marljiva radnica na čišćenju i održavanju. U visoki standard čistoće smo se zorno uvjerili u sanitarnim prostorijama, gdje je Marija upravo izlijevala vjedro vode kojom je oprala pod. Što znači TTTS, pitamo i nju.

- Nemam pojma. Nitko me to nikad nije pitao. Ja samo odradim svoje, to mi je najvažnije – mudro veli čistačica, dok sve oko nje blista. Što i jest, ruku na srce, najvažnije u njezinu poslanju.

Ženska legenda TTTS-a ipak je Anica Buzov (70), koja pomaže u trgovanju nevjesti, a poznata je po tome što ima pravu, vlastitu verduru iz vrta. U autentičnost smo bili sigurni kad je po domaću blitvu za potrebe (ribljeg) restorana došao Luka Plosnić, karizmatični ugostitelj iz Stobreča.

- Sva verdura je iz Tugara, ako čega zafali, onda iman dopunu iz Segeta Donjeg. Zdravo, neprskano, likarija. Vidi lipote! - klikće simpatična piljarica, dok mi dosadno inzistiramo na demistificiranju kratice TTTS.

- Transportni prijevoz, zna se. I stovarište – zaključuje diplomatski Anica Buzov, poljoprivrednica iz Tugara. Pa nam ozbiljno doda punu kitu - kapulice. Iz Tugara direkt na TTTS; ma što to značilo...