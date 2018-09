Je li ovo najbizarniji marketinški trik koji ste vidjeli? Pogledajte kako su na ovoj 'peškariji' pokušali prevariti kupce da je riba svježa

Kako prepoznati frišku ribu? Ako niste s mora, a ako i jeste, no ne nužno redoviti posjetitelj peškarije, jedan jednostavni "gugl" će vam otkriti kako ćete s lakoćom uočiti koja je od ponuđenih riba najsvježija.



"Ribu se – kao i ljude – prvo gleda u oči. One moraju biti posve bistre i izbočene. One sa zamućenim ili udubljenim očima sigurno su stare nekoliko dana", piše Jutarnji, a postoji još mali milijun izvora koji dodatno objašnjavaju kako "svježe" riblje oči trebaju izgledati.



Očito su ih sve pročitali i usvojili prodavači jedne prodavaonice u Kuvajtu koji su se poslužili možda nabizarnijim marketinškim trikom za koji smo ikada čuli.



Oni su svoje ribe odlučili "osvježiti" kupovnim plastičnim očima ("googly eyes") koje su, bez pardona, lijepili na svoje nekoliko dana stare ribe i tako varali kupce. Domišljato nadasve, pitamo se samo što su mislili koliko će potrajati prije nego se nezadovoljni kupci pobune?

Jer dogodilo se to jako brzo, a fotografije iz ozloglašenog dućana, koji je policija u međuvremenu i zatvorila, obišle su društvene mreže. Na Twitteru se korisnici javno sprdaju s ovim potezom, a domišljate objave se nižu.



Kuwaiti police has shut down a fish store that was sticking googly eyes on fish to make them appear more fresh than they are. :-)

via Al Bayan newspaper, @bayan_kw. pic.twitter.com/CcPa73fDQh — Mohamed El Dahshan (@eldahshan) September 1, 2018

my strongest-held belief is that extremely creative crimes that don't involve maiming another person should be allowed https://t.co/LJlW3oR11F — Ashley Feinberg (@ashleyfeinberg) September 1, 2018