'Budim se plačući i vičući!': kao 15-godišnjakinju je zaveo ortodoksni Židov, s njim je dobila šestero djece, a onda je protjerao: sreli smo se s hrabrom Sarom, koja je o životnoj drami snimila film

Dokumentarni film „Izlaz", koji u cijelom svijetu diže ogromnu prašinu, a prikazan je na Vukovar film festivalu, govori o strašnom životu koji prolaze djevojke koje se odluče udati za ortodoksne Židove u Izraelu. Razgovarao sam s jednom od njih, Sarom Murray, koja tvrdi da je uspjela pobjeći od zlostavljača.



Naime, ako niste znali, a malo se o tome zna, u 21. stoljeću može se dogoditi da 15-godišnju djevojku zavede ortodoksni Židov, odvede ju i oženi u Tel Avivu i ima s njom šestero djece. Mlada žena ne smije pjevati, plesati, niti izlaziti, mora se brinuti za djecu i lijepog supruga. Kad odluči skinuti lance, odlukom rabina proglašena je otpadnicom, protjerana bez prava da viđa vlastitu djecu.



Priča je to Amerikanke Sare Murray s kojom sam ovih dana razgovarao u Vukovaru, jer je odlučila dopustiti da se o njezinoj priči snimi film. Kad mi je prilazila, vidio sam sitnu crnu ženu, simpatičnog lica, ali i strašno tužnih očiju.



Imam PTSP

"Stalno sanjam svojih šestero djece. Probudim se noću plačući i vičući tko mi je uzeo djecu. Onda dođem sebi i shvatim da se to stvarno dogodilo i da ne mogu reći da je to bio samo san. Imam PTSP, teško mi je zaspati, budim se u noćnim morama. To je najgore što vam netko može napraviti, oduzeti vam šestero djece koju sam rodila i podizala 15 godina. Jednog dana sve to nestane. I dan danas ponekad mislim da se to ne može dogoditi."



Sara je potpuno svjesna koliko je opasno za nju i djecu bilo snimiti i svijetu pokazati ovaj film. Ali, odlučila se boriti:



"Ja zapravo otkrivam svijetu istinu o velikoj i snažnoj organizaciji koja ima i veliku moć. Moglo bi za mene biti i ozbiljnih posljedica, a ugrožavanje mog života mogla bi biti jedna od njih. Napisala sam i pjesmu o tome i jedan stih kaže da će kad me ubiju to biti zbog toga što sam glasno govorila o tome što rade."

Vratila se u Ameriku i pokušala dobiti skrbništvo nad djecom preko veleposlanstva Izraela, ali zakoni ortodoksne zajednice i odluke rabina u Izraelu su potpuno izjednačeni s državnim zakonima.



Neću stati

Bivši je suprug, kaže Sara, tvrdio da je depresivna i mentalno bolesna, pa su joj čak prepisivali antidepresive. Pomišljala je na najgore, ali se odlučila boriti upravo snimanjem filma, koji je režirala njemačka redateljica Katharina Woll. Filmom snimanim djelomično i tajno, želi se upozoriti svjetska javnost što se sve može raditi ljudima, u ovom slučaju ženama, i to u ime vjere.



„Djecu i to samo mušku, u zadnje vrijeme mogu viđati samo dva sata na tjedan i to u prisustvu socijalnog radnika kojeg postavlja rabin. Imam i unuku koju dugo nisam mogla vidjeti, a najstarija kći mi čak šest godina nije smjela javiti da je rodila. Usprkos svemu, želim biti dovoljno jaka da u trenutku kad se moja djeca odluče vratiti mami, budem sposobna osoba na koju će se ugledati. Neću stati, neću prestati borbu. Želim da me trebaju, pa makar i moji unuci. Neću stati, kažem vam."



Film „Exit" tek će izazvati veliku buku u svijetu, priča majke šestero djece, o kojoj evo ekskluzivno pišemo za čitatelje "Slobodne Dalmacije", mogla bi uzburkati mnoge krugove. Sara je ozbiljno zabrinuta za svoj život, trebalo je vidjeti kako oprezno hoda i stalno se osvrće. Oči su joj upale, osmijeh vrlo vrlo rijetko osvane joj na licu, a uspio sam ju nasmijati samo jednom rečenicom:



„Ako u ovome ima uopće ikakvog dobra, onda vam mogu reći da uopće ne izgledate kao baka."



Nasmijala se. Heroina, jaka žena, stijena, koja će se do kraja života boriti za svoju djecu.