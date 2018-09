Noć Dioklecijana: 'stari' car Kurbaša zahvalija se palači na pinezima, a bivša misica i aktualna Priska plijenila je glamurom, evo što je poručila

Manifestacija "Noći Dioklecijana" održala se večeras na Peristilu, gdje je dvjestotinjak posjetitelja sat vremena promatralo akrobatske i recitatorske nastupe uz pauze za moderni ples.



Ostatak večeri u Dioklecijanovim podrumima održavala se zabava zatvorena za širu javnost, gdje su odabranici s pozivnicama, kako piše u najavi, degustirali "rimska jela i pića".



U programu su bili najavljeni: "ples s vatrom, akrobatski show, rimska straža i legija, borbe gladijatora i revijalni nastup splitskih gladijatorica".



Pri samom otvorenju voditeljica je poručila kako ćemo putovati kroz vrijeme i vidjeti život od prije 1 700 godina.



Ispred ministarstva turizma zabavu je otvorio Tonči Glavina. Kako i priliči za njegov resor, obratio se turistima:



- Hrvatska je lijepo mjesto. Snimite puno fotografija, ispričajte puno priča, dijelite ih prijateljima i rođacima – kazao je Glavina.



Na balkon su stigli glumac Robert Kurbaša i ovogodišnja Priska, prekrasna Renata Lovrinčević Buljan. Imena su im voditelji dva-tri puta ponovili, da ne bi tko od okupljenih pomislio kako su oni zapravo Dioklecijan i Priska.



Mašući rukama pozdravili su okupljene.



Dok su uživali u aplauzu publike, na Peristilu su po zlatnim konfetama prigodnim za ta antička vremena pozirali rimski legionari.



Među njima su za vrijeme programa šetali snimatelji sa stativima i svom mogućom svjetlećom opremom i tako dali svoj obol autentičnosti manifestacije.



"Srdelice" su Dioklecijanu otpjevale pjesmu na matricu.



Okupljenima se obratio i Tomislav Đonlić, pročelnik za društvene djelatnosti Splitsko-dalmatinske županije.



- Ovo je prilika da vidimo kako se živjelo na ovim prostorima – poručio je Đonlić, pa se i on obratio turistima i to s "dear bests dear friend" i tako dalje. Engleski mu nije materinji jezik.



Kako to i priliči strogom i časnom Dioklecijanu, tek je nakon svih izaslanika i uzavnika dobio riječ. I baš se na njih odmah osvrnuo:



- Prošlo je 1 700 godina otkako sam izgradio ovu palaču! Drago mi je ćut da vam donosi dobre pineze, zahvaljujem se predstavnicima Grada, Ministarstva, Županije i našem gradonačelniku Andri Krstuloviću Opari što mi je vratio ključeve na neko vrijeme. Obeća san u zagrobnom životu da neću držati političke govore i da će ode vridit samo jedno pravilo, jedan zakon, a to je – kruva i igara! – povikao je teatralno Dioklecijan.



Priska se onda obratila narodu:



- Došla sam u grad di sam provela cilo ditinjstvo, ćutila san se odi lipo. Osjećam to i danas. Puno ljubavi, gostoprimstva – naglasila je Priska, i poslala mudru poruku:



- I vi ćete svi biti sutra dio prošlosti kao mi, zato se potrudite biti onaj dio koji se pamti po dobru. Ova godina iznjedrila je igrače u balunu, a ja zastupam onu "u zdravon tijelu zdrav duh" – kazala je Priska i poručila "neka igre počnu".

Zvonjava fanfara ispunila je trg.



Između plesova nalik onima iz filma "Honey" s Jessicom Albom, na Peristil su kročila dva momka. Ti akrobati s vatromn bili su najgledanija točka večeri, najviše zbog onog trenutka kad su jedan drugog digli na ramena pa su ih uspjeli vidjeti i obični posjetitelji.

Ne samo oni na štekatu "Luxora", svečanoj ložili ili društvo koje se guralo među novinarima.



Ako tu vatrenu akrobatsku točku niste pogledali, sva sreća da se među njima vrzmala čitava četa onih ranije spomenutih snimatelja pa ćete, uvjereni smo, lako pronaći snimku.



Dodajmo i kako su za čitavih sat vremena, koliko je program, ponovit ćemo - za širu javnost trajao, drugi dio trga okupirali vodiči za alkoholne ture po gradu, takozvani "pub crawl".



Djevojke sa zelenim kišobranom i plastičnim čašama u rukama mamile su momke s limenkama pive, pa su skupljajući vlastitu publiku uspjeli držati solidan dio trga svojim "štekatom". Napravili su tako predstavu koja se odlično sljubila sa zabavom na donjem dijelu Peristila.