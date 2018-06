"Dostojanstveno iseljenje" – plan je centralnopacifičke otočne državice Kiribati čijem opstanku prijeti porast razine mora kao posljedica klimatskih promjena, odnosno zagrijavanja mora i oceana te topljenja ledenih ploča.



Neke zemlje klimatskim promjenama pridonose minimalno, a trpe najveće posljedice. Najčešće se radi o siromašnim zemljama s vrlo slabom industrijom, niskom potrošnjom fosilnih goriva, a time i beznačajno malim udjelom emisija ugljikova dioksida u globalno emitiranim količinama.



Jedna od takvih zemalja upravo je Kiribati, zemlja s oko 100.000 stanovnika, smještena na otprilike pola puta između Australije i Havaja i rasuta na 33 koraljna atola i otoka, od kojih je 21 naseljen.

Vodena sila

Predviđa se da će Kiribati biti prva država na svijetu koju će progutati ocean, i to u razdoblju od 30 do 60 godina. Vodenoj sili to neće biti teško: ilustracije radi, urbaniziranom atolu i prenaseljenom glavnom gradu Tarawa nadmorska visina ne prelazi tri metra, a nigdje nije širi od 450 metara.



Stanovništvo se nema kamo povući, a situacija je slična i drugdje na otočju. Nadiranje mora ugrožava poljoprivredu zbog prodiranja zasoljene vode i gubitka zemljišta; i pitka voda koju dobivaju bušenjem poroznog tla u opasnosti je od zaslanjivanja; stanovništvo se već seli iz tradicionalno građenih kuća uz samu obalu...

Prema nedavno provedenoj vrlo gruboj procjeni, troškovi za zaštitu svih naseljenih otoka Kiribatija iznosila bi, na temelju sadašnjih vrijednosti, oko dvije milijarde dolara.



Vlasti Kiribatija priznaju da bi "preseljenje našeg naroda moglo biti neizbježno" te kako bi od vlade bilo "neodgovorno ne učiniti ništa da bi pripremila našu zajednicu za eventualnu migraciju u okolnostima koje bi omogućile 'dostojanstvenu selidbu'". Vlasti će učiniti sve da bi se taj prostor održao nastanjen, a iseljavanje se promatra kao posljednja mogućnost.



Ipak, ako selidba s otočja postane nužna, više od sto tisuća ljudi neće biti moguće brzo preseliti, a ni tako da im se osiguraju primjereni uvjeti života i rada, odnosno da sačuvaju svoj ljudski dignitet.

Stoga vlasti Kiribatija već godinama razvijaju strategiju dostojanstvenog preseljenja s dvije ključne komponente. Prva je stvaranje mogućnosti za migraciju onih koji to žele već sad, te onih koji bi se iselili u idućim godinama, što će pomoći stvaranju dijaspore koja bi onda mogla dugoročno apsorbirati i podržavati veći broj migranata.



'Win-win'

Druga je podizanje razine kvalifikacija koje se mogu dobiti na Kiribatiju – očekuje se, naime, da će kvalificiran(ij)i Kiribaćani biti "privlačniji kao migranti". Koncept "dostojanstvene selidbe" smatra se ključnim za djelotvornost vladine politike preseljenja jer "migranti s Kiribatija moraju tražiti zemlje u koje se žele preseliti.



Da bi se to dogodilo, moraju biti u stanju pružiti vještine potrebne u zemljama primateljicama.

To stvara situaciju u kojoj će obje strane imati koristi".



Kiribaćani, na koncu, podsjećaju kako se u većem dijelu svijeta promjene klime vide kao spor, postupan proces čiji se štetni učinci mogu spriječiti i prije nego što se pojave, no ono što se njima događa "dokaz je da je situacija suprotna" i pokazuje koliko dramatičan utjecaj klimatskih promjena može biti na cijelu civilizaciju.



Utoliko je za većinu ljudi koji žive na svjetskim obalama pogled na Kiribati i njihova nastojanja da već sad svojim ljudima omoguće dostojanstven odlazak s otoka i život negdje drugdje – pogled u vlastitu budućnost.