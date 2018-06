Doris Pinčić pokazala kćerkicu Gitu, a video otkrio i kako je rodila bez privilegija i elitizma, u tipičnim 'socijalističkim' uvjetima

Uz hashtag "hvala ti živote, srce mi se smije", Doris Pinčić Rogoznica objavila je posebno emotivan status u stihovima posvećen svojoj novorođenoj kćerkici Giti.



"Čuvam te jubavi mala, čujem dok dišeš i kad' nisi tu. Piva sam ti pisme, dok sama si stala, da čuješ me, kad' ne bude me, kad' ne bude me..." - citirala je popularna RTL-ova voditeljica tekst Oliverove pjesme "Ljubavi mala".



'Bravo moja prijo!': Doris Pinčić Rogoznica prije dva sata rodila curicu Gitu, suprug objavio sliku, evo kako joj je čestitala poznata Splićanka



Uz nju je objavila video iz bolničke sobe u kojem je prvi put pokazala svoju curicu, ali i trenutak velike nježnosti između nje i trogodišnjeg brace Donata.



Video je otkrio i kako je Doris smještena na najobičnijem, narodski rečeno, "socijalističkom odjelu" domaćeg rodilišta, gdje rađaju mame bez privilegija. Očito nije tražila ni poseban status ni "finiju" sobu, jer očito nije ni jedina u njoj.



"Ajmee...do suza.. Draga Doris, iskrene čestitke ponosnim roditeljima, nonama, didama.., ali i ponosnom Velikom bratu Donatu. Neka nam Gita odrasta u zdravlju,sreći,veselju.. okružena ljubavlju" - jedan je od brojnih komentara koji su popratili ovu objavu koje je pogledalo više od 85 tisuća ljudi, što itekako pokazuje omiljenost među publikom zadarske glumice i voditeljice.