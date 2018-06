Osim što je jedina nudistička, evo zbog čega je još CNN uvrstio Nugal među najljepše plaže Jadrana

Do plaže ne vodi cesta kojom bi se došlo automobilom pa je potrebno pješačiti tridesetak minuta uz obalu uskim zemljanim i kamenim puteljkom, koji nije pogodan za djecu, a i odraslima se preporučuje čvrsta obuća za pješačenje

Među jedanaest najatraktivnijih hrvatskih plaža koje svjetski CNN preporučuje svojim gledateljima, našla se i jedna nudistička, i to plaža Nugal, koja se nalazi na Makarskoj rivijeri, tridesetak minuta hoda udaljena od centra Makarske prema Tučepima.



Prekrasna šljunčana uvala koju obrubljuju vrlo strme stijene i pitoma hladovina borova, prema CNN-u, "najatraktivnija je makarska plaža, s vlastitim vodopadom koji hrani potok s Biokova koji se tako ulijeva u more", opisali su CNN-ovci.



No, ono što je čini drukčijom i posebnom, svakako je njezina potpuna izdvojenost od bilo kakve civilizacije, ceste ili mjesta, što tu plažu zbog skrovitosti čini najzanimljivijom nudistima i naturistima. Štoviše, ona je u svibnju ove godine i službeno označena kao nudistička plaža, pa u posvemašnjoj nestašici takve ponude plaža na Jadranu postaje dodatni turistički adut Makarske rivijere.



Plaža Nugal označena kao FKK i na kartama, izdvojena je i skrovita od znatiželjnih pogleda, pa ne čudi da ju je otkrio i CNN skrivenu između litica. Nudi potrebnu intimu gostima, mir i tišinu jer je zaklonjena od znatiželjnih pogleda i gotovo neprimjetna s ceste. Ovdje dođu oni kojima je gužve preko glave, osobe željne odmora i mira. Zanimljivo je da zaljubljenicima u nudizam do nje valja pješačiti i malo se umoriti da bi uživali u toj skrivenoj ljepoti.



Do plaže, naime, nema ceste kojom bi se došlo automobilom pa je potrebno pješačiti tridesetak minuta uz obalu uskim zemljanim i kamenim puteljkom koji nije pogodan za djecu, a i odraslima se preporučuje čvrsta obuća za pješačenje. No, ljepota koja se otvara pred svakim tko je bio voljan napraviti taj napor da dođe do Nugala, vrijedna je truda, osobito stoga što Jadran praktički nudističkih plaža i nema.



Naime, mnoge uvale, pličine, stjenovite obale i druga mjesta koja povremeno okupiraju "golaći", tek su divlje plaže o kojima se prenosi generacijama glas među naturistima da tamo mogu uživati bez odjeće. No, službenih FKK (nudističkih) plaža na cijelom Jadranu nema, iako smo još prije 50 godina bili europska nudistička velesila, koja je "golaćima" na raspolaganje stavljala milijune metara četvornih obale za kupanje pred hotelima i kampovima namijenjenim samo njima.



Još 1983. godine u Hrvatskoj su bila čak 34 nudistička kampa, u koje se moglo smjestiti više od stotinu tisuća golih gostiju, dok je u svijetu oko 10 milijuna poklonika takvog razmišljanja.



– Uvrštavanje plaže Nugal na jednu tako prestižnu listu najljepših plaža u Hrvatskoj, svakako je vrhunsko priznanje cijeloj Makarskoj rivijeri i gradu Makarska koji su prepoznati u svijetu po iznimnoj ljepoti svojih plaža. Nugal je nedavno i formalno registriran kao plaža za nudiste, iako to ne znači da će tako zauvijek i ostati, odnosno da se neće ljepota te nedirnute uvale otvoriti i široj populaciji.



No, za sada je ovako i ponosni smo što je takav plažni biser Jadrana i Makarske dobio i svjetsko priznanje – kazala nam je Hloverka Novak-Srzić, direktorica TZ-a Makarske.



Inače, na popisu CNN-a, uz Nugal kao jedinu plažu namijenjenu nudistima, našle su se još i Stiniva na Visu, Oprna na Krku, Brseč i Kamenjak u Istri, Zlatni rat na Braču, Punta rata u Brelima, Sunj na Lopudu te Sveti Jakov i Betina u Dubrovniku.



"Tajna zadivljujuće jadranske obale, koja dio popularnosti zahvaljuje serijama poput 'Game of Thrones', leži u više od 100 hrvatskih plaža koje imaju Plavu zastavu kao znak iznimne čistoće na kopnu i u moru. Zahvaljujući bijelim kamenčićima koji pokrivaju većinu plaža u Hrvatskoj, morska voda ima boju tirkiza. Unutar gotovo svake uvale hrvatske obale, od Istre do Dubrovnika, naći ćete nevjerojatnu jadransku plažu za čisti užitak", opisuje CNN Travel.