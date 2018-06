Dalmatinske plaže opustošene, ali zato su ruske - pune: pogledajte kako samo guštaju kupači nedaleko kampa 'Vatrenih' u Rusiji

Neuobičajeno hladno ljeto zadnjih je dana potjeralo priličan broj ljudi s dalmatinskih plaža, ali zato su one ruske - krcate! Kupalište u mjestu Repino u Finskome zaljevu na Baltičkom moru danas je tako vrvjelo kupačima, unatoč za naše pojmove nevjerojatno hladnoj temperaturi mora.



No čini se da lokalnim stanovnicima to ne smeta, a moguće da je na fotografiju zalutao i poneki hrvatski navijač. Plaža je, naime, od kampa hrvatske reprezentacije "Šumska rapsodija" udaljena svega desetak kilometara, pa nije nemoguće da su i neki "domaći" odlučili posjetiti jedno od popularnijih tamošnjih izletišta.



Mame s kolicima, ekipice koje hvataju boju i nevjerojatno čisto more u koje će se ipak odvažiti skočiti samo oni najhrabriji više podsjećaju na scene iz nekog američkog filma snimljenog u Kaliforniji nego na ono što nam najprije padne na pamet kada netko spomene ruski pejsaž.



Pa da s ovoga Svjetskog prvenstva ne bismo ponijeli samo informacije o najboljim strijelcima i najsrčanijim navijačima, u galeriji pogledajte i malo prirodnih ljepota.