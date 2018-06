Za ovim prezgodnim Islanđaninom uzdišu žene diljem svijeta, je li vam žao što se ovako od Rusije bolno opraštao? Obožavateljice se raduju novoj turi seksi objava

Rurik Gislason, prezgodni 30-godišnji islandski nogometni reprezentativac, vratio se aktivnostima na Instagramu i objavio video u kojem se emotivno oprostio od Rusije i Svjetskog nogometnog prvenstva.



"Žao mi je što napuštam ovo divno mjesto..." - napisao je Gislason u Instastoryju.



Za povratni let za Reykjavik ovog popularnog nogometaša zaslužna je dakako hrvatska nogometna vrsta, no hrvatske poklonice ovog sjevernjačkog ljepotana to Vatrenima uglavnom neće zamjeriti.



Uostalom, dok je na SP-u trenirao za utakmice, Ruriik je zanemario društvene mreže, kojima će se sad nedvojbeno opet vratiti, nošen žarom novostečenih obožavateljica, među kojima su mnoge to postale upravo za vrijeme Mundijala.

Rurika Gislasona je, naime, na Instagramu uoči SP-a pratilo 30.000 ljudi, a nakon utakmice s Argentinom ta je brojka rapidno porasla.



Ženski svijet ga je ushićeno otkrio, pa Rurika sad prati 1,1 milijun obožavateljica, a posebno je popularan hashtag #sexyrurik.



Premda neće biti u prilici pratiti Rurikove nogometne poteze na ruskim travnjacima, žene se sad mogu radovati njegovim objavama s ljetovanja i seksi reklamama.

Angažmana mu ni najmanje ne manjka, štoviše, i turističke agerncije diljem svijeta već su ga počele koristiti kao "mamac" za put na Island.



"Djevojke, tko je za?" - pozivaju, naime, u Argentini....