Kad netko želi govoriti na određen način, uvijek nađe načina i povoda za to, pogotovo ako se taj netko zove Emir Kusturica i omiljena su mu tema hrvatsko-srpska netrpeljivost.



Pa je filmaš tako u razgovoru s novinarom televizije B92 ovako protumačio sudbinu srpske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, referirajući se na hrvatsku momčad.



"Hrvati imaju objektivno bolju momčad od nas. Međutim, oni slave sa Thompsonovim pjesmama. Koje govore o tome kako treba Srbe preko Drine prebaciti, što su već učinili, ubiti i uništiti.



A naši jad... To su veliki nogometaši, ali ponovno je proradila ona receptura da jedan narod sebi ne priznaje ono što jest. Bez takvog uvjerenja se takve velike utakmice ne dobivaju!" - ustvrdio je Kusturica.



S nezdovoljstvom je poentirao i sljedeće:



"Srbija je mala zemlja s velikom poviješću i s ogromnom kulturom. Nije ona mogla ni pogriješiti, a da joj se ne svira penal koji je pljačka. To što se dogodilo našoj momčadi, to je obično drumsko razbojništvo."



U nastavku priče je i "kosovsko pitanje" nazvao "jednom od najvećih pljački u 20. stoljeću...".



Po redateljevom mišljenju najveći profiteri na Balkanu su Albanci.



"Da, to je od Napoleona politika velikih sila da se oni favoriziraju kako bi razjedinjenost jugoistočne Europe, odnosno Slavena, bila efektivna. Ona je počela s Napoleonom, i to su obavještajne službe obavljale, a danas to rade vojne strukture. Činjenica se da se tamo danas nalazi jedna od najvećih američkih vojarni u Europi govori o tome kako je to zapravo jedna geostrateška točka, a da jer taj korpus Albanaca na Kosovu bio privilegiran, to se potvrdilo i za vrijeme druga Tita koji nije dozvoljavao Srbima povratak na Kosovo." - poentirao je Emir Kusturica.