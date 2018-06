'Osjećam se kao Dalmatinka iz Istre, učim jezik i postajem prava hrvatska djevojka!': dok većina mladih odlazi iz države, ova Amerikanka tvrdi da je ovdje za nju život - najbolji

Hrvatska je najljepša zemlja na svijetu! - kaže svjetska putnica Ashley Colburn (31) koja je obišla čak 52 zemlje svijeta i zaljubila se u Hrvatsku toliko da je kupila kuću u Istri u kojoj uživa dobar dio godine!



Ova televizijska novinarka i producentica putuje svijetom i snima turističke filmove, a za jedan od njih, nazvan "VOW Croatia" 2009. godine osvojila je i nagradu Emmy. Ne zna točan broj ljudi koji su pogledali baš taj njen film, ali, kaže nam, pouzdano zna da je riječ o milijunima ljudi, kao što je slučaj i s njenim serijalom WONDERS airs koji se trenutno prikazuje, a koji se prati u 500 milijuna domova diljem svijeta! Zasigurno je i to bio okidač brojnim poznatim i slavnim osobama za dolazak u Hrvatsku, za koju dotad nisu znali ni da postoji a kamoli gdje se nalazi i koliko je lijepa.



I sama Ashley Colburn Hrvatsku je otkrila slučajno. Na fotografijama svoga brata vidjela je Plitvička jezera i ostala očarana. Moram to vidjeti, rekla je. I kad je došla, imala je što vidjeti. Prirodne ljepote ostavile su je bez daha. Ali i sve što ih prati. Naša hrana, kristalno čiste more, ljubazni ljudi i iznad svega – osjećaj sigurnosti.



- Ima puno ljudi koji se možda zaljube u nekoga i dođu živjeti u Hrvatsku, ali ja sam se zaljubila u Hrvatsku kao zemlju i odlučila sam ostati ovdje. Blagoslovljena sam što imam predivan posao koji mi omogućava putovanja po svijetu. Nakon svih mjesta koje sam posjetila, izabarala sam živjeti u Hrvatskoj jer mislim da je ovdje najbolje! Ovdje je najbolji život! Ono što me ovdje posebno očaralo i što i ja osobito cijenim su vrijednosti do kojih vi držite – obitelj i vjera, a nisam odolila ni predivnoj hrani i vinu! - otkriva nam Ashley.



Neviđena povezanost



Iako je od njenog prvog dolaska u Hrvatsku prošlo skoro 10 godina, jer prvi put je došla 2009. godine kad je snimila dokumentarni film WOW Croatia, Ashley i danas uživa u otkrivanju ljepota naše zemlje. Njen prvi dolazak iz San Diega u Kaliforniji gdje je rođena uključivao je posjet Zagrebu, Plitvičkim jezerima, Splitu, Braču i Dubrovniku. Nema hrvatskih korijena i nitko njen nema veze s Hrvatskom, ali osjeća, kaže, neviđenu povezanost s Hrvatskom.



- Jedino što sam znala o Hrvatskoj bila je priča moga brata koji mi je pokazao sliku prelijepih Plitvičkih jezera i rekao da je to njegovo omiljeno mjesto u Europi. Rekao mi je da su ljudi ovdje jako ljubazni i ispričao mi kako je ostao dirnut kad mu je jedan Hrvat koji mu je, dok je u ranu zoru žurio na autobus ponudio prijevoz do autobusne stanice. I to volonterski, u 4.30 sata ujutro! Taj mali znak ljubaznosti toliko me dotaknuo da sam sada ovdje i snimam filmove – kaže Ashley.



I nije samo došla snimati, nego i živjeti! Kupila je kuću u Istri, a ne u Dalmaciji. Zašto?



- Volim reći da sam Dalmatinka iz Istre! Moje srce je u Dalmaciji na više načina. Za Dalmaciju me vežu predivni trenuci provedeni na moru. Uz to sam beznadežno romantična i mislim da Dalmacija ima jako puno šarma, a Dalmatinci pokazuju tako puno strasti u svemu što rade. Definitivno bih mogla živjeti i u Dalmaciji, ali Istra je moje veliko utočište. Prvi put kad sam posjetila Istru, osjetila sam neviđeni spokoj i mir u tom malom selu okruženom zelenim poljima a uz sve to, još smo uvijek ostali na moru! Nije puno trebalo da mi dođu susjedi i ponude mi čašu domaćeg vina u znak dobrodošlice! Za razliku od mnogih Hrvata, ne mislim da moram reći da je tamo odakle ja dolazim bolje ovo ili ono. Stvarno mislim da svaki dio Hrvatske ima nešto posebno...



Odrastajući na farmi okružena ovcama i svinjama, jer mi je otac veterinar, slušajući country glazbu, ja sam ostala djevojka iz Kalifornije u kojoj kuca i bilo djevojke s farme. Zato u Istri obožavam stati iza traktora i gledati poljoprivrednike (farmere) koji obrađuju svoju zemlju i svaki dan naporno rade na zemlji i čuvaju svoju tradiciju. Istra je moj stožer odakle vodim poslove po Europi. Jako volim i Zagreb koji je samo nekoliko sati udaljen odavde. Imam kuću u Istri manje od dvije godine i već se tu osjećam kao doma – u dahu nam kazuje ova simpatična Amerikanka koja tako snažno želi postati prava Hrvatica.



Ne očekuje zahvalnost Hrvata što promovira Hrvatsku, već je sama zahvalna Hrvatima kojima je posvetila svoje filmove uvjerena da su oni upravo zbog njih – Hrvata – ispali tako dobri. Ma koliko upoznavala Hrvatsku, uvijek nađe neku novu zanimljivost koja samo čeka da bude otkrivena i svijetu prezentirana u svoj svojoj ljepoti.



Što najviše volim? Ljude



Onima koji je pitaju što najviše voli u Hrvatskoj – misleći na klimu, ljude, tradiciju, kulturnu baštinu, hranu, more... bez zadrške odgovara: Prvo i najviše što volim u Hrvatskoj su – ljudi! Oni su tako gostoljubivi, a primjećujem i da su jako ponosni što su baš Hrvati. U Americi nije baš takva kultura, pa tim više cijenim mogućnost što mogu učiti i postati dio Hrvata i Hrvatske.



Ove godine u Hrvatskoj je od veljače i namjerava ostati većinu vremena ovdje. Kući namjerava ići tek za Božić.



- Volim Hrvatsku i zimi, posebno u vrijeme Adventa, a volim je gledati u svim godišnjim dobima. U Kaliforniji je uvijek vruće tako da i nemamo pravi osjećaj zime. Snimam nove TV serijale koji nisu o Hrvatskoj, tako da ću putovati svijetom i vraćati se u Hrvatsku kao svoju bazu. Planiram sve snimiti do zime, a onda ću se posvetiti uređivanju TV serijala, pa se nadam da bi ga početkom 2019. godine mogli emitirati.



Smiješi se na kompliment kako je svojim flmovima svijetu otkrila Hrvatsku, govoreći:



- Moja je sreća što sam otkrila Hrvatsku u pravo vrijeme! Bila sam u prilici vidjeti da Amerikanci nemaju pojma gdje je Hrvatska, a sad je svi žele posjetiti! Istovremeno vidim kako turizam u Hrvatskoj raste. Hrvatska ima jako puno potencijala i nadam se da ću joj i ja sa svojim turističkim filmovima pomoći u promociji u godinama koje dolaze. Imam puno ideja i načina za to i vjerujem da Hrvatska može postati puno više od destinacije koju usput posjetiš jednom godišnje kad dođeš u Europu.



Koliko voli Hrvatsku i koliko se dobro u njoj osjeća, pokazuje i činjenicom da je naučila pjevati i hrvatsku himnu!



- Ponosna sam što živim ovdje, što sam dio ove kulture. Učim jezik i postajem prava hrvatska djevojka!



Luda je za Hrvatskom toliko da ustaje rano samo da bi mogla, u sedam sati ujutro, dvaput tjedno po sat vremena, učiti hrvatski jezik s privatnim učiteljem! I dobro joj ide! Baš ju je lijepo slušati kako govori hrvatski! Posjetila je tako puno zemalja svijeta na svim kontinentima, ali joj je Hrvatska bez premca – najljepša! Obožava različitosti u krajoliku naše zemlje, planine, mora i otoke. Ta je ljepota prirode ostavlja bez daha.



- Za mene je život ovdje – najbolji!



Neobjašnjivo joj je što Hrvati njenih godina, a i oni stariji odlaze iz ovako lijepe zemlje, jer ne vide svoju budućnost ovdje.



- Nikad nije loše otići vani i vidjeti kako drugi žive, jer je i to jedan od načina da ljudi shvate kako je lijepa njihova vlastita zemlja. Ono što me najviše zabrinjava u Hrvatskoj jest mogućnost da bi ta lijepa mala sela, tradicija i zanati u njima mogli izumrijeti ako se slijedeća generacija ne bude bavila time. Govoreći kao strankinja koja je puno putovala, moram priznati da sam najviše očarana autohtonim i tradicionalnim stvarima u Hrvatskoj: primjerice, obožavam kupovati med na cesti od seljaka ili ih gledati kako obrađuju svoja polja. I gomilu takvih stvari koji održavaju tradiciju.



Turistički filmovi



Po meni bi se hrvatski turizam trebao graditi upravo na toj tradiciji, a ako mladi ljudi odu i ako ne bude imao tko to raditi, hrvatski će turizam izumrijeti. Znam da Amerikanci neće doći u Hrvatsku da bi vidjeli nešto moderno što već imaju u Americi. Mi dolazimo da bi vidjeli nešto drugačije, da bi upoznali bogatstvo kulture, da bi slušali priče i sreli domaće lokalne ljude. Mislim da tako razmišljaju turisti iz cijelog svijeta, zaključuje Ashley.



S toliko entuzijazma govori o mojoj Hrvatskoj, da se i sama iznova moram zaljubiti u nju.



- Želim Hrvatima stalno ukazivati na to kako su sretni što žive na ovim prostorima. Iako primjećujem tri različita načina života u Hrvatskoj. Kad sam u Zagrebu, imam osjećaj da se stalno nešto događa, da grad živi i da je sve puno susreta. U Dalmaciji, većina mojih prijatelja uživa u ispijanju kave uz more, a u Istri osjećam apsolutni mir i tamo sam kod kuće.



- U Hrvatskoj sam zato jer osjećam da ovdje pripadam. Moja obitelj je u Americi i ja ih jako volim, čujemo se svaki dan, ali znam da uvijek mogu sjesti na avion i za 15 sati biti s njima, tako da tu nemam nikakvih briga. Naučila sam putovati i zapravo je fascinantno koliko je danas lako putovati po svijetu, zaključuje Ashley.



Za ovo ljeto priprema poseban projekt za Hrvate. Iskustvo koje je stekla proteklih godina snimajući turističke dokumentarce i video uratke za turiste, želi podijeliti i prenijeti na – Hrvate!



- Sretna sam što mogu najaviti da ću ovo ljeto održati tečaj za hrvatske turističke novinare. Tečaj će trajati tjedan dana, od 21. do 28. srpnja. Studenti će biti smješteni u Splitu odakle će praviti izlete u susjedna mjesta. Ovaj novinarski program je vrlo specifičan jer će sve sudionike na praktičan način učiti kako se snimaju turistički dokumentarni flmovi. Dovest ću stručnjake koji će biti dio moje posade a i ja ću im sa svojom produkcijom pružiti svaku pomoć.



Tura počinje u Splitu. Studenti će najprije učiti kako planirati tjedan, a kad se okupimo razgovarat ćemo o mogućim temama za snimanje video uradaka. Studenti koji žele mogu donijeti svoju opremu koju imaju, ali nije nužno, imat ćemo sve što im je potrebno. Prvog dana dat ćemo im određene upute, upoznati ih s opremom za snimanje i odgovoriti na sva pitanja koja budu imali. Iskustvo nije potrebno za sudjelovanje u ovom programu.



Ljetna škola



Prvog dana putovanja kroz Hrvatsku idemo na rafting na Cetinu u Omiš. Puno puta u mom poslu susrećem se s različitim avanturama, pa sam zato rafting izabrala kao odličnu priliku za pokazati koliko morate biti prilagodljivi u raznim prilikama tijekom snimanja filma. A dan na Cetini je uvijek predivan.



Drugog dana studenti idu ranim jutarnjim trajektom na Brač. Naša prva stanica bit će klesarska škola u Pučišćima gdje ćemo imati priliku vidjeti kako se obrađuje kamen. Uz to, priča o klesarskoj školi i kamenu s otoka bit će sjajna prilika za iskazat kreativnost u snimanju filma.



Predivni Dubrovnik naša je treća stanica gdje namjeravamo provesti najveći dio dana. Pridružit će nam se profesionalni turistički vodič tako da će studenti imati priliku napraviti intervju s njim za svoj dokumentarac. Tura kroz Hrvatsku ne bi bila kompletna bez posjete Nacionalnom parku Krka. Tamo ćemo studentima dati upute kako uopće snimati u prirodi i na što posebno obratiti pozornost. Nakon toga, ostaju nam dva dana kad će studenti imati priliku složiti svoj turistički film. Za svaki korak koji budu radili, studenti će imati potporu moga tima.



Na kraju nam stižu gosti iznenađenja, zapravo eksperti koji će nas poučiti kako se rade turistički dokumentarci.



Na završnoj večeri bit će premijerno prikazani svi snimljeni filmovi I video uratci, a najbolji će dobiti nagrade. Sretna sam što ću imati priliku raditi s 15 studenata iz Hrvatske s kojima ću istovremeno vježbati i moj hrvatski jezik. Svi iz moga tima govore hrvatski, tako da vaš engleski ne mora biti savršen da biste sudjelovali u ovoj ljetnoj školi. A za sve dodatne informacije stojim na raspolaganju. Može me se kontaktirati izravno na mail [email protected], poručuje Ashley koja jedva čeka da ljetna škola počne!