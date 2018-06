Kakva osveta: otkrio da ga žena vara s tipom kojeg je upoznala na djevojačkoj, evo kako joj je 'vratio'

Škot Andy Mitchell prodaje vjenčano prstenje preko interneta nakon što ga je njegova 19 godina mlađa supruga s kojom je bio samo 16 dana u braku napustila zbog drugog muškarca. No osim toga odlučio ju je i poniziti objavom poruka koje je slala ljubavniku.



Početkom lipnja on i njegova supruga Meaghan vjenčali su se u Meksiku, a ceremonija ih je stajala više od 250 tisuća kuna. Međutim, sve je krenulo po zlu kad je Andy samo šest dana nakon vjenčanja doznao da ga žena vara i to s muškarcem kojeg je navodno upoznala na svojoj djevojačkoj večeri.



Andy je nakon što je doznao za ženinu aferu na internetu objavio fotografije prstenja za koje traži nešto više od 3000 kuna. Nakon toga je objavio i poruke koje je Meaghan razmjenjivala s tim drugim muškarcem u kojima se vidi kako su se dogovarali za susrete.



Meaghan mu je priznala da ga ostavlja zbog drugog muškarca, no tvrdi da je s tim čovjekom prvi put spavala tek nakon što se udala za Andyja, piše Daily Mail.