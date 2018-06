Jedna od najžešćih navijačica 'Vatrenih' je i prelijepa Danijela, novi hrvatski 'Top model': Ne znam ništa o Severini ni Lidiji Bačić, ali svratit ću na 'Ultru'

Lijepa Zagrepčanka Danijela Galeković, članica modne agencije "Midikenn", ima čast predstavljati Hrvatsku na prestižnom izboru World Top Model 2018., koji je očekuje ovoga prosinca u Kini.



S obzirom na to da zrači ljepotom, elegancijom, ženstvenošću i jednostavnošću, sigurni smo da će žiri ostaviti bez teksta, kao što je zadivila i ovaj "domaći" protekloga vikenda na korčulanskoj pozornici. Ova karizmatična 23-godišnjakinja u rukama drži diplomu s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, a u ovim vodama je od 19. godine. Kao što to biva, studiranje i građenje karijere iziskuje mnogo odricanja i ulaganja u sebe, no njoj je kvalitetna organizacija riješila sve prepreke!



- Danijela Galeković za nijansu je bila bolja od svojih kolegica jer sve su se djevojke sjajno predstavile i samo su detalji presudili u odabiru pobjednice. Vjerujem da će Danijela postići odličan plasman i na svjetskom natjecanju koje bi se trebalo održati u prosincu u Kini – komentirala je Sandra Šerbec, vlasnica licencije WTMC.



Kako je biti manekenka u Hrvatskoj, koji su joj planovi, tko joj je najdraži od "vatrenih", provjerite u sljedećim odgovorima…



Pratiš li Svjetsko nogometno prvenstvo i „vatrene"?



- Pratim, dolazim iz obitelji u kojoj su gotovi svi sportski nastrojeni i uvijek se bave nekim aktivnostima, a i sama sam se od malih nogu bavila sportom, tako da svi zajedno oduvijek podupiremo naše sportaše. Također, imam poštovanje prema njima jer profesionalno bavljenje sportom iziskuje velik trud i žrtvu, što donekle razumijem jer je za profesionalno bavljenje manekenstvom također potrebno voditi "sportski život", kako bi stalno bile u najboljoj fizičkoj i psihičkoj formi.



Kažu da je žena ženi zmija. Susrećeš li se ti često s ljubomorom i sa stereotipima vezanima za manekenke s obzirom na to da si lijepa, mlada i uspješna?



- Iskreno, osobno se ne susrećem često s tim stereotipima jer svatko tko barem pet minuta provede razgovarajući sa mnom može se uvjeriti da sam ljubazna, kulturna i susretljiva osoba. Što se tiče ljubomore, također nemam osjećaj da ona postoji, barem ne u krugu ljudi s kojima se ja družim. Moje društvo funkcionira tako da svi podupiremo jedni druge u međusobnim ciljevima, te smo sretni jedni zbog drugih kada bilo tko od nas postigne neki uspjeh, tako da tu stvarno nema mjesta ljubomori.



Općenito smatram da svaka osoba ima neki svoj talent i potencijal za nešto, te da se treba tome posvetiti i raditi na sebi, a onda neće imati ni vremena za ljubomoru na druge. Sve se može kad se hoće. Naučila sam u životu da što god želimo postići neće nam pasti s neba, nego moramo puno raditi na tome. Bitno je odlučiti koji nam je krajnji cilj te razraditi korake kako ćemo doći do njega. Ja sam sebi postavila ciljeve i imam točno organizirano vrijeme kada ću što raditi, i tako sve stignem. Dobra organizacija je ključ uspjeha.



Što se fizičkog izgleda tiče, lijepa Zagrepčanka smatra da je osim izgleda bitna i ona unutarnja ljepota.



- Žena može na sebi nositi najljepšu odjeću i imati najljepšu frizuru, ali ako nema karizmu, samopouzdanje i dobrotu, sve to pada u vodu, barem za mene. Također, smatram da žena treba biti dotjerana ali ne pretjerano, osobno volim što prirodniji izgled, i naglašavanje onoga što je specifično svakoj ženi, ali na način da ostane vjerna sebi, a ne da postane klon nekog drugog.



Kakvu glazbu preferirate: Severinu ili Lidiju Bačić?



- Ne mogu odabrati niti jednu jer ne slušam baš takav tip glazbe, niti sam puno upoznata s njihovim privatnim životima da bih mogla donijeti takvu odluku - komentirala je, dodavši da će možda svratiti na nadolazeći Ultra Music Festival.



Gdje bi voljela, osim u Hrvatskoj, ostvariti se kao manekenka?



- Voljela bih raditi na više tržišta, ali bih u konačnici željela raditi u Americi. Jako bih voljela raditi i u Milanu, jednom od centara modne industrije koji sam imala priliku i posjetiti, zahvaljujući jednom modnom snimanju. Taj jedan dan koji sam tamo provela bio mi je dovoljan da se zaljubim u Milano - kazala nam je i zahvalila Sayonu Bangouri, vlasniku Midikenna, te Sandri i Robertu Šerbec, članovima ovoga projekta.



Za kraj je razočarala sve obožavatelje, priznavši da je sretno zaljubljena, no detalje je ipak željela ostaviti za sebe.



Titulu prve pratilje World Top Model Croatia 2018. ponijela je Ana Klarić iz agencije "Talia model", a za drugu pratilju je izabrana Marta Malenica iz šibenske agencije "Leona".

Trinaest natjecateljica pokazalo je svoja manekenska umijeća pred žirijem u kojem su sudjelovali dizajnerice Ana Edišar i Božica Medić-Juraković, modna kritičarka Gordana Bjažević, menadžerice Sanja Faber i Ilijana Jerković, poduzetnica Ivana Škender, slikar Charles Billich, producent Steve Ravic, poduzetnik Darko Tomek, direktor marketinga i prodaje HTP Korčula Mihajlo Grgić te Fiore Tondi, vlasnik svjetske licencije World Top Model, i Sandra Šerbec, vlasnica šest regionalnih licencija.

Danijela Galeković predstavljat će Hrvatsku na svjetskom izboru u Kini u prosincu ove godine, a pobjednica svjetskog izbora World Top Model dobiva ugovor s modnom agencijom Major Model Management iz Milana, u vrijednosti od 200.000 eura.