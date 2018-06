Već su vam dosadili komarci? Lijekove protiv ovih napasnika možete pronaći odmah, i to u vašoj kuhinji!

Komarci su ljetna napast koja mnogima zagorčava život, naročito ako imaju slatku krv koju vole sitne krvopije obožavaju. Srećom, postoji nekoliko izvrsnih prirodnih trikov akoje možet eupotriejbiti i izbjeći primjenu potencijalno opasnih kemikalija na svojoj koži. Što učiniti ako vas ubode komarac - kako ublažiti svbež i crvenilo?



Zobene pahuljice



Za većinu ljudi koji se hrane zdravo zobene pahuljice su zdrav doručak, ali one su mnogo više od toga. Između ostalog, vrlo su korisni za njegu kože kada komarci napadaju. One sadrže tvari koje smiruju kožu. Pomiješajte istu količinu vode i zobenih pahuljica, pričekajte da se smjesa zgusne a zatim je nanesite na kožu i pustite da stoji barem deset minuta. Ako imate tragove napada komaraca po cijelom tijelu - preporuča se da pripremite kupku u koju ćete usuti oko 200 grama zobenih pahuljica.



Aloe vera



U ljetnim mjesecima aloe vera je izuzetno korisna pomoćnica. Omogućuje brzo olakšanje u slučaju opeklina od sunca, a pomaže i ublažavanju svrbeža i crvenila zbog uboda komaraca. Ako imate biljku kod kuće, jednostavno otvorite list i nanesite gel do točkice do točke. Ako nemate ovaj ljekoviti kaktus, odmah ga zasadite, lako je ibrzo raste. Također možete kupiti gel Aloe Vera u ljekarni.



Soda bikarbona



Vjerojatno sodu bikarbonu imate u svojoj kuhinji i koristite je prvenstveno za čišćenje. Ali ona je od velike pomoći i kod ubod akomaraca. Potrebna vam je samo jedna žlica soda bikarbone kojoj treba dodati nekoliko kapi vode - toliko da dobijete gustu smjesu. Zatim je nanesite na kožu i pričekajte najmanje 10 minuta prije nego što je isperete.



Bosiljak



U talijanskoj kuhinji, bosiljak je jedan od najčešće korištenih začina, a poznat je i po brojnim pozitivnim učincima na zdravlje. Mnogo manje ljudi zna da je vrlo koristan u njezi kože osobito kod svrbeža. U vrelu vodu ubacite nekoliko žličica suhog bosiljka. Počekajte da se voda ohladi a potom u nju umočite čistu krpu i položite je kao oblog na mjesto uboda. Ponavljajte po potrebi.



Jabučni ocat



Teško je zamisliti problem kojem ne bi mogao dokičiti jabučni ocat. tako je dobar saveznik i kod uboda komaraca. jednostavno pripremite smjesu jabučnog octa i vode u omjeru 1: 1, zatim ga kao oblog stavite na kožu. Ili pripremite kupku kojoj ćete dodati jabučni ocat.



Luk



Sok od luka iznimno je učinkovit u olakšavanju svrbeža i općenito problema nadraženom kožom. Sve što trebate učiniti je očistiti luk, izrezati mali komad i staviti ga na mjesto uboda. Pričekajte oko 15 minuta i svrbež će nestati.