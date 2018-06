Kraljevska obitelj nije znala da će Meghanin otac jučer gostovati u gledanoj emisiji, i ovaj put je bio plaćen, a progovorio je i o kćerinim 'trudničkim željama'

Thomas Markle (73), otac vojvotkinje od Sussexa Meghan Markle, koji se našao u središtu skandala prije vjenčanja svoje kćeri, kad je lažnim paparazzo fotografijama zaradio 100 tisuća funti, ni za jučerašnji ekskluzivni intervju kojeg je dao za emisiju "Good Morning Britain" o svojim emocijama nije pričao "mukte".



Za intervju koji je zabilježio golemu gledanost primio je 7.500 funti , odnosno oko 63 tisuće kuna, javio je Daily Mail.



Kako tvrdi voditelj emisije Piers Morgan, novac ipak nije bio Thomasov motiv. Htio je ispričati svoju stranu priče na britanskoj televiziji, te je navodno odbio milijunske ponude američkih televizija.



WORLD EXCLUSIVE: Thomas Markle says he feels like a 'footnote in one of the greatest moments in history' after he was unable to attend his daughter's wedding to Prince Harry.



