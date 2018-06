Ubijen reper, slavni glazbenici opraštaju se od njega na društvenim mrežama; Čekalo ga je suđenje za nasilje u obitelji

Glazbenik je ustrijeljen u svom automobilu nakon što je napustio trgovinu motorima, osumnjičena su dvojica muškaraca koji su nosili majice s kapuljačama i voze crni Dodge Journey, javio je ABC.



Riječ je o reperu Jahsehu Onfroyju, koji se u proslavfio pod umjetničkim imenom XXXTentacion, no niti najmanje se nije proslavio privatnim životom, kojeg su pratili nebrojeni skandali.



Optužen je za nasilje u obitelji, čekao je suđenje zbog napada na svoju trudnu djevojku, bio je optužen i za brojna druga kaznena djela.



Glazbenici poput Kanye Westa i Dipla o njegovom su glazbenom talentu govorili u superlativima i među prvima su uputili riječi sućuti na društvenim mrežama.

rest in peace 🙏🙏🙏 I never told you how much you inspired me when you were here thank you for existing pic.twitter.com/QU7DR3Ghbw