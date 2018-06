Višnja Pevec vraća se na scenu u velikom stilu: Kritike neću uopće slušati! Vjerujem da će se svidjeti svima...

Nakon poslovnog kraha obitelji Pevec 2010. nismo ih imali priliku viđati u javnosti, ako izuzmemo pokušaj majke obitelji Višnje da se probije na scenu.



Vatrena crnka iz Bjelovara pjevačku je karijeru započela još davnih godina, na festivalu u Opatiji, a u međuvremenu je održala i popriličan broj koncerata u rodnome kraju i snimila jedan pravi hit u suradnji sa Zvonom Bohemom, "Ti si sve što meni treba".



"'Pjesma, glazba, ples, to mi je lijek za dušu...", ispričala je Višnja nedavno za RTL-ov Ekskluziv, a otkrila im je i da u pripremi ima novu pjesmu značajnog naziva "Crna Višnja".



Gospođa Pevec vraća se, dakle, na estradu u velikom stilu, a što o svemu kaže suprug Zdravko?



"Sve ću učiniti da ona bude zadovoljna i sretna i da se ponovno vrati u život... Ja vjerujem da će ona opet biti ona Višnja koja je nekada bila, i u društvu, društvenim aktivnostima, vjerojatno i u biznisu", priča za Ekskluziv ozareni Zdravko, najveća podrška supruzi.





Nekadašnja vladarica poslovnog carstva Pevec otkriva da ju današnji način života zadovoljava, ali ne u potpunosti. Obitelj Pevec povukla se naime daleko od očiju javnosti, u selo Donji Mosti, dvadesetak kilometara od Bjelovara, gdje se uz pomoć nasljednika pokušavaju vratiti u poslovni svijet.



"U radnom odnosu sam kod mlađeg sina, tako da radim tu, a sve ostalo koliko stignem, a stići moram... Sve je to održavanje imanja, košnja trave, vinograda, vrta, biljaka. Okružena sam džunglom", požalila se Višnja, koja uz brojne poslovne obaveze ne stigne naći vremena za omiljene hobije.



U toj džungli se svakodnevno druži sa svojim biljkama i životinjama i provodi vrijeme u prirodi, no voljela bi tu i tamo naći vremena i za neki koncertić.



"Meni ne treba glamura, meni ne treba ne znam šta... Fali mi društvo, prijatelji i da se nekada harmonika zasvira. To mi fali malo češće!", priča Višnja. A kako komentira svoj novi potencijalni hit?



"Sve ovisi o radiopostajama koje će ju puštat, o ljudima koji će ju slušat... Ali ja vjerujem da će se svima svidjeti!", priča. "Kritike neću uopće slušat', neću gledat', neću komentirat'... Neću se na to osvrtati. Jednostavno ne želim o tome uopće raspravljati ili biti tužna zbog toga", dodaje.



Obitelj se nada da će s Višnjinim hitovima doći i - zarada.



"Ja sam borac, ja ne plačem, uvijek se smijem i ne kukam i kažem 'ono što me ne ubije, to me ojača'. Idemo dalje u neku novu pjesmu, neka nova druženja, neko novo veselje, nastupe i - nikad se ne zna", značajno će Višnja na kraju.