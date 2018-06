Zgodne Hrvatice preplavile Kalinjingrad, kontru im udaraju vesele Nigerijke: pogledajte kako se cure zabavljaju uoči utakmice

Večerašnja utakmica Hrvatske i Nigerije privukla je u ruski grad Kalinjingrad pravu hordu navijača s obaju strana. Nešto više je pristiglo navijački raspoloženih Hrvata, nego gostiju iz Nigerije, a u šušuru su neki od njih naročito zapeli za oko našemu fotografu.



Radi se o zgodnim navijačicama, dakako. Hrvatice su u Rusiju stigle oboružane rekvizitima, raznim modnim dodacima i isfeniranim kosama, pa plijene pažnju kako tamošnjih stanovnika, tako i gostiju iz svih dijelova svijeta.



Neke su se umotale u zastavu, neke ju privezale decentno kao maramu oko vrata, a najusklađenije su sigurno tri cure s kockastim šeširićima koje nisu propustile priliku fotografirati se pored znamenitosti. Kad su već tu, nije sve ni u nogometu...



Jedna se dama pak nije bila spremna odreći vlastitog modnog izričaja, pa je svoju kožnu suknjicu i majičicu leopard uzorka odlučila ne oskvrnuti 'kockicama', no zato je vješto pozirala pred zastavom, družeći se s ostatkom navijača.



'Kontru' su im mogle udariti jedino dvije bujne Nigerijke, koje su u navijački 'šušur' unijele dašak egzotike. Nisu mnoge njihove zemljakinje 'potegle' do daleke Rusije, no ove cure su svojim vedrim raspoloženjem sigurno digle atmosferu.