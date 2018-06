Grad blagostanja - sveti gral stanovanja nadohvat ruke: predsjednik 'Pokreta zdravih gradova' pri WHO-u otkriva nam kako planirati visoku kvalitetu života kroz urbanizam

Zamislite da se budite u komfornom stanu na dobroj lokaciji u širem centru grada. Probudite zatim i ostatak obitelji pa zajedno otrčite krug oko zelenilom ispunjenog parka u neposrednom susjedstvu. Nakon doručka, pripremljenog od namirnica kupljenih u lokalnom dućanu zdrave hrane, šetnjom otpratite djecu do obližnje škole pa sjednete na bicikl ili u suvremeni tramvaj i odvezete se na posao udaljen 15-ak minuta vožnje od vaše adrese. U ovom ste scenariju, naravno, zdravi i veseli, te kvalitetu života ocjenjujete visokom ocjenom. Živite u ´gradu blagostanja´.



Tako ga barem opisuje prof. emeritus Hugh Barton, istaknuti britanski učenjak, aktivist i dugogodišnji predsjednik ´Pokreta zdravih gradova pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji´, (´WHO Healthy Cities Movement´), koji nam u razgovoru za "Slobodnu" otkriva kako to i ostvariti.



Ideja grada blagostanja, koji je tema njegove posljednje, istoimene knjige (nažalost još nije dostupna na hrvatskom jeziku), objašnjava nam, zasnovana je na jednostavnom konceptu. Označava grad koji je dobar za ljude koji u njemu žive; gdje je potencijal za dobru kvalitetu života visok i gdje su kritični čimbenici koji utječu na tjelesno i mentalno zdravlje pozitivni, a ne negativni.



To su, objašnjava, mjesta koja imaju zdravu kvalitetu vode, čisti zrak i pristupačno kvalitetno stanovanje koje nudi mnoge mogućnosti i poticaje za ugodnu tjelesnu aktivnost i kontakt s prirodom te aktivni angažman u zajednici.

Kako navodi, istraživanja u mnogim zemljama pokazuju da ravnopravnija društva imaju bolje zdravlje i kvalitetu života, a planiranje gradova za to je, tvrdi, presudno.



* Može li se blagostanje kakvo spominjete izmjeriti i može li se njime upravljati? Koji su se gradovi u tom smislu pokazali najuspješnijima?



´Blagostanje´ se mjeri kroz mnoge parametre. Postoje osnove zdravlja: udio pretilih u populaciji (poznati zdravstveni rizici), godine zdravog života u kojima uživaju siromašni, kao i bogati; a postoje i mjere zdravog ponašanja, kao što je udio stanovnika koji putuje pješice ili biciklom; također su tu i mjere izgrađenog okoliša, kao što je udio stanova u gradu koji se nalaze blizu zelenog prostora (poznat je pozitivan učinak zelenila na mentalno blagostanje).

Kopenhagen i Freiburg su, primjerice, takvi gradovi. Tamo su gradski planeri godinama radili na kreiranju sigurnih i prikladnih urbanih okruženja, u kojima ljudi biraju hodati na posao, u školu, u trgovine i na razne društvene aktivnosti, a javni prijevoz pruža izvrstan pristup svugdje. Očite prednosti su da ljudi dobivaju priliku za puno fizičke aktivnosti, pretilost je niska, kao i zagušenje prometa, dok je kvaliteta zraka vrlo dobra. Ulice i javni prostori u tim su gradovima uglavnom ugodni za boravak i druženje.



* To zvuči idealno kada govorimo o izgradnji gradova budućnosti, no u praksi gradovi imaju tendenciju stihijskog rasta. Barem u Hrvatskoj. U kojoj mjeri je ovakav koncept moguće integrirati u postojeće gradove? Ne samo u vidu izgradnje, nego i u društvenom smislu? Poznato je da pojedini gradovi, odnosno građani, imaju različite mentalitete, navike.



Jasno je da su ta načela relevantna za postojeće gradove, jednako kao i za nova naselja. Kao što kažete, kulture i konvencije razlikuju se. Rješavanje nezdravih gradova uvijek će biti veliki izazov, koji zahtijeva dinamično političko i investicijsko djelovanje tijekom nekoliko desetljeća. Gradovima u Europi, kao što je Freiburg, trebalo je 30 godina da promijene smjer urbanog širenja i izgradnje velikih cesta ka kompaktnijoj strukturi grada izgrađenog oko izvrsnih tramvajskih putova.



Portland u Americi prolazi kroz istu dugu tranziciju upravo sada. Amerikanci često vjeruju da je vožnja autom od vrata do vrata, kada god to oni žele, njihovo osnovno pravo. Možda i neki ljudi u Hrvatskoj vjeruju u isto. Ali ako takvim uvjerenjima dozvolimo da određuju investicije u promet i zemljište, onda se dovodimo u užasnu situaciju gdje je zagađenje zraka smrtonosno, a ljudi su pretili, te mnogi umiru prerano. Ugrađujemo loše zdravlje u našu urbanu sredinu.



*Ostaje dojam da su najčešće bolesti upravo rezultat društvenih promjena, a time i neadekvatne urbanizacije. Kako predlažete da bi gradovi trebali odgovoriti na ovaj izazov? Što može učiniti pojedinac, građanin?



Potrebno je hrabrosti za promjenu! Ulagat ćemo u javni prijevoz, a ne u autoceste; odbijat ćemo dopuštenje za nove poslovne i trgovačke centre, bolnice i sveučilišta na lokacijama, gdje je jedini pristup moguć vozilom; pobrinut ćemo se da sva rekonstrukcija stvara atraktivna mjesta koja daju ljudima, šetnji i vožnji biciklom, prednost pred vozilima; prenamijenit ćemo stara i propala industrijska područja, koja su blizu središta grada, ohrabrujući ljude da ponovno žive u centru i pomažu njegovoj održivosti. Portland radi na svim tim bojištima, a rezultati su vidljivi. Vrijednosti i pretpostavke stanovništva počinju se mijenjati kako se mijenja urbano okruženje, koje otvara nove mogućnosti, a koje su se prethodno smatrale nepraktičnima.



*U vašem promišljanju ističete važnost društvene pravde. Taj pojam za političko stanje u Hrvatskoj zvuči kao utopija. Koja je njezina uloga u našem blagostanju?



Ako želite zdravi grad, onda rad na socijalnoj pravdi nije samo pitanje utopije, nego zdravog razuma i središnji dio bilo koje strategije. U Britaniji i SAD-u posljednjih godina primjećujemo sve veću nejednakost u društvu. Vrlo neravnopravna društva, gdje siromašnije skupine teško dobivaju odgovarajuće stambeno zbrinjavanje, gdje je visoka stopa nezaposlenosti, te postoji potreba za vlasništvom jednog automobila po odrasloj osobi, koja, pak, pojačava ekonomski pritisak - sve to dovodi do fizičkog i mentalnog stresa. Rezultat je velika kriza u zdravstvu i uslugama socijalne skrbi, te sve veći broj ljudi koji se ne uspijevaju nositi s izazovima društva.



*Navodite da gradnja koja pruža odgovor na klimatske promjene također pozitivno utječe na stupanj kvalitete života. No, zelena arhitektura podiže troškove izgradnje, kao i opsežniji urbanistički projekti osmišljeni na tom tragu, koje vladajuće strukture orijentirane na račun investicije i dobiti uglavnom smatraju neisplativima. Kako premostiti taj jaz?



Dobra vijest je da, kada planiramo pozitivno za zdravlje i dobrobit, također poduzimamo akcije koje će pozitivno utjecati na klimatske promjene, poput smanjene emisije ugljika. Zeleni grad dobar je za ljude, a pruža i bolje mogućnosti za fizičke aktivnosti, lokalni uzgoj zdrave hrane, zelenu arhitekturu i održivo upravljanje vodom. U svakom je smislu korisno stvarati robusniji grad koji je sposobniji prilagoditi se klimatskim promjenama.



Jasno postizanje grada blagostanja oslanja se na efektivnu ravnotežu ovlasti i suradnju između tržišta i države, a posebice gradske vlasti. Svi najuspješniji zdravi gradovi imaju znatnu političku autonomiju, dobro strateško planiranje (od gospodarskog razvoja, revitalizacije, stanovanja, otvorenog prostora, prijevoza, korištenja zemljišta i javnog zdravstva), te stručnjake posvećene zajedničkom cilju. Nema gradova u Velikoj Britaniji koji se mogu usporediti s najboljima u Njemačkoj, Nizozemskoj, Danskoj ili Švedskoj, jer središnja vlada kontrolira sve, a gradovi imaju malo slobode djelovanja ili financiranja.



Središnja vlada u takvim slučajevima treba priznati da ponekad upravo ona predstavlja problem, te olakšati potporu gradovima kako bi se postigla dobrobit za stanovnike.



I za kraj da naglasim kako urbano okruženje nije jedini čimbenik koji utječe na dobrobit. Jasno je da ekonomski uvjeti, politička stabilnost, prisutnost nasilja u društvu te razine plaća i drugih beneficija igraju presudnu ulogu.