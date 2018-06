Splitske mališanke oduševile su nas plesom: ako ne znate gdje biste upisali kćerku, pokušajte jazz balet za curice

Kad smo vidjeli što sve rukama, nogama i ostalim dijelovima tijela mogu izvesti ove male, talentirane balerine, osim što smo ostali zatečeni, a pomalo i ljubomorni na njihove gotovo savršene pokrete, jednoglasno smo se složili da je pred njima sigurno zlatna karijera!



Ove curice iz splitskog plesnog studija „Dance box“ spadaju u kategoriju malih kadetkinja, odnosno djevojčica do sedam godina, a prekosutra im držite fige jer se do ponedjeljka u Spaladium Areni odvija državno prvenstvo u Show danceu, na kojem će ove vješte mališanke izvesti svoju čudesnu jazz balet koreografiju.



Njihova mentorica Ines Mamić, inače predsjednica „Dance boxa“ i Hrvatskog show dance saveza, te bivša članica baletnog ansambla splitskog Hrvatskog narodnog kazališta, cijelu godinu priprema ih za nastupe, a kruna njezina rada i njihovog talenta i upornosti zlatne su medalje kojima su se okitile ove mališanke. Osim ovih veselih djevojčica, zlatno odličje oko vrata nose i njihove mame, koje su također polaznice plesnih satova jazz baleta u istim prostorijama.



Kako su nam potvrdile, prije dva mjeseca osvojile su prvo mjesto na Kvalifikacijskom kupu u Velikoj Gorici, no zbog ozljeda nekih članica nažalost neće moći pristupiti državnom natjecanju. Kako god, one su spremile svoju medalju i pokazale nam svoja znanja.



Baletna majstorica Ines Mamić pojasnila nam je da satove jazz baleta pohađa 18 djevojčica do sedam godina, a nakon što one odrade svoj sat, učiti nove plesne korake i uvježbavati koreografiju dođu i njihove majke, ali i one kojima je želja usvajati ove tehnike.



- Prvo je Marta počela trenirati u devetom mjesecu prošle godine, pa sam se onda i ja priključila grupi za odrasle. Ovo je moj prvi susret s modernim baletom i baš sam se zaljubila u njega. Na satovima je veoma zanimljivo, zabavno i radno. Naša instruktorica Ines s velikom ljubavi i entuzijazmom uči nas novim pokretima i jača naše mišiće kako bismo što uspješnije mogle izvoditi pokrete - kazala nam je Vedrana Mlačić Padovan, koja je po uzoru na kćer Martu odlučila upisati satove plesa i okušati se u ovoj, ne tako laganoj plesnoj disciplini.



- Baš uživamo na treninzima, koji nisu nimalo jednostavni. Izvodimo vježbe istezanja, kardio vježbe, jačamo mišiće i onda kreće učenje novih plesnih koraka - pojasnila nam je, i našalila se da je još malo dijeli od špagata.



- Prvo sam ja krenula, a onda moja mama. Obožavam ples i ovdje sam upoznala dosta prijateljica - kazala nam je Vedranina kćerka, 5-godišnjakinja Marta, dodavši da kad naraste želi biti balerina i doktorica.



Na nagovor Nore Ninković, satove jazz baleta odlučila je pohađati i njezina mama Ela, koja se „velikima“ priključila prošle godine.



- Prvo je počela Nora, a onda sam i ja odlučila i potpuno se zarazila. Treninzi su odlični i veoma kreativni. Oduševljene smo energijom koju odašilje naša trenerica koja nam s tolikom ljubavi prenosi sva znanja - kazala nam je Ela Domljanović-Ninković.



- Ja ću biti balerina kad narastem - kazala nam je mala Kate, a isto su potvrdile i njezine malene prijateljice.



- Mene su mama i baka upisale na balet i baš mi je dobro ovdje. Jedva čekam nastup i ništa se ne bojim. Imam puno prijateljica, a kad narastem bit ću rockerica - nasmijala nas je 6-godišnja Mija.



- Ja još ne znam hoću li biti balerina, pjevačica ili doktorica - u dilemi je bila Lena, a njezina malena kolegica Iva sa sigurnošću je potvrdila da će biti balerina.



- Ja se ne bojim nastupa i jedva čekam pokazati što nas je naša najdraža teta Ines naučila - kazala je jedna 5-godišnjakinja.

Nas je zanimalo kako ih je trenerica Ines Mamić toliko „zarazila“ plesom.



- Moram pohvaliti i velike i male plesačice jer su izvrsne! Divno je gledati taj trud, volju i želju za novim pokretima i napretkom. Ovo je veoma kreativan posao koji iziskuje veliku odgovornost, trud i volju, i ja uživam s mojim polaznicama - kazala nam je.

- Ove djevojčice su predivne. Uživam raditi s njima i stvarno je svaka od njih posebna. Pripreme za natjecanja su zahtjevne. Njih 13 će sudjelovati u koreografiji, a u posljednje vrijeme intenzivno vježbamo i one su ozbiljno pristupile zadatku. Osim plesa, radimo i na razvijanju njihove mišićne mase, snage i fleksibilnosti. Veoma brzo napreduju - ponosna je na njih instruktorica Ines.