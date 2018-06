Prodaje se 'raj na zemlji' - ekskluzivni 'Lagoon' kompleks na Palmižani: cijena? Nije sitnica, ali je na upit

Raj na zemlji – ekskluzivni "Lagoon" kompleks od 1800 četvornih metara smjestio se na najpoznatijem hvarskom izletištu Palmižana, inače omiljenoj odrednici onih dubljega džepa.



Luksuzna klijentela od sada ima priliku razmotriti opciju kupnje ovog velebnog zdanja koje sačinjava sedam objekata, u kojima se nalaze smještajne jedinice i luksuzni restoran. Na ovu ponudu naletjeli smo na stranicama prestižne svjetske agencije za prodaju nekretnina "Sotheby's", a cijenu, ni imena potencijalnih kupaca, kojih već ima, nisu nam mogli otkriti. Da je više nego paprena, u to možemo biti uvjereni.



Kako su nam pojasnili iz "Sotheby'sa", projekt je u prvom redu namijenjen investitorima kojima je dopušteno kreirati novi projekt.

Ono po čemu se ističe i po čemu je ekskluzivan je činjenica da na Paklenjacima nije dopuštena gradnja, a i investicija na ovoj mikrolokaciji prava je rijetkost na tržištu koja se dogodi jednom u 50 godina.



– Riječ je o smještajnim objektima te luksuznom restoranu s bogatom poviješću. O ostalim detaljima projekta ne možemo govoriti jer je to povjerljiva informacija. Ovaj projekt namijenjen je u prvom redu investitorima, i vrlo vjerojatno će to biti netko iz inozemstva. Govorim iz iskustva tijekom dosadašnjeg poslovanja. Inozemni investitori jako su zainteresirani za objekt, ali dobili smo određeni broj upita i iz Hrvatske – odgovorili su nam agenti.



– Ovaj projekt jedinstven je na našem tržištu, ali i na sličnim mediteranskim tržištima, upravo zbog svoje ekskluzivne lokacije i cjelokupnog koncepta projekta koji dopušta prenamjenu postojećih objekata u mali hotel. Prilike poput ove događaju se jednom u 50 godina, što možemo ustvrditi zbog velikog interesa inozemnih, ali i hrvatskih klijenata – kazao je Marko Pažanin, direktor "Croatia Sotheby's Realtyja".



U kontekstu investicija ovo bi spadalo u red ekskluzivnih projekata, pa samim time i u taj cjenovni razred, a najveći faktor predstavlja ova teže dostupna lokacija.



Lokaciju možda možemo usporediti sa Španjolskom ili Grčkom samo zbog geografske sličnosti. Trenutno je ovaj projekt među traženijima unutar portfelja upravo iz razloga jer je rijetkost na tržištu i jedinstvena prilika s kojom su upoznati svi naši partneri iz "Sotheby's" mreže – kazao je Pažanin.



Općenito, koja je najtraženija destinacija za kupovinu nekretnina u Hrvatskoj i u svijetu?



– Što se tiče Hrvatske Jadran, Istra i otoci uvijek su tražene lokacije. Klijenti traže jedinstvene nekretnine uz more i nije dovoljno da budu luksuzno opremljene. U svijetu se sada traže i nekretnine koje pružaju jedinstveno iskustvo i ono nešto što ne nudi svaka luksuzna nekretnina. Također, u porastu je potražnja za objektima koji su u skladu s prirodom te nerijetko samoodrživim kućama.