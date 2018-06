Robbie Williams spektakularno otvorio SP, ali jednim potezom šokirao je publiku: 'Moglo je i gore... mogao je pokazati nešto drugo'

Zločesti dečko svjetske pop glazbene scene, Robbie Williams, svečano je otvorio Svjetsko nogometno prvenstvo u Rusiji, a zna se odavno da je 'show' tamo gdje je on.



Počela nogometna groznica: Putin otvorio, Robbie opjevao, Rusi razbili Saudijce!!



Značajno je započeo 'priredbu' svojim najpoznatijim hitom 'Let me entertain you' da bi nastavio u istom tonu, zabavljačko-provokatorskom. Pod ovim drugim mislimo na scenu u kojoj je, usred nastupa, pred svim kamerama, djecom i publikom, lijepo pokazao srednji prst.





Ne znamo komu se obraćao ovom gestom, ali njegov je potez na društvenim mrežama dočekan neblagonaklono, najblaže rečeno.



"Mislim da mi ju promakao smisao zašto je ovo učinio", "I tebi, Robbie!', uzvratili su mu u komentarima na Twitteru.



Neki su ga išli i opravdati, ali nije im baš uspjelo.



"Moglo je biti i gore. Mogao je izvaditi penis", dobacio je neki Robbiejev obožavatelj, očito upoznat s njegovim prijašnjim nastupima.



Roditelji djece koja su gledala prijenos još uvijek su pod dojmom, a ljutiti komentari zbog nemogućnosti cenzuriranja prijenosa uživo i dalje pristižu. No kako je jedan komenator oštro primijetio, i s tribina viđamo mnogo gore geste i primjere često, pa nije za zamjeriti Robbieju što je svoju poruku poslao onima koji su sumnjali u izvedbu.