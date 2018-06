Estrada uz 'Vatrene': evo koji je hrvatski pjevač bio dovoljno lud da punim kombijem 'opali' do Rusije

Dva dana uoči sutrašnje utakmice hrvatske nogometne reprezentacije protiv Nigerije na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji, frontman grupe "Vatra" Ivan Dečak kombijem se uputio prema Kalinjingradu, gdje će na licu mjesta s ekipom iz kvartovskog kafića sa zagrebačke Trešnjevke bodriti "vatrene".



"Obiteljski ljudi na maturalcu", našalila se Ivanova partnerica Nina Celio-Cega, koja je ostala kod kuće s njihovom kćeri Ditom i sinom Leom, dok je Ivan s prijateljima s Trešnjevke, u kombiju "čepio" autocestu do skoro 1400 km udaljenog Kalinjingrada.



Dečakova ekipa, naoružana davno nabavljenim ulaznicama i navijačkim rekvizitima, koji uključuju i kockaste dresove s njihovim imenima, isplanirala je stajanje u Krakowu i neizbježni obilazak tomošnjih pivnica, a nakon zagrijavanja i noćenja u Poljskoj večerašnji dolazak u Kalinjingrad kako bi se adekvatno pripremila za dugoočekivani sutrašnji ogled koji počinje u 21 sat. Ivan je zagriženi nogometni navijač i da u njegovu slučaju nije prevagnula glazbena karijera, zasigurno bi bio nogometaš, jer je do osnivanja prvog NK Tvin i Borac paralelno gurao nogomet i glazbu igrajući na poziciji centarfora.



I njegov kolega Tony Cetinski, kad god ima priliku za utakmicu, ne propušta šansu zaigrati na nogometnom travnjaku, a istim će žarom bodriti i hrvatsku nogometnu reprezentaciju s čijim se igračima družio za njihovih nedavnih priprema u njegovu Rovinju. Nakon što je tom prigodom na svom Facebook profilu objavio fotografiju s Lukom Modrićem uz pozdrav "dragi moj prijatelju i cijela ekipo na koju smo uvijek ponosni, jako mi je drago da ste u mom gradu uživali na pripremama za SP u Rusiji. Sretan vam put i samo ponosno ostavite srce na travnjacima kao i uvijek", Tony nam je jučer još jednom potvrdio koliko mu je stalo do nogometne reprezentacije.



"Ova generacija ima veliku šansu ponoviti uspjeh generacije iz 98. Budimo im podrška i navijajmo kao i te 98., jer, vjerujte mi, to puno znači. Kad letiš na krilima svog naroda, to je je najveća snaga", poručio je popularni pjevač, koji zbog glazbenih obveza ipak neće do Rusije, kao ni Mladen Grdović, nekoć gorljivi navijač reprezentativce na poprištima njihovih utakmica.

"Jedan od miljenika hrvatskih nogometaša ima gužvu zbog brojnih ljetnih nastupa", potvrdio nam je njegov menadžer Ljubo Šeperić, pa će za "vatrene" na SP-u navijati iz Hrvatske.



"Svi znaju da Mladen jako voli nogomet, ali stvarno mu je gužva", opravdao je Šeperić pjevača, koji trenutno prolazi i kroz turbulentno životno razdoblje zbog priča o razvodu s dugogodišnjom suprugom Brankicom.



U Rusiju, pa makar zbog činjenice što joj je suprug Igor Kojić bivši golman, neće ni "Djevojka sa sela" - Severina, čiji je istoimeni hit bio himna Ćirine reprezentacije 98.



"Pjesma nam je jednostavno ušla u uho. Slušali smo je od priprema u Poreču do Francuske", izjavio je svojedobno Davor Šuker, aktualni predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza. Severina tada nije bila s "vatrenima" u Francuskoj, ali je svojedobno iskusila čari frenetičnog navijanja na Svjetskom prvenstvu u Japanu... I svidjelo joj se.



"Ništa od Rusije. Nastupi, ljeto... Severina je u intenzivnom razdoblju snimanja videospotova uoči skorašnjeg izlaska novog albuma 'Halo', nakon čega će se na Jadranu tjedan dana odmarati, a ubrzo na istom terenu i zaredati s koncertima", kratak je bio njezin menadžer Tomislav Petrović.



Navijačica iz estradnih redova Franka Batelić, inače djevojka reprezentativca Vedrana Ćorluke, ni pod razno ne namjerava propustiti utakmicu "vatrenih" u Kalinjingradu. Par se prije Ćorlukinih reprezentativnih obveza odmarao u istarskom Rapcu, čega se Franka prisjetila objavom na svom Instagram profilu ispričavši se prijateljima i obožavateljima na izljevu emocija.



"Veki se sad sprema za subotu, a i ja moram dobro pripremiti glasnice za svoju ulogu najglasnije navijačice u Kalinjingradu", jasno je dala do znanja gdje će biti sutra pjevačica koja je prošlog tjedna proslavila 26. rođendan.