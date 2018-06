Pričali smo s dilerom ukradenih patika: otvorio je 'trgovinu' na Facebooku, a tenisice od 1500 prodaje za 150 kuna; Kaže da nam može poslati pari koliko nam srce zaželi...

Pričali smo s dilerom ukradenih patika: otvorio je 'trgovinu' na Facebooku, a tenisice od 1500 prodaje za 150 kuna i kaže da nam može poslati pari koliko nam srce zaželi...



Nove tenisice poznatih robnih marki zapdaju između 500 i 1500 kuna. Međutim, za 1500 kuna možete dobiti i 9 pari istih takvih, ali 'fejk' ili ukradenih.



Prodaja se najčešće vrši preko lažnih Fejs računa, potom se roba šalje pouzećem na adresu.



Pričali smo s 'dilerom' takvih patika. Poslao nam je desetke fotografija raznih modela Nikea, Salomona i Adidasa. Neke od tih patika zapadaju oko 1500 kuna, a prodavač ih prodaje za 150 do 180 kuna.







Pročitajte kako je tekao razgovor s anonimnim prodavačem .



Jesu li ovo 'fake' ili ukradene, tj. original tenisice?

- Ne znamo ni sami.



Jesu li kvalitetne?

- Naravno.



Koliko treba da pošiljka dođe do Splita?

- Dva do tri dana. Koji broj?



Broj 44. Trebalo bi mi možda 10 pari, imam jedan klub...

- Koji brojevi...



Brojevi 42., 43.. Znači možete poslati koliko nam treba?

- Može.