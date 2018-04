'Zločini na Jadranu se nastavljaju': vatrenu navijačicu Hajduka kriminal odveo i do Zadvarja

Ekipa njemačkog filmskog serijala “'Der Kroatien Krimi” snima njegove nove nastavke u Splitu predvođena glumicom Nedom Rahmanian, koja tumači glavni lik šarmantne i samouvjerene inspektorice Branke Marić, najbolje detektivke odjela za ubojstva splitske policije, apsolutno predane svojemu poslu, a ujedno i strastvene navijačice Hajduka.



Njemačko-hrvatski producentski tim planira nove filmske epizode "Zločina na Jadranu" realizirati u 45 dana snimanja, a najviše će vremena, doznajemo, provesti na splitskim lokacijama, nakon čega bi se koncem travnja ili početkom svibnja trebao 'preseliti' u Zadvarje.



- Predstavnici produkcije bili su kod nas prije nekih mjesec dana kako bi ishodili suglasnost za snimanje na našem području. Ne znam nikakve detalje, jedino da bi trebali snimati neke scene u eksterijerima, na državnoj cesti... U svakom slučaju, nama je drago što je naš kraj izabran za jednu od filmskih lokacija – kazao nam je Ivan Krželj, načelnik općine Zadvarje.



Neposredno uoči početka novog snimanja u Hrvatskoj "Der Kroatien Krimi" u veljači se vratio na njemačke male ekrane prikazivanjem trećega iz serije snimljenih krimića u Hrvatskoj naziva "Mord auf Vis" ("Ubojstvo na Visu") na ARD-u. Riječ je o lani snimljenoj epizodi na jedinstvenom hrvatskom otoku, realiziranoj koji mjesec uoči dolaska hollywoodske produkcije s filmom "Mamma Mia 2", koja je postigla iznimno visoku gledanost od 4,24 milijuna gledatelja.



"Der Kroatien Krimi" djelo je producentske kuće Constantin Television, snimljeno po narudžbi ARD Degeta za Das Erste, koje je očito privuklo pažnju njemačkoga gledateljstva s obzirom na porast zanimanja još od emitiranja prvog filma iz kriminalističkog serijala naziva "Der Teufel von Split" ("Splitski vrag"). Njemački krimi prvijenac snimljen u Splitu zabilježio je stopu gledanosti od 15,8 posto, drugi naslova "Smrt legende" 16,1 posto, a treći, "Ubojstvo iz Splita" 16,7 posto.



Split se očito pokazao kao izuzetna filmska lokacija i pun pogodak u slučaju njemačke producentske ekipe koju je u startu privukla ljepota dalmatinskog krajolika i, naravno, more. Premda Nijemci poznaju hrvatsku obalu kao jednu od omiljenih destinacija za odmor, njihove TV kuće do "Zločina na Jadranu" nisu snimale serije ili filmove na nekoj od ovdašnjih lokacija na obali, što je producentima bio argument više da radnju 'smjeste' u Dalmaciju, pri čemu su i scenarij 'naslonili' na ovdašnji mentalitet.



Dakako, značajnu je ulogu pri odabiru Hrvatske za snimanje filmskog serijala odigralo i poticajno okruženje za strane filmaše, ponajprije porezna politika koja im ide u prilog. U do sada snimljenim filmskim nastavcima serijala uz njemačke su kolege uloge tumačili i naši glumci poput Gorana Navojca, Zdenka Jelčića, Slavena Knezovića, Alme Price, Leona Lučeva, Stipe Ercega, Zijada Gračića, Janka Rakoša, Sonje Kovač... Prva sezona "Zločina na Jadranu" sada se emitira i u programu FoxCrime kanala.