Zagreb Auto Show privukao hrpu posjetitelja: pogledajte koje su luksuzne 'mašine' nakon svjetske premijere u Ženevi stigle u Hrvatsku

Na izložbenom prostoru Zagrebačkog Velesajma u utorak je otvoren Zagreb Auto Show, najveća manifestacija ovakvog tipa kod nas, na kojem se predstavlja 463 izlagača iz 34 zemlje uz rekordne 133 premijere među kojima su najzanimljivije bile one vezane uz nove automobile.



U 14 paviljona i na 70.000 metara četvornih otvorenog prostora izlagači su se potrudili pokazati što više, tako da su neki noviteti nakon svjetske premijere u Ženevi, najpoznatijem autosalonu ne samo u Europi nego i u svijetu, stigli u Zagreb. U prilog toj činjenici ide i podatak da je Zagreb Auto Show član OICA-e udruge najznačajnijih svjetskih autosalona što mu omogućava prezentiranje premijernih vozila.



Pozitivni pomaci u segmentu prodaje automobila i rast prodaje od 27 posto u prvom kvartalu ove godine u odnosu na lani, kao i optimizam nakon dugogodišnje krize odrazili su se i na ovogodišnji salon na kojem je popunjenost izložbenih kapaciteta iskorištena do maksimuma. Na zagrebački Auto Showu stiglo je 85 različitih brendova automobila, motocikala i gospodarskih vozila, a po prvi put i kamperi.



Usprkos izvrsnoj organizaciji i sjajno uređenim izložbenim paviljonima, uz jednu svjetsku i tri europske vicepremijere ne možemo ne spomenuti nedolazak Rimca sa svojim električnim automobilom Concept_Two, koji je nakon Ženeve izložen u New Yorku.



Otkrivanjem europske vicepremijere novog Volkswagen Touarega otvoren je novinarski dio Zagreb Auto Showa. Presice su se redale kao na traci, a zanimljivo je da za razliku od drugih međunarodnih autosalona, u Zagrebu nisu izostale lijepe hostese. Pri tom su se isticale Splićanke i ostale dalmatinske djevojke tako da je i u Zagrebu bilo „Nima Splita do Splita".



Što se tiče prezentacija i zvijezda zagrebačkog auto showa teško je izabrati model koji bi mogli proglasiti mega zvijezdom. Naime, Mercedes-Benz, čiji se izložbeni prostor pomalo izgubio u zajedničkom paviljonu sa Citroenom i Peugeotom, predstavio je obnovljenu C-klasu (europska vicepremijera), potom coupe s četvorim vratima CLS, te najnoviju A-klasu koja je svjetsku premijeru imala u Amsterdamu pred oko 500 novinara.



Od 9. travnja pa u naredna dva tjedna u trokutu Trogir - Šibenik - Split održava se međunarodna dinamička prezentacija „baby" Mercedesa na kojoj sudjeluje oko 500 novinara iz čitavog svijeta, osim iz SAD-a gdje se neće ni prodavati. Treba istaknuti i Mercedes AMG GT S sa 522 „konja" čija cijena je 1,9 milijuna kuna, a koji je već bio izložen na Auto-moto salonu Slobodne Dalmacije u Splitu prošli mjesec.



Najprodavaniji premium brend u Hrvatskoj je Audi koji u Zagrebu izložio novog A6, ali i A7 Sportback koji je izravni konkurent Mercedes CLS-u. Naravno, nisu se libili pokazati i sportski nabrijane modele poput Audija RS5 ili R8 Spydera čije se cijene kreću između 800.000 i 1,1 milijun kuna. Kao posebna poslastica bio je dolazak marke Lamborghini i Bentley, gdje je najskuplji primjerak „razjarenog bika" bio Aventador S s cijenom od 500.000 eura, dok Bentley Continental GT koji još nije izašao na prometnice košta nešto manje - 350.000 eura. Kad je u pitanju BMW bavarski proizvođač sa znakom propelera posložio je osam različitih modela, od kojih su najatraktivniji X2 i X4. Isto tako intrigantna je bila i „sedmica" čija je cijena oko 2,2 milijuna kuna i koji je možda i najskuplji automobil na auto showu.



Navodno je i novi BMW serije 8 dovezen u Zagreb u povodu 25. obljetnice postojanja glavnog uvoznika za BMW „Tomić&Co" koji je večer prije otvaranja auto showa na prigodnoj svečanosti najavio otvaranje novih salona u Zadru i Rijeci, te širenje postojećeg u Splitu. Nezapaženo je prošao i BMW-ov motocikl HP4 Race koji je proizveden u samo 750 primjeraka, a čija cijena se kreće oko 100.000 eura.



Od „običnih" automobila najveća atrakcija zasigurno je bio Peugeot 508 koji je nakon Ženeve stigao i u Zagreb, a kojeg se također još ne može vidjeti nigdje na cesti, čak ni u Europi. U tom paviljonu bio je i novi Citroen Berlingo, kao hrvatska premijera, kao i redizajnirani Citroen C4 Cactus. Toyota je na Zagreb Auto Showu definitivni potvrdila da se potpuno okreće hibridima predstavivši većinu modela s hibridnim pogonom, a zvijezda njihovog štanda bio je novi Lexus LS. Uostalom, najsretniji posjetitelj ove manifestacije dobit će Toyotu Yaris hibrid, kao glavnu nagradu.



Najskuplje vozilo bilo je ono Nissana. Japanski je proizvođač automobila predstavio najnoviji model jurilice GT-R s cijenom od preko milijun i sto tisuća kuna. Jedini izloženi koncept u Azgrebu bio je Škodin Vision.



Opel je prikazao Grandland X Ultimate i Insigniju GSi. Dio paviljona na kojem su se predstavili Renault, Dacia i Nissan bio je vjerojatno najbolje uređen prostor na kojem su novinari, a iza 15 sati i posjetitelji mogli vidjeti novog Megana RS, francuskog sportaša s 280 „konja" koji će se prodavati po cijeni od 25.000 eura. Potpuno novi Nissan Leaf, čiji je domet povećan na 406 kilometara s jednim punjenjem bit će čak jeftiniji od Renaulta Zoe i koštat će 265.000 kuna.



Kad već spominjemo električna vozila ne smijemo zaboraviti ni na električnu Hyundai Konu koja s jednim punjenjem baterije može prevaliti oko 480 kilometara. Od ostalih japanskih proizvođača Suzuki je izložio sve svoje modele, pa i novog Swifta Sporta koji će imati 140 KS. Vrlo zanimljiv detalj zabilježen je na otvorenom, gdje su ispred Suzukijevog paviljona bili poredani modeli Swift i Ignis, a na svakom je bilo po jedno slovo koja su spojena tvorili ime ova dva modela.



Mazda je pokazala redizajniranu „šesticu" koja se izvana nije previše promijenila, ali je iznutra dobila nove elemente. Zanimljivo je da će ovaj model u serijskoj opremi imati sve moguće sustave za sigurnost poput adaptivnog tempomata, upozorenja na automobil u mrtvom kutu, head-up displej s informacijama što do sada nije bio slučaj, dok će svi motori biti osvježeni kako bi zadovoljili sve strožije kriterije emisije štetnih plinova po takozvanom WLTP sistemu.



Ove godine auto show traje nešto kraće, odnosno do 15. travnja, ali će zbog velikog interesa u petak i subotu raditi do 22 sata, a ostalim danima do 21 sat. Očekuje se preko 150.000 posjetitelja, a cijene ulaznica su 40 kuna za odrasle, a 20 kuna za umirovljenike.