Rekordna navala na RTL-ov show: Evo tko se sve iz Dalmacije prijavio za popularne 'Zvjezdice'

Čak 18 malih Dalmatinaca i Dalmatinki nadmetat će se u trećoj sezoni dječjeg glazbenog showa "Zvjezdice" čije emitiranje počinje u subotu, 14. travnja na RTL Televiziji. Rekordan broj mlađahnih kandidata s hrvatskog juga svjedoči o golemom, do sada najvećem interesu vokalno talentirane djece za sudjelovanje u popularnom RTL-ovu showu.



Žiri u sastavu Indira Levak, Mia Negovetić, Enis Bešlagić, Zdravko Šljivac i Luka Nižetić jednoglasno se slaže kako je riječ o "dosad najboljoj sezoni u kojoj su brojni briljantni kandidati koji se razlikuju samo u nijansama, pa će izbor pobjednika biti posebno zahtjevan posao".



Premda će kroz emisije, uz voditeljicu Doris Pinčić Rogoznicu i suvoditelja Borisa Hrepića, prodefilirati klinci iz raznih dijelova Hrvatske s različitim životnim ambicijama mi smo se fokusirali na naše male dalmatinske adute, među kojima mnogi od njih maštaju kako će se jednoga dana i profesionalno baviti glazbom, plesom ili glumom. Jedan mališan s otoka Pašmana već ima i konkretnu želju – kad naraste bit će Petar Grašo. Preslatki Duje Čikarela (6) nedavno je dobio bracu, koji mu je trenutno glavna zanimacija, a uz to obožava popularnoga splitskog pjevača, što je odvažno potvrdio i pred žirijem, priznajući kako jednoga dana želi biti poput njega.



U novoj sezoni "Zvjezdica" ima i "ponavljača", koji su se natjecali u prvoj sezoni, a najveći broj kandidata stiže sa splitskih adresa, potvrđujući svojim talentom kako uistinu vrijedi ona o "najraspjevanijem gradu na svitu". Među njima je i 9-godišnja Nora Burić, zaljubljenica u avione i oblake i velika ljubiteljica putovanja. Omiljeni gradovi su joj Los Angeles i Chicago, živi s roditeljima, a vrijeme voli provoditi u igri sa svojim mlađim bratom.



Njezina pet godina starija sugrađanka Đana Smajo već se nadmetala u prvoj sezoni "Zvjezdica" u kojoj je stigla do finala – bolja je bila današnja članica žirija Mia Negovetić. Činjenica da tada nije pobijedila nije obeshrabrila Đanu, posvetila se svom glazbenom napretku s vjerom da je to njezin životni put. Splićanka Lana Rubelj (11) također povratnica iz prve sezone showa, mašta kako će jednoga dana biti glumica, a kod scenskog nastupa veliku pažnju poklanja i svom stylingu. I devetogodišnja Zlata Jurišić iz Splita smatra kako je rođena za pozornicu na kojoj se osjeća kao doma. Voli glumiti, pjevati, svirati i plesati, a sve to je, bez imalo treme, odlučila pokazati i žiriju želeći od svakog nastupa napraviti spektakl.



Još pet mladih Splićanki odlučilo je okušati sreću u "Zvjezdicama". Svestrana Flora Bašić ima 11 godina i brojne hobije, no prevladava ljubav prema umjetnosti. Voli pjevati, crtati, plesati i glumiti, a na pozornici se dobro snalazi jer već ima iskustva s nastupima na festivalima. Njezina vršnjakinja Monika Jukić, osim u glazbu, zaljubljena je i u modu zbog čega je uvijek dotjerana. Jednoga dana želi biti model, a uzori su joj Ariana Grande i Demi Lovato. Godinu dana starija Katija Jelavić-Mitrović ima još dvije sestre, ali za sebe kaže da je "tatin sin".



Piše pjesme, bavi se glazbom, ali obožava nogomet i vatrena je navijačica Hajduka, pa s tatom ide na sve utakmice. Dvanaest godina ima i Sara Duplančić u čijoj se obitelji nitko ne bavi glazbom, ali je to nije obeshrabrilo da se prijavi u "Zvjezdice". Osim što želi doživjeti glazbeni napredak, nada se kako će joj show pomoći u oslobađanju od treme. Najstarija među njima je Laura Nikolanci (15) čija mama kaže kako se od kćeri ne može živjeti jer po cijeli dan pjeva. Laura se, osim glazbom, bavi i plesom, a najveća su joj podrška dvojica braće i sestra.



U showu sudjeluje i dvoje Solinjana – Lucija Delić (15) za sebe kaže kako se razlikuje od klinaca iz svoje generacije po izboru glazbe i odijevanju. Sebe opisuje kao veliku emotivku, pravu umjetničku dušu, ali potpuno neočekivano trenira – boks. Njezin sugrađanin Roko Sedlar (10) pohađa glazbenu školu, a na pozornici voli biti teatralan i dati sve od sebe. Uz glazbu uživa i u capoeiri, afro-brazilskoj umjetničkoj formi koja sadrži borilačke elemente, ali i glazbu i ples.



Dvije kandidatkinje stižu iz Omiša – Nika Tomasović (13) je svestrana djevojčica koja za sebe voli reći kako joj je kreativnost srednje ime, što potvrđuje i svojim hobijima. Pjeva, svira klavir, bavi se crtanjem, ali i sportom – trenira odbojku. Godinu dana starija Ivona Bilić Prcić rođena je u Njemačkoj gdje je živjela do pete godine. Tata Nijemac trenutno je u Austriji i jako joj nedostaje. Kad je tek došla u Hrvatsku, priznaje, nije bila sretna jer nije znala jezik i druga djeca su je izbjegavala. Ipak, danas ima mnogo prijatelja, a njezina najveća podrška je starija sestra.



Dvije sudionice "Zvjezdica" imaju zadarsku adresu – Mirjana Govorčin (8) rođena je u Americi, gdje joj i dalje živi tata koji joj jako nedostaje. Preselila se u Zadar jer njezina mama smatra da će u Hrvatskoj imati ljepše djetinjstvo. Iako Mirjana uživa u brojnim hobijima kaže kako ipak najviše na svijetu voli svoju mamu. U Zadru živi i Ena Nimčević (11), koja obožava glazbu i pjevanje, a kako se bavi i plesom nada se da će jednoga dana nešto od toga biti i njezin posao.



Dalmatinskom rekordu u "Zvjezdicama" pridonose i Alka Bulj (7) iz Sinja, koja je ime dobila po poznatoj viteškoj igri iz njezina grada. Alka je stidljiva i plaha, ali obožava pjevanje i zato je u "Zvjezdicama". Iz istoga razloga u show se prijavila i Dubrovčanka Lara Viktoria Ilić (13), koja kaže kako pjeva otkad i priča, a uz glazbu se bavi i glumom i slikanjem. Lara Viktoria voli modernu glazbu, a koliko je ozbiljna u namjeri da se bavi glazbom svjedoči i njezina želja o upisivanju solo pjevanja na Glazbenoj akademiji.



Za novu sezonu prijavilo se više od 2000 klinaca, a nakon audicija po gradovima širom Hrvatske samo 70 najboljih dobilo je priliku stati pred žiri i publiku. Kroz sedam emisija predstavit će se po 10 kandidata, a troje najboljih prolazi dalje. Dvije emisije su polufinalne, dok je jedna finalna, a u trećoj sezoni postoji i jedna novost – žiri ima pravo na tzv. "wild card". Nakon što njegovi članovi pogledaju nastupe svih 70 kandidata jednog naknadno mogu pustiti dalje, što znači da ih u polufinalnu može biti 22.