˝Space oddity˝ Elona Muska: kako je, nekad računalima zaluđen dječak, kojeg su tukli do nesvjesti, zaradio milijarde i promijenio tijek povijesti

Njegovo bogatstvo danas se procjenjuje na više od dvadeset milijardi dolaraMusk je krenuo je u novu svemirsku utrku. Zato je u 'Teslinu' Roadsteru, koji je prije dva mjeseca ispalio u zrak, svirao David Bowie

Šetajući amsterdamskim Schipholom, jednom od najprometnijih europskih zračnih luka, naići ćete na različite tipove trgovina, caffe barova, knjižnicu, u kojoj možete kratiti vrijeme do leta… Amsterdamski aerodrom, među inim, nudi i najnovija čuda tehnike. Vraćajući se nedavno iz glavnoga grada Nizozemske, potpisnik ovih redova divio se jednom od najnovijih „Teslinih“ automobila, „Modelu X“. Terencu svemirskog izgleda, kojemu se vrata otvaraju prema gore. Kao i legendarnom automobilu DeLorean DMC-12 iz filma „Povratak u budućnost“.



Samo dva mjeseca poslije jedan drugi „Teslin“ model, Roadster, odletio je u svemir, uz Bowiejevu pjesmu „Space oddity“! Sportski električni automobil na put, dakako, nije krenuo sam, već unutar rakete „Falcon Heavy“. Nju je lansirala najpoznatija američka svemirska kompanija SpaceX, kao dio ambicioznog plana po kojemu bi ljudi u (bliskoj) budućnosti trebali stupiti na tlo planeta Marsa.



Vjerojatno ste se već zapitali „kojemu manijaku može pasti na pamet ideja da ljudi idu na Mars i da, k tome, još, kao dio ispitivanja, raketom prevozi automobil!?“



Tome je „manijaku“ ime Elon Musk, a Roadster i Falcon Heavy spojila je činjenica da je taj isti čovjek osnivač i izvršni direktor „Tesle“, ali i korporacije SpaceX.



- Bilo koji drugi teret, osim auta, bio bi dosadan – lakonski je Musk objasnio svoj potez.



Elon Musk nevjerojatno je dosjetljiv poduzetnik, koji je prvi novac zaradio još kad mu je bilo dvanaest godina. I zato nije ni čudo da jednom od ključnih knjiga u svome životu smatra „Vodič kroz galaksiju za autostopere“, koju je pročitao baš u toj dobi.



Moramo znati koja pitanja postaviti



- Dok sam bio mlad, prolazio sam kroz egzistencijalnu krizu. Čitao sam različite knjige pokušavajući shvatiti smisao života. U kući smo imali nekoliko knjiga Nietzschea i Schopenhauera. A njih ne biste trebali čitati s dvanaest ili petnaest godina! Sve mi se činilo besmisleno, dok nisam pročitao „Vodič kroz galaksiju za autostopere“. On ističe kako je pitanje često teže od odgovora. Ako znate postaviti pravo pitanje, tada je odgovor lakši dio. Dakle, kako bismo bolje razumjeli svemir, moramo znati koja pitanja postaviti – smatra Musk.





'I odmor vas može ubiti'

Na jednom odmoru, poslije puta iz Brazila u matičnu Južnu Afriku, Musk se zarazio cerebralnom malarijom, koja je mogla izazvati teška oštećenja mozga, pa čak i smrt. Elon je jedva izvukao živu glavu i izjavio kako mu je to 'bila lekcija da vas i odmor može ubiti'!

Radit će bez plaće, ali...

Kompanija 'Tesla' nedavno je objavila da će Elon Musk idućih deset godina raditi bez plaće. Bonusi će mu ovisiti isključivo o rezultatima tvrtke. No, ima jedna caka! Pred Muskom je u idućih deset godina postavljeno dvanaest ciljeva. Svaki od njih temelji se na povećanju tržišne kapitalizacije kompanije za 50 milijardi dolara. Uspije li, Musku se smiješi najveći bonus u povijesti biznisa: čak 55,8 milijardi dolara isplaćenih u dionicama 'Tesle'!

Elon je kroz život, očito, znao postavljati prava pitanja, kako bi došao do odgovora. Kako drugačije objasniti podatak da se njegovo bogatstvo danas procjenjuje na više od dvadeset milijardi dolara!?Elonova je životna priča krenula 28. lipnja 1971. godine u južnoafričkom gradu Pretoriji. Njegov je otacbio inženjer elektrotehnike, a majka, porijeklom Kanađanka, model i stručnjakinja za prehranu. Korijenje njegove obitelji bilo je, kao u „Šibenskoj baladi“, razasuto svud po svitu. Baka mu je Britanka, djed (po majci) Amerikanac, a neki su njegovi preci imali i nizozemske krvi.Programirati je naučio sam, pa je već kao 12-godišnjak prodao videoigru „Blastar“ jednom časopisu i na njoj zaradio 500 dolara. U školi su Elona vršnjaci zlostavljali zbog zaluđenosti računalnom tehnologijom, a jednom su ga bacili niz stepenice i tako pretukli da je bez svijesti završio u bolnici!Sa sedamnaest godina Musk je otišao u Kanadu. Jedan od razloga selidbe na drugi kontinent bio je razvod roditelja. Prije odlaska u "zemlju javora" Elon je živio s ocem, s kojim je poslije raskinuo sve odnose.- Ideja da živim s njim nije bila baš pametna – priznao je jednom.Paralelno s obrazovanjem u Kanadi je radio poslove za minimalac i živio na rubu siromaštva. Prije nego je diplomirao fiziku, s cimerom je otkupio kuću jednog bratstva, u kojoj je otvorio ilegalni noćni klub.Njegov se život 1995. godine promijenio iz temelja. Musk je preselio u Kaliforniju, s ciljem da započne doktorat iz primijenjene fizike i znanosti o materijalima na sveučilištu Stanford. Dva dana poslije napustio je koledž kako bi krenuo u realizaciju svojih poduzetničkih ideja!Musk i njegov bratosnovali su softversku tvrtku „Zip2“ novcem njihova oca Errola. Tvrtka je rapidno rasla nakon uspostavljanja suradnje s New York Timesom i Chicago Tribuneom, pa ju je četiri godine nakon osnutka kupio (tada) moćni „Compaq“. Tvrtka, koje će se ljubitelji Formule 1 sjetiti kao sponzora momčadi BMW Williams. „Compaq“ je iskeširao vrtoglavih 307 milijuna dolara, „plus“ 34 milijuna u burzovnim opcijama. Od te je cifre na Muskov račun sjelo 22 milijuna dolara. Dio tog iznosa potrošio je na kupnju luksuznog imanja, F1 McLaren jurilicu i privatni avion.Ohrabren dobrom financijskom „injekcijom“ Elon osniva društvo X.com za financijske usluge putem interneta. X.com se uskoro spojio s tvrtkom „Confinity“, koja je imala uslugu za prijenos novca pod nazivom PayPal. Fuzirana je tvrka preimenovana u PayPal, koji je u nekoliko godina privukao više milijuna klijenata. To je natjeralo eBay, jednu od najvećih internetskih platformi za trgovinu, da ih 2002. godine otkupi za 1,5 milijardi dolara. Elonu je „kapnulo“ novih 165 milijuna dolara, a PayPal je postao glavno sredstvo plaćanja preko eBaya sve do danas.Novi, friški kapital dao mu je dodatan vjetar u leđa za osnivanje i razvoj SpaceX-a, firme koja će razvijati i proizvoditi svemirske rakete te unaprijediti raketnu tehnologiju. Na putu do lansiranja automobila u svemir SpaceX je potpisao nekoliko unosnih ugovora s NASA-om, a s letjelicom „Dragon“ postao je prvo trgovačko društvo koje je lansiralo i povezalo vozilo na Međunarodnu svemirsku postaju.Dvije godine nakon osnivanja SpaceX-a, 2004. godine Elon Tusk ulaže u tvrtku „Tesla“ i postaje predsjednik upravnog odbora. Nakon financijske krize 2008. godine Tusk uzima sve uzde u svoje ruke te postaje izvršni direktor i arhitekt proizvoda u „Tesli“.Od kompanije, koja je plesala po rubu bankrota, stvorio je uspješan brend. „Model S“ prodao je u 90 tisuća primjeraka, a onda je uslijedilo stvaranje, na početku teksta spomenutog, „Modela X“. Istinskog čuda tehnologije, za koji Musk tvrdi da se radi „o najsigurnijem SUV-u u povijesti“.Usponi i padovi pratili su ekscentričnog poduzetnika i u privatnom životu. Elon Musk se u svojih 47 godina ženio čak tri puta, a iz tih brakova ima pet sinova. Sve s prvom suprugom, koju je upoznao na fakultetu u Kanadi. Djeca, međutim, nisu smekšala Elonov težak karakter, da ne upotrijebimo neku grublju riječ. Supruzi Justine dao je do znanja što misli o njihovu braku kad je kazao:- Da radiš za mene, već bih te otpustio!Ubrzo su se zbilja rastali. Elon je mislio da će sreću naći s britanskom glumicom. No, uslijedio je dvostruki raskid braka. Legenda kaže da su njih dvoje predavali papire za razvod češće nego zastupnici u Hrvatskom saboru zahtjeve za stanku…U međuvremenu je stigao „odraditi“ i kratkotrajnu vezu s glumicom, poznatom po braku s hollywoodskom zvijezdom- Kad nisam zaljubljen, nisam ni sretan. Ne mogu biti sretan ako sam sam – povjerio se Musk u razgovoru za Rolling stone, otkrivajući kako se bori s osjećajem usamljenosti.Kontroverznog Južnoafrikanca nerijetko nazivaju „playboyjem“ i „rock-zvijezdom biznisa“. No, često će za njega reći da je opsesivac i „control freak“. Potvrdila je to njegova bivša supruga Justine, ali i (bivši) zaposlenici. U „najboljoj formi“ je bio u vrijeme kad su njegove firme tek izrastale u gigantske kompanije. Zaposlenicima je Musk pokazivao izlazna vrata na poslu samo zbog jedne pogreške u e-mailu. Kad bi mu donijeli hladnu kavu, redovito ju je pljuvao po stolu, a nekima je prijetio i rezanjem testisa!Osebujnost je emitirao i na razgovorima s kandidatima za posao.- Elon na početku razgovora u većini slučajeva piše e-mail ili nastavlja raditi započeti posao. Tek nakon određenog vremena okreće se prema kandidatu i traži od njega da riješi zagonetku. Ona izgleda otprilike ovako: „Stojite na površini Zemlje. Idete jednu milju južno, jednu milju zapadno i jednu milju sjeverno. Završite na mjestu s kojega ste krenuli. Gdje se nalazite?“ Njegov je odgovor obično bio Sjeverni ili Južni pol! – piše, među inim, u knjizi o Musku novinarMusk je na glasu i kao šef koji javno kritizira zaposlenike kada ne ispune ciljeve. Poput pokojnog maga Applea- On vas uništi. Tek ako preživite, odluči da vam može vjerovati – priča jedan bivši „Teslin“ direktor u Vanceovoj knjizi.Intrigantan je i način na koji je Musk gradio svoje kompanije. U počecima SpaceX-a konstantno je razgovarao sa svim svojim zaposlenicima. A tada ih je bilo oko tisuću. Ljude je regrutirao ili pokušavao regrutirati tako da bi od uglednih američkih sveučilišta osobno tražio da mu dostave imena najboljih studenata!Kao gazda, alfa i omega, Musk je posvećen poslu više od dvadeset sati dnevno. Zbog toga zna prespavati i u vlastitoj tvornici. U jednoj od konferencijskih dvorana uvijek ga čeka vreća za spavanje. Na taj način šalje i poruku svojim zaposlenicima: "Ili živite luđačkim tempom kao ja ili ćete otpasti"!Neki će kazati da je „Musk često na rubu propasti, uvijek na rubu znanosti“. Dokazuje to i posljednji incident. Musk je 1. travnja objavio na društvenoj mreži Twitter „kako je Tesla u potpunosti bankrotirao“. Njegov smisao za humor nisu baš svi shvatili, pa su dionice kompanije uskoro pale za 2,5 posto!Na rubu znanosti je i ideja „hyperloopa“, superbrzog željezničkog transportnog sustava, koji bi ljude trebao prevoziti gotovo nadzvučnom brzinom. Znanstvenici ne vjeruju „hyperloopu“, a ni još jednom Muskovu biznisu – solarnim krovovima na baterije.No, dojam je da Elon Musk realizira sve što zamisli. Što god mislili o Elonu Musku, nitko mu ne može osporiti vizionarstvo.Hoćemo li ga, kako je poželio, jednoga dana vidjeti na Marsu, zajedno s ljudskom kolonijom veličine jednog manjeg grada? CNN je, nakon uspješnog lansiranja Falcon Heavyja i spuštanja dviju raketa, na neki način parafrazirao slavnu rečenicu, kazavši kako je „ovo veliki događaj u povijesti letova svemirom“.- Želim umrijeti na Marsu, ali ne baš odmah pri slijetanju! – poručio je nedavno.Elon Musk, glavni čovjek „Tesle“ i SpaceX-a, krenuo je u novu svemirsku utrku. Zato je u "Teslinu" Roadsteru, koji je prije dva mjeseca ispalio u zrak, svirao David Bowie. Odnosno, pjesma legendarnog rockera, koja priča o utrci u svemiru i posljedicama življenja u civilizaciji, kojom vladaju znanost, tehnologija i otuđenje. I, zato, neka svira „Space oddity“!