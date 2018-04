Ove se žene ne boje ni mraka, ni zmija, ni blata, ni vitra: doznajte zašto ih znaju kao ´sikire´

Ove cure vam se ničeg ne boje, ni kiše, ni mraka, ni sniga, zmija, blata, vitra... I liti i zimi, bez obzira na vrime, one su spremne za planinu. Četvrtkom nakon posla okupljamo se i idemo napraviti trening na Perunu, Kozjaku, Mosoru, Omiškoj Dinari, negdi između deset i petnaest kilometara. Svaki put trening vodi neko drugi, a one, uvik spremne, s ruksacima na leđima i čeonkama na glavi, jednostavne, vesele, neopterećene. Manekenke u civilu, zviri u planini, prave sikire! – tim riječima svoje kolegice trekerice predstavio nam je njihov "izbornik" Oliver Vidović Ola, pročelnik Odsjeka za planinsko trčanje splitskoga HPD-a "Mosor".



Odsjek ima još jedan naziv: "Mosoraške sikire", koje okupljaju dvadesetak aktivnih članica i članova, te tridesetak manje aktivnih, a koji su otkrili gušt trčanja u prirodi, izvan asfalta, negdje po brdima i planinama. Ime "Sikire" nastao je spontano, kao interna šala, naziv za nekog tko nezaustavljivo ide naprijed, siječe. Službeno je prihvaćen kada je Nenad Keč ugravirao sikiru na bukari kao dar Danijelu Krstuloviću Opari, jednom od najuspješnijih trekera. Ostalo je povijest.



Kad će taj vikend?



– Svi smo zaljubljenici u planine u koje se uglavnom ide vikendom, a nikako dočekat taj vikend. Onda je pala ideja da odemo u planine i preko tjedna, na trkački trening, jer bi nam pješački oduzeo puno vremena, i evo, napravili smo 74 treninga, znači tjedna, bez prekida – kaže izbornik koji je okupio svoje "sikire" u jednoj pizzeriji uoči odlaska jedne od "sikira" Maje Blašković na prestižnu utrku "100 milja Istre". Maja i ostale trekerice toliko su dobre trkačice da nema utrke gdje jedna od njih ne osvoji kakvu medalju, dok njihovi muški kolege također briljiraju u svojoj kategoriji. Što bi se reklo, samo nebo im je granica, a i ovo što prakticiraju zove se "skyrunning", ili utrka do neba.





– Idem na sto milja, zapravo 169,5 kilometara prvi put. Lani sam išla na 110 i nije bilo lako. Nisam se mogla dignut kasnije iz kreveta, sve me bolilo... Baš se pitam šta će me sad zabolit, hoću li se uspit nosit s tom boli... – naglas razmišlja Maja, koju pitamo tko je tjera u takav rizik od boli?!



– To je utrka sa samom sobom, analiza izdržljivosti vlastita uma i tijela, a ta priroda koja me čeka tamo, to je ono što me ispunjava. Radim u banci, sjedim osam sati dnevno i ti treninzi poslijepodne, ti vikendi po brdima, moje su baterije. Otkrila sam i prirodu i društvo. Kada sam se priključila "Sikirama", shvatila sam da je to najbolje šta sam napravila za sebe – nadahnuto će Maja, dodajući kako su joj se ne tako davno poznanici smijali kada bi se prijavila na neku utrku jer, osim rekreativnog trčkaranja po Marjanu i teretane, nije imala nekog sportskog iskustva.



Sada trči maratone, vitrine puni medaljama s treking utrka, te smjelo osvaja istarske milje.



Kao i Maja, i ostale cure zapravo su nenadmašne u trčanju po brdskim terenima. Jedna od njih je i Eva Tušar Suhadolc, oboistica iz Ljubljane koja je prije četiri godine, trbuhom za kruhom, kako kaže, došla u Split radi angažmana u HNK-u Split. Upoznala je "Sikire" i od tada ne prestaje osvajati prva mjesta na dužim trekinzima, onim od trideset ili četrdeset kilometara. Prije Splita nije se natjecala, čak je Triglav popela "tek" s dvadeset godina, a meso i one gelove koje sportaši konzumiraju ne bi nikad pojela.



– Ovo je jedna velika uživancija, ali i patnja. Jedno bez drugog ne ide, al' tako je u svemu u životu. Dok trčim, sve je opušteno, "laganini" kako su me naučili ovdje. Misli ti lutaju dok prolaziš sve ove krševite terene po Dalmaciji. Ozljeda zna biti, utrke iscrpe čovjeka, a od trčanja se ne može živjeti. Možda samo onaj Francuz Kilian. Ni organizatori utrka nemaju profita, al' opet sve više je utrka po malim i velikim mjestima, što znači da ima u tome nešto, da se ljudi okreću prirodi, da se opuštaju kroz rekreaciju. I to je ona najveća vrijednost – smatra lijepa Slovenka, koja nakon proba za balet "Vragolasta djevojka" bez odgode otrči desetak kilometara po Mosoru.



Bijeg s betona



Pitamo cure koji su im ciljevi, a one jednoglasno kažu kako se ne trenira za rezultat, nego za gušt. Vesele se svakom treningu, svakom društvenom izletu vikendom, a sve same financiraju. Svi su u ekipi volonteri koji su organizirali i utrku "Kozjački satarluk", kada su očistili trideset pet kilometara staza po Kozjaku, kao i utrku "Štamparija" u suradnji s našom Slobodnom Dalmacijom.



Moramo spomenuti i vrijedne muške "sikire" koje su redovite na treninzima pod vodstvom izbornika Ole i koje također osvajaju prva mjesta na domaćim i stranim utrkama. Najmlađi član je mali Ivano Sinovčić, dijete iz trekerske obitelji.



– Sve se može uskladit kad se hoće, i obitelj, i posao, i brdo. Prije posla napunim planinarski ruksak od trideset litara s cijelom opremom i razvozim se tako do kraja dana. I sve stignem, trčat i planinarit, i posvetit se obitelji. Puno više energije imaš kad si u pokretu, sve stigneš s malo volje – recept je Zrinke Deur Šarić, uspješne trekerice, šahovske prvakinje i informatičarke.



Ko od šale, ona nakon posla otrči do Vickova stupa, popije kavu na domu na Mosoru i vrati se po dijete da ga odvede na trening.

Među "sikirama" ima roditelja koji mališane vode na lakše utrke, među curama prednjače arhitektice, a sve dolaze iz rekreativnih sportova, cross fita, gimnastike, plesa, trčkaranja... Jedna od njih je i Nikolina Šustić, svjetska prvakinja u cestovnom trčanju, koja je i počela po makadamskim stazama prije nekoliko godina. Inače, planinsko trčanje ima svoju dugu povijest iako kod nas doživljava veću popularnost zadnjih godina.



Ljudi sve više bježe iz urbanih sredina kako bi barem za vikend uživali u prirodi. Svaka treking ili trail utrka privlači na stotine sudionika svih profila, od spremnih sportaša do rekreativaca ili cijelih obitelji koje žele tek prošetati, što potvrđuju i utrke popularne Dalmatinske trail lige. Svakako, trekinzi kao oblik aktivnosti nose golem turistički potencijal i pridonosi promociji regije, što je Istra već iskoristila na odličan način, a u Dalmaciji se uspješno razvija Dalmacija ultra trail, koji privlači više od petsto sudionika iz tridesetak država.



Naravno, cure "sikire" i te događaje ne propuštaju.