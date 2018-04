Ludilo u sudnici: djevojka dečku pružila oralni seks, njihovu akciju zabilježila kamera

Neki ljudi očito nisu svjesni koliko je daleko tehnologija otišla, ili su pak toliko ležerni da ih jednostavno nije briga. Da nisu mogli pretpostaviti da se u sudnici nalaze kamere, ne možemo vjerovati, ali eto, ovaj par uvjerio nas je upravo u to.



Scena se dogodila u ruskoj sudnici, gdje je anonimna djevojka odlučila svojemu dečku pružiti oralni seks. Dogodilo se to kada je sudac napustio prostoriju kako bi se pozabavio odlukom oko presude, pa je za pretpostaviti da je djevojka mislila da je ostala nasamo s dečkom.



Njenu akciju zabilježila je ipak kamera, a ubrzo nakon pothvata u prostoriju je ušao i zaprepašteni zaštitar koji je podjednako iznenadio veseli par kao i oni njega. Ne zna se što im je točno rekao, ali šok je očigledan iz njegovih zbunjenih pokreta. Sigurno se do tada i nije prečesto susretao s ovakvim 'kraćenjem' čekanja presude.



Ruski mediji prenose i kako je u trenutku pružanja 'usluge' u sobi bilo još troje ljudi, što nije smelo djevojku, a ni njenoga dečka. Nije poznato zbog čega je spomenuti na sudu, ali prema pisanju Metro-a, prijeti mu kazna od 80 000 rubalja (8,500 kn) ili četiri mjeseca u zatvoru.



Možda je odabrao ovo potonje, pa je zabilježeni događaj bio način 'opraštanja' od drage.



