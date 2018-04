Svestrana Makaranka vjerojatno je jedina dizajnerica koja materijal traži po željezarama: zavirite u njenu otkačenu kolekciju s važnom porukom

– Ova vida mi je presjajna, imate li neku mat? – zamislite da radite u željezariji, a ovo vas pita meštar dok škilji i prevrće vidu u ruci, pomno je proučavajući kao da se radi o zaručničkom prstenu.



Ovaj scenarij nećete vidjeti jer estetici u željezariji, koja cijeni funkcionalnost i čvrstoću, baš i nema mjesta. Osim ako vam dođe plavokosa Marija Ivanković, dizajnerica nakita i modnih dodataka, koja priprema ogrlicu za izložbu u Milanu, gdje će izlagati zajedno s još 160 autora. I baš joj se, recimo, svidjelo vaše sito za odvod kao polazna točka za njezin umjetnički rad, od čega će napraviti ogrlicu i izložiti je zajedno s ogrlicom jedne Yoko Ono.



Ili će možda posegnuti za crijevom od tuša. Ako ste u deficitu s prokromskim šajbama, vidama ili maticama, razmislite jeste li veći poklonik umjetnosti ili sluga građevinske djelatnosti, pa ako ste ovo potonje, sakrijte ih jer bi ih makarska dizajnerica mogla skupiti s police. Kao ručka za torbu mogla bi joj pak poslužiti ručka za kuhinjsku ladicu.



Kraja kod Marije Ivanković nema. Da za "wow" efekt ne treba nikakav glamurozni, dragocjeni materijal, potvrđuju njezini radovi koji već godinama nalaze svoj put do kupaca, te odlične modne kritike koje dobije na skoro svakom pojavljivanju na Fashion.hr-u sa standardno sjajnim kolekcijama Marine Obradović. Bilo je tako i na posljednjem modnom "eventu", gdje je Marija u Marininu kolekciju ukomponirala torbe s aktivističkim porukama.



Inspiraciju za ogrlice pronalazi na neočekivanim mjestima, a da poput svake prave umjetnice razmišlja "out of box", Marija potvrđuje i torbama, kojima ovaj put nije pridavala toliku pažnju u konstrukciji, poigravši se mekšim linijama, dok je standardnu oštrinu i jasan izričaj prebacila na poruke. Ovogodišnje Marijine torbe ispisane su, naime, aktivističkim porukama koje su pisane slobodnom rukom, a čiju je inspiraciju nalazila na najrazličitijim prosvjedima diljem svijeta. Uglavnom se vežu uz borbu za ljudska prava.



- Tražila sam ih na internetu, i nisam uspjela na torbe prenijeti sve koje sam naumila. Ona meni najdraža, The power of the people is stronger then the people in power, dobila je svoje mjesto – smije se Marija, čije moćne, rekli bismo revolucionarne poruke na torbama nisu samo neki kreativni odušak umjetnice.



Ova mlada i snažna žena već tjednima je uključena u Građansku inicijativu za spas Osejave, a pomalo je paradoksalna činjenica da baš zbog toga nije uspjela izraditi više torbi. Strastvena kakva jest u svemu čega se prihvati, a to dobro znaju Makarani koji godinama guštaju u predstavama amaterske kazališne udruge "Zlatousti", u kojima Marija nerijetko ima glavne uloge i kao glumica i kao kostimografkinja, makarska je dizajnerica i u ovu društvenu priču ušla sa srcem.



– Rekla bih da svi imamo više lica, naravno ne na način da smo dvolični i da glumimo, nego više uloga. Kada stvaram, odgovaraju mi mir i samoća, volim se zatvoriti u svoja četiri zida i ne volim kad me se pritom ometa. Kroz "Zlatouste", gdje me uvijek puca adrenalin, zadovoljim tu neku drugu potrebu, a kroz izradu kostima opet dajem sebi slobodu da interpretiram sama i eksperimentiram, ako je takva predstava. Što se tiče društvenog angažmana, valjda je u meni neki revolucionar koji povremeno izviri van, neki bunt protiv sustava, ali ne borba radi same borbe, nego protiv sustava koji ugnjetava malog čovjeka. Pod navodnike malog – objašnjava Marija.



Jedan dan bila je na prosvjedu protiv izgradnje sportskih terena i žičare u park-šumi, a već sutradan na reviji u Zagrebu. Inspiraciju je pronašla i u aktualnoj Istanbulskoj konvenciji. Stoga ne čudi da Marijine torbe ne može nositi svatko. Njezine torbe kupuju žene svih dobnih skupina i profila, pod pretpostavkom da ne vole uniformnost. Međutim, i najlojalniji kupci našli su im manu.



- Dvije su mi žene "zamjerile" da su torbe previše kvalitetne i da godinama nemaju potrebu promijeniti ih. Bilo mi je simpatično kako su to istaknule kao manu – smije se Marija, koja trenutačnu modu ne smatra modnom umjetnošću, nego samo jednim od simptoma konzumerizma.



Iako je poznata kao dizajnerica nakita i torbi, Marija kaže kako se radi tek o spletu okolnosti. Mogla bi to biti i odjeća, no kako sve radi sama, od ideje do izrade, teško je fokusirati se i na odjeću. Kao što smo već napisali, voli najrazličitije materijale, među kojima prednjače aluminij, nehrđajući čelik, drvo, guma, koža i pleksiglas. Može se, kaže, koristiti i otpad. Na izložbi u Milanu, na koju su je pozvali organizatori i gdje je pokazala svoje dvije ogrlice, bilo je, kaže, nakita i od čepova s limenki. Prednost daje unikatnosti i inovativnosti, umjesto vrijednosti samog materijala.



S obzirom na to da koristi sve i svašta za izradu modnih dodataka, pitam je posjećuje li "Ključ", malu radnju sa željezarijom u vlasništvu njezine obitelji.



- O, kako ne! Uvijek! Samo uzmem što mi treba, kažem "piši na škartoc" i odnesem. Uglavnom su to prokromske šajbe, vide i matice – kaže Marija.



Nije sve u soportu, dajmo djeci da se kreativno izraze

Mariju je kao dizajnericu svakako oblikovao MALT (Makarska alternativa, čija je utemeljiteljica bila danas pokojna Zlatica Rica).

- Neizmjerno sam zahvalna što se zbio MALT, koji me je usmjerio. Ne radi se samo o dizajnu i modi, nego prije svega o načinu razmišljanja. Uključila sam se u sedmom razredu i definitivno mi je otvorio vidike. Bila je divna ta energija koja je vladala među ljudima u tadašnjoj Makarskoj, jedan spoj kreativne energije i zajedništva, koji je svakako bio ispred svoga vremena. Neke se priče ne mogu ponoviti, ali mogu se roditi neke nove priče koje bi bile potrebne zbog mladih. Svaka čast sportu i sportskim udrugama, koji svakako pomažu u realizaciji djece, ali nije svatko za sport, a treba dati priliku i djeci koja se žele kreativno izraziti – komentira Marija.