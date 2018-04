U svijetu sve popularnije, u Hrvatskoj nikad viđeno: u Splitu danas počinje prvi festival ovakve vrste, evo o čemu se radi

FIDO Music Weekend, prvi showcase festival u Hrvatskoj, u grad pod Marjanom, od danas do subote 7. travnja, privući će renomirana imena domaće i inozemne urbane glazbene scene. Izvrsna je to prilika da se stane na kraj svim onim pričama i tezama o tome kako u Splitu nema dovoljno događaja i festivala, smatra organizator Šime Barbarić, čelni čovjek "Street Pulse" platforme, u javnosti poznat kao glazbeni menadžer TBF-a, Justins Johnsona i Sare Renar.



- Najvažnije je imati dobru ideju, sve ostalo ide samo od sebe... Cilj festivala, prvoga ove vrste u Hrvatskoj, jest live svirkama predstaviti vrhunske mlade regionalne izvođače te ugostiti strane priznate bendove. Sve to uz stručna predavanja, radionice, panel-rasprave, ali i modnu reviju - zaintrigirao nas je Šime. Inače, pojam showcase festivala u svijetu već je postao konkurencija velikim festivalima, na njima uglavnom gostuju najkvalitetniji izvođači koji su oblikovani i spremni za "eksport".



Doduše, ovakvi događaji u početku su bili prvenstveno namijenjeni glazbenoj struci, no ubrzo su zbog zanimljivog koncepta postali otvoreni i za širu publiku.



- Eto, baš je to ideja, da to ne bude tipičan festival gdje će ljudi kupiti kartu i poslušati nekoliko bendova tijekom tri dana, već da im ponudimo zanimljiv popratni sadržaj. Dakle, headliner prvog izdanja je "Soviet Soviet", talijanski post-punk bend iz Pesara, koji je, eto, izabrao baš Split kao važnu destinaciju na svojoj novoj svjetskoj turneji. Riječ je o bendu koji je poprilično priznat u europskim okvirima alternativne glazbe, a njihova glazba svakako odgovara našoj ideji i koncepciji – smatra Barbarić.



Radionice i revije



Prvi hrvatski showcase u amfiteatru Multimedijalnog kulturnog centra otvorit će šibenski electro-fusion bend "The Fogsellers", a nešto kasnije, u prostoru Split Circusa, prvi put u Hrvatskoj, nastupa mladi podgorički rock’n’ roll bend "Freedom". Drugog i trećeg dana festival se seli u "Kocku", a program čine zagrebačka kantautorica Sara Renar, splitski Kundyak Mezhie i mostarski Zoster.



Sve popularniji "Igralom" iz Niša i osječki punk sastav "Debeli Precjednik" publiku će na noge podignuti posljednjeg dana trodnevnoga glazbenog druženja.



Uz brojne radionice na glazbene teme, od toga kako povezati nezavisne medije, prvenstveno portale i radija, pa do vođenja društvenih mreža i organiziranja turneja, u sklopu festivala, u subotu predvečer, održat će se i dvije modne revije.



Svoje uratke predstavit će dizajnerski koncept "Krug" koji čine renomirani hrvatski brendovi Dott., Chicks on Chic te Little Wonder. Chicks on Chic osnovale su dizajnerice Emina Štrkljević i Margita Videtić, prepoznatljiv je po odjeći, torbama i ruksacima od kože i tekstila, izrađenim u malim serijama od prirodnih materijala, inspiriranim vintage odjećom s naglaskom na stylish detalje.



Brend Dott. modne dizajnerice i kostimografkinje Katarine Bilan odlikuju ženstvena zaigranost, te mini kolekcije od samo osam do deset odjevnih komada zanimljivih i upečatljivih krojeva. Little Wonder prepoznatljiv je po statement ogrlicama, narukvicama i naušnicama izrađenima od prirodnih materijala. Brend je, osim na naslovnicama hrvatskih časopisa, objavljivan na naslovnici britanskog Voguea te australskog Women’s Healtha.