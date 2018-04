Guštali ste u Roseanne, Dosjeima X, Twin Peaksu i Murphy Brown? Radujte se jer su se neke serije već vratile a druge ubrzo stižu

Ne možeš živjeti u prošlosti, Dan. Kad je jednom nešto gotovo, gotovo je – govori Roseanne u foršpanu za povratničku sezonu popularne TV serije.



Međutim, serija "Roseanne" upravo pobija što je njezin naslovni lik rekao. Kad je jednom nešto gotovo, nije nužno gotovo, a ako ne možeš živjeti u prošlosti, svakako je možeš oživiti.



Pa je tako u produkciji ABC-ja oživljena serija koja se prestala snimati 1997. godine. Reakcije publike su pozitivne, čak je i američki predsjednik Donald Trump osobno nazvao glumicu Roseanne Barr da joj čestita na uspjehu, a već je objavljeno kako će se snimati i druga sezona.



Njezina serija se uklapa u trend "revivala" ili povrataka starih serija/sitcoma koje nakon velike pauze uskrsavaju i nastavljaju se na radost fanova, oživljavajući i neke naizgled mrtve likove (Dan u tumačenju Johna Goodmana). Nije to otkrivanje tople vode, štoviše ekvivalentno je nastavcima filmova s odmakom od (dva)desetak ili više godina.



Nema tome dugo da su se na male ekrane vratile hit-serija "Twin Peaks", odnosno sitcomi "Gilmorice", "Will i Grace" i "Puna kuća" s novim naslovom "Punija kuća". "Twin Peaks" Davida Lyncha oduševio je kritiku i zbunio publiku, zbog čega je iduća sezona zasad upitna, ali zato se potonji sitcomi nastavljaju.



NBC je upravo naručio treću novu sezonu "Will i Grace" za jesen 2019. godine, koja će biti ukupno jedanaesta za tu seriju (izvorno ih je bilo osam), a pred kamere će se ponovno vratiti Debra Messing i Eric McCormack. U planu je i još jedan povratak hit-serije devedesetih – "Dosjea X" s Gillian Anderson i Davidom Duchovnyjem.



Izvjestan je povratak i sitcoma "Lud za tobom" s Helen Hunt i Paulom Reiserom, koja je završila 1999., nakon sedam sezona. Već je naručen i "revival" od 13 epizoda sitcoma "Murphy Brown", koja vraća Candice Bergen titularnoj ulozi, i to ususret tridesetom rođendanu serije započete u studenome davne 1988. godine.



Šuška se o povratku "Frasiera", "U uredu"... "Revivali" će postati konkurentni remakeovima/rebootovima, tj. novim verzijama starih serija ("Dinastija", "Magnum"...). Pitanje je samo tko je sljedeći na redu.