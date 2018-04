Dočekao nas je opet 70-godišnji Stjepko Kordić, s adresom Šćedro bb, na mulu svoje vale, s tom razlikom što mu se ovaj put oko nogu motao razigrani bretonac Lero.



Spušteni brk, mrki pogled, lula visi s ruba usne, ma da makar padne, ali neće, kao da je za nju zacementirana. Sto posto s njom i spava. Da je ljeto, na sebi bi imao majicu s likom Che Guevare, u njegovu slučaju Šće Guevare, po šćedranski. Da je vrućina, na glavi bi nosio kapu iz Domovinskog rata, tijekom kojeg je branio škoj. U konobi je drži odmah do portreta maršala Tita, što ga je kao član njegove garde čuvao na "Galebu".



Znamo pouzdano kako na posebnom mjestu ima i dekret Partije, koja mu je zbog neposluha dala žuti karton, mjeru ukora pred isključenje. To je doživio kao kompliment. Još ne znamo kako ove godine stoji s Crkvom, pa s iskrcavanjem krećemo miroljubivo. Nikada ne znaš na koju je nogu ustao čovjek što više od 300 dana u godini, uglavnom sam, ali ne i usamljen, na otočiću Šćedru boravi.



Hvaljen Isus, Šće. Evo nas.



– Smrt fažizmu, sloboda narodu. Neka ste – Stjepko će, pokazujući nam kako je na dan našeg iskrcavanja odlične volje, taman za razgovor na temu života i životarenja na otočiću otoka.

Ipak je Šćedro biser privjesak Hvara, i na njemu ne može živjeti svatko. Samo onaj tko tu ima djedovinu, a takvih je samo nekoliko obitelji. Stjepko Kordić je Šćedranin s najvećim stažem i brojem noći provedenih na ovom škoju. U ovom ga trenutku nema tko po tom pitanju prešišati. Tu živi, zimi zimuje, ljeti se s Čehinjama, sada i Ukrajinkama raduje, a u suštini živi jedan otočni život. Pa kako je živjeti na otoku, pitamo ga.



Čehinje su kao bronhi



– Hebeno. I ovo nije otok, ovo je Sika. Da zapamtiš. Sika i muka. Jer san joj da i ditinjstvo, i mladost, i život. I di san god iša, uvik san joj se vraća. A hebeno jer si tu sam, ajd dobro, sad imam i Lera. Uvik iman te Lerote. I dođe domaćih. I moji sinovi, rade, imaju posla. Jedan je završia agronomiju, eno ga kopa kumpire gore u polju. Oće on na otok i bog. Starijem čekan diplomu na VERN-u. Oće i on na otok, on vodi naš restoran tu u vali. A hebeno jer nema puno žena na otoku. Ali znaš onaj vic, baš san ga priča našem don Stanku. Zašto žene žive duže? Zato šta nemaju žene. Nije ni to loša prognoza za mene – kaže Šće Guevara.



Nevjerojatne je memorije, brz na jeziku, sve pamti, promatra, komentira. To je, kaže, od race, zraka i domaće spize. E da, i od litre domaćeg vina dnevno, pod obvezno. I ujutro jednog bićerina rakijice, isto domaće. Dakle, imao je sedam dana kada je na Šćedro došao, mater ga je na leđima preko hvarskog vrha pješaka donila. Tada nije bilo onog legendarnog tunela prema Svetoj Nedilji, kroz koji čekaš da vozila iz suprotnog smjera prvo prođu. Što kapa svakih deset metara. Došao je na Šćedro na kojem je tada živjelo 20-ak ljudi. Danas su tu od stalnih samo on i brat mu Ivo, svaki u svojoj kući.



– Meni su moji govorili, a to ti je šćedranska legenda, da je zadnji fratar, kad mu je švora umrla, odavde otiša u 18. stoljeću. Skinija je vrata od crkve, sija na njih i prepliva do Zavale. Ljudi tako govore. E da je šćedriti lako, šćedrija bi svako. To ti je geslo i naše Udruge prijatelja Šćedra. Otac pokojni mi je bija lugar. Ja san lugar u mirovini. Dvi san godine jia kruh sa sedam kora na "Galebu". Tu san viđa Tita. Mati mila, reka bi moj omiljeni Izet, ma da makar dođe kod mene u goste malo, koji je Tito junak bija. Koji šmeker, faca, a šta je zna sa ženama. Uvik ga je neka lipotica na Brijunima čekala. Ja, recimo, volim Čehinje, ka bronhi su, s njima se lakše diše – smije se.



Siki đavlijoj uvijek se vraća



Šćedro ga muči, a opet bez njega ne može. Ode on i vamo i tamo, ali Siki đavlijoj se uvijek vraća. Sada mu je lako, ima i mobitel, solarne panele za struju. Ima televiziju i radio. Barku za otić na more, bacit mriže. Gore su mu polja, sadi se, jede se domaće, priprema se za sezonu. Sa sezonom će biti puno življe, napunit će se mul nautičarima, vale će biti krcate kupača. Ali zimi je zafrkano. Južina je gadna, ne da ona danima iz porta. Ali i da imaš odličan brod, na isto to dođe, jer u Zavali preko puta nema pristaništa. Pa ako vidiš da se oblaci gomilaju, ili se povlači u kuću, ili trči priko kanala na sigurno.



– Ovde ne igra – evo sad san nešto zaboravija, pa ću se zaletit priko mora u Zavalu. Kad te more odsiče, mo'š ti lajat uprazno priko kanala. Sve se planira i bilježi jer nemaš ovde od koga posudit. I tako živiš. Posla uvik ima. Uvik neko i svrati. Vrime ide, dobro je. I da oću, ne mogu otić ća. Sika ti uđe unutra, hebiga, ne mo'š to izvadit ka bodlju od ježa ili riblju kost iz grla. Zato me zovu specijalist kirurgije jer san pusto takvih zahvata na otoku nesritnim turistima učinija. Kad si na otoku ka šta je ovaj, sve moraš znat. Samo se tad na sebe oslanjaš – kazuje.



Sinovi su mu u Jelsi, ali stalno su tu. Kaže Stjepko kako ispada da nije domoljub jer su dica svih domoljuba otišla vani, trbujon za kruvom u Irsku, Njemačku. A njegovi su na škoju, u ribi, na polju, kod pčela, u kužini. Kruh se liti dva puta u njihovu kominu peče. Ljudi ga obožavaju, ima i onih koji se godinama vraćaju i pitaju ima li ga još.



– Da jel ima. Ima. Di neće bit, sami sve radimo. A kako ćeš na otoku, il ćeš ga peć, il ćeš ga zamrznut pa onda na kaminu zagrijavat. Tako ti je kod nas. Uvik gužva. Čekaj, šta bi Šćedru moglo pomoć. Pa ja bi reka marihuana. Ima ledina koliko oćeš, najbolje bi bilo to ozakonit, počet je sadit i evo turista, evo love, posla, mladih, dice. Ma ne zajebajem se, a i jesam malo. Lipo je to sve. Ali lipo je i ovo, u ovoj mojoj kući može bit samo neparan broj osoba. A tri je već puno. Kapiš? To ti je šćedrovanje – kaže Stjepko Kordić.