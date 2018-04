Ako vam nedostaje prvotravanjske inspiracije, pogledajte naš odabir najvećih podvala svih vremena: možete li vjerovati da je netko nasjeo na ovo?

Osim najvećeg kršćanskog blagdana, danas se obilježava i najzabavniji dan u godini - 1. april.

Nadamo se da ste već uspjeli prevariti svoje najbliže, a ako i niste, još uvijek imate vremena smisliti originalnu podvalu. Mi smo se ovom prigodom odlučili prisjetiti nekolio najboljih obmana svih vremena.



Prvo mjesto pripalo je špagetima...



Za prvu, a po mnogima i onu najbolju šalu, zaslužan je ni manje ni više nego BBC. Njihov trominutni prilog "Stablo špageta" emitiran je na današnji dan davne 1957. godine u sklopu emisije "Panorama". Na malim ekranima prikazana je priča o obitelji sa juga Švicarske koja obavlja berbu špageta. Budući da se u to vrijeme u Velikoj Britaniji nije puno znalo o ovoj tjestenini niti je to bila uobičajena hrana za stolovima, gledatelji su ubrzo počeli nazivati BBC i tražiti savjete za uzgoj špageta. Jednom prilikom CNN je odao priznanje BBC-ju i nazvao ovu reportažu 'najvećom podvalom koju je neka ugledna medijska kuća ikad napravila'.







Nemoj piti i surfati



U nešto bližoj prošlosti, 1994. godine, u američkom časopisu "PC" objavljena je kolumna u kojoj je predstavljen prijedlog novog zakona prema kojem bi se uvele kazne za sve one koji se odluče na surfanje internetom pod utjecajem alkohola. Iako je autor teksta dodao kako se čitatelji za sve dodatne infromacije mogu obratiti osobi pod imenom Lirpa Sloof (obrnutim redoslijedom ime bi glasilo April Fools), mnogi su ipak nasjeli na ovu šalu.



Simbol Londona



BBC se našao i na trećem mjestu naše liste, doduše s nešto manje uspješnom podvalom. Godine 1980. objavili su kako će Big Ben, simbol Londona, dobiti novo, digitalno ruho. Kazali su i kako će kazaljke poznatog sata pripasti onim građanima koji prvi nazovu njihov broj. Englezi ovu šalu nisu tako dobro prihvatili pa se BBC naposljetku ispričao.