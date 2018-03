Je li moguće da ovaj zgodni Solinjanin ovako dobro živi od Instagrama? Mladog Dina prate deseci tisuća ljudi iz cijelog svijeta, a on nam otkriva koliko zarađuje

U svijetu stotine mladih ljudi živi od postavljanja fotografija na Instagram. Taj trend je stigao u Hrvatsku, ali samo mali broj ljudi se može pohvaliti da ima više od 20 - 30 tisuća pratitelja, te da od tog posla mogu živjeti. Jedan od njih je Solinjanin Dino Brko.



- Imam 21 godinu. Po zanimanju sam dizajner interijera, ali ljubav prema modi i Instagramu me odvela u drugom smjeru, stoga se sada bavim promoviranjem ljudi kao i raznih brendova. Često su se na listi za suradnju našla poznata imena brendova.

Zarađujem od plaćenih suradnja s brendovima koji koriste Instagram kao glavnu platformu za oglašavanje i marketing - kaže Dino kojeg prati 38 tisuća followera.



- Većinu odjeće kupujem sam, ali uvijek se nađe neki detalj koji je bio poklonjen ili za koji sam bio plaćen da reklamiram.

Svako tko se bavi ovim poslom mora biti upućen u trendove, tako da nema mjesta izostajanju s Instagrama.

Svoj Instagram profil vodim već šest ili sedam godina i rezultat je pomnog izbora boja, detalja, odjeće koju nosim na slici, izbor mjesta na koje idem. Sve je to jedna velika slagalica izbora na koje treba paziti da bi sve funkcioniralo kako zamisliš. Moji pratitelji se nisu pojavili preko noći, trebalo mi je sigurno nekoliko godina da se proguram u masi prosječnih Instagram profila. Veliko je zadovoljstvo primati pohvale na račun Instagrama sa svih strana svijeta, pa čak i od nekih poznatih imena.

Nemam određen iznos pratitelja do kojeg želim doći, dok ljudi prepoznaju moj trud i stil mislim da se samo mogu penjati s brojkama - kaže Dino kojega smo upitali i koliko može zaraditi od Instagrama.



- Trenutno je prosjek oko 500 eura, ali da se potrudim mogao bih i više. No, tu su i darovi, evo nedavno sam dobio i sat od 3000 kuna, masku za mobitel od 750 kuna. Što god je bio trend na Instagramu ja san to dobio; olovku za izbjeljivanje zubi, one crne maske, ma sve živo... - kaže nam taj Solinjanin koji će, kada mu se broj pratitelja približi brojci od 100 tisuća bi mogao zarađivati više tisuća eura mjesečno + pokloni raznih brendova. Priznat će te, nije loše.