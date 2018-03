Pogledajte kako pliva preslatki Amerikanac hrvatsko-indijskog porijekla; Tata Višanin: Mali nema straha, uživa!

Tri mjeseca imao je Kenneth Joshua Jagnjic, mali Amerikanac hrvatsko-indijskog porijekla, kad su ga tata Dragan i mama Shameera upisali u Britansku školu plivanja (British Swim School) u Seattleu, u američkoj državi Washington.



Riječ je o školi plivanja za djecu i odrasle, franšizi koja ima blizu 180 škola u dvadeset američkih država, te u Kanadi i Turskoj, no za razliku od većine drugih škola koje upisuju djecu od navršene druge godine života, British Swim School orijentira se i na one najmlađe: u njezinim bazenima, uz pomoć trenera i uz prisustvo roditelja, brčkaju se bebe već od trećeg mjeseca života.



U najranijoj dobi djeca zapravo ne počinju učiti plivati, nego - plutati. Plutanje na leđima smatra se ultimativnom vještinom preživljavanja u svakoj dobi: omogućuje disanje, pozivanje upomoć, odmaranje na vodi itd., a i temelj je za kasnije lakše i brže učenje svih plivačkih stilova.



Tečaj preživljavanja plutanjem na leđima itekakvog smisla ima i za sasvim malu djecu, ne samo zato što je - kako škola iznosi na svojim web stranicama - smrt djece do pet godina najčešće izazvana upravo utapanjem, nego zato što djeca u prvim mjesecima života još imaju zadržan refleks nedisanja u vodi, sjećanje na razdoblje nedisanja plućima u majčinoj utrobi. U najranijoj životnoj dobi najčešće još nisu stekli ni strah od vode.







Kennethov otac Dragan Jagnjić prije odlaska u SAD živio je u Splitu, porijeklom je Višanin, dakle po svemu “morsko dite”. I iako izvrstan plivač, vještinu plutanja nikad nije sasvim svladao. No zato je njegov dvadesetjednomjesečni sin već plivački i plutački veteran.



A i ronilački - jedna od vježbi je da trener, odmaknut par metara od roditelja, postupno gura bebu sve dublje pod vodu, najprije do usta, pa do nosa, onda cijelu glavu... Na koncu zaroni dijete pola metra i gurne ga prema roditelju.



- Dijete je totalno ispod vode, bori se i bacaka da bi došlo do površine, do zraka. I tako počinje plivati.



Tata Dragan priča kako su Kennetha on i supruga počeli voditi na trening jednom tjedno po pola sata.



- Malo po malo oslobodio se, trener ga je počeo polako puštati da pluta bez pomoći. Sa 20 mjeseci pustio ga je skroz. Koliko sam uočio, djeca koja s učenjem počinju nakon šestog mjeseca života imaju malo teži zadatak - nije im baš drago naći se u vodi.



Za razbijanje straha stoga u programu ima puno zabave, pjesme, igara. Kenneth je uživao od početka, ali je s devet-deset mjeseci imao fazu kad je plačući ulazio u vodu. Nismo ga forsirali, a kad je ta faza prošla, počeo je uživati još više nego prije. Sad, kad smo u bazenu, stalno želi plutati. Najvažnije je da dijete nema straha, da uživa. Klinci su pametniji, mudriji i sposobniji nego što mislimo… A jedan od najvažnijih benefita je, kaže Kennethov otac, što se u bazenu toliko umori da zaspe već na putu kući...