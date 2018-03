Od anonimne Dalmatinke do internetske senzacije: ova mlada Makaranka 'protresa' svakodnevne teme koje muče obične ljude, a desecima tisuća je već 'popravila dan'

Ivana Klarić piše tako jednostavno, a svaka njena rečenica pogađa u srž. Ili u srce, što možda i jest razlog zašto njena Facebook stranica, u vremenu kada ova društvena mreža među mladima rapidno gubi na značaju, ima preko 40 tisuća pratitelja.



Do sada je snimila samo deset video klipova koje je stavila na Youtube, a kratke snimke, u kojima glumi njen "dream team" sastavljen od prijatelja, iza sebe imaju već preko pola milijuna pregleda. Ispod brojnih njenih objava na Facebooku dadu se vidjeti komentari ne samo mladih, nego i sredovječnih žena, kao i pripadnika jačeg spola, koji pišu kako im je baš to popravilo dan, zahvaljujući joj se na nadahnjujućim tekstovima.



Nema gdje nije dostupna popularna self help literatura u kojoj vas potiču na "carpe diem" životni stil, na pozitivan stav, na dubokoumna uvjeravanja kako je ljubav bit koja prožima svo postojanje, no baš mlada Makarka među raznim poznatim i razvikanim licima privlači ljude iz cijele regije svojim jednostavnim, toplim, a istovremeno snažnim i autentičnim stilom.



Makarska Amelie, jer na tu nas je filmsku heroinu odmah podsjetila, ima 25 godina, završen preddiplomski studij na Katoličko bogoslovnom fakultetu u Splitu, i već tri godine vodi stranicu Dopusti da ti ispričam – Ivana Klarić.



Sve je to počelo spontano, bez ambicija i ikakvog plana, a kamoli ideje da bi se moglo pretvoriti u jednu ovakvu inspirativnu priču. Prije tri je godine nešto pisala na jednom katoličkom portalu, potom su se njeni tekstovi počeli dijeliti, da bi je prijateljica nagovorila da iziđe iz okvira katoličkog portala i "protresa" raznolikije, svakodnevne teme, koje muče obične ljude.



- Ostalo je povijest - smije se Ivana koja kaže da nikad prije u životu nije pisala. Osim zadaćnice iz hrvatskog.



Nema neko produhovljeno tumačenje svog naglo probuđenog talenta. Objašnjava to jednostavno – jako je emotivna. U toj emotivnosti sasvim sigurno i jest "kvaka", i to je ono što očarava ljude. I, dakako, autentičnost, osjećaj da ta cura zbilja vjeruje to što govori i da je to utkano, ili bar nastoji biti utkano, u njen svakodnevni život.



Pitam je zašto kod nje te poruke ne zvuče kao klišej.



- Možda zato jer samu sebe želim uvjeriti da budem takva kakva smatram da bih trebala biti. Sve što pišem prvo upućujem sama sebi. Samu sebe želim svakodnevno osvijestiti o potrebi za zahvalnosti na sitnim, svakodnevnim stvarima koje smatramo banalnim, ali one to nisu. Mi ljudi općenito uzimamo stvari zdravo za gotovo, a to prvo kod sebe želim promijeniti jer niti moram imati zdravlje, niti moram imati krov nad glavom, niti moram imati sve to što imam. Želim na to podsjećati druge ljude - ističe.

Ima još jedna stvar koja zvuči kao klišej, i njoj bi, veli, zvučalo kao klišej, ali iz kontakata s ljudima tijekom rada na stranici shvatila je kako puno ljudi nije čulo da su ljubljeni i voljeni.



- Kad ti ljudi zahvale, kad ti kažu "nisam to nikad čula", onda shvatiš da, koliko god to zvučalo kao obični klišej, moraš to napraviti, podsjetiti da ima netko tko ih ljubi. Posebna su mi "boljka" mlade cure, možda jer sam i sama mlada cura. Jako su opterećene izgledom i dobila sam dosta poruka u kojima mi kažu da su depresivne, da se ne osjećaju voljeno, da su izrugivane. Vršnjačko nasilje jako je prisutno već među djevojčicama u osnovnoj školi i mislim da je tu jako bitno ponavljati pozitivne poruke, dok se one ne "uhvate". Isto kao što efekt imaju i ružne riječi koje nakon određenog broja ponavljanja postanu stvarnost. Ja želim širiti pozitivnu poruku... - kazuje Ivana.



Razgovaramo dok pije voćni čaj, i "dec" cole, njenog omiljenog pića. I to je jedna od njenih poruka – budite ono što jeste, i volite ono što vas veseli. Mladima takva jednostavna, oslobađajuća poruka, ili bolje rečeno podsjetnik, očito treba, a iako je Ivana mlada, njena zrelost i njeno shvaćanje istinski važnih stvari u životu (ah da, to nisu stvari!) premašuje spoznaje solidnog dijela dosta starijih ljudi, uhvaćenih u vrtlog života, bez ikakvog kontakta sa samim sobom. Ili Bogom, jer Ivana veli da je upravo vjera okosnica njenog života.



Išla je na vjeronauk, na crkveni zbor, voljela je odmalena molitve i zanimala ju je duhovnost, pa nije čudno da je već u petom osnovne odlučila ići na teologiju. Drugo što ju je gradilo kao osobu jest podrška roditelja. Kaže da su joj oni dali korijen i krila. Ima nekako svoje, vlastito, iako vrlo jednostavno, poimanje duhovnosti, nekog ključa za bolji, sretniji život. Nasuprot savjetima neke moderne duhovnosti, u kojoj se inividua stavlja u centar, gdje je nama sve podređeno i uvijek se postavljaju pitanja poput "zašto baš ja" ili "zašto ne ja", Ivana u središte svoje stranice i svoje poruke stavlja – odnose. S roditeljima, s prijateljima, s mladićem, djevojkom, mužem, ženom, djecom... Pa i svekrvom.



- Mislim da bi ljudi trebali biti manje usmjereni na sebe, a više primjećivati druge oko sebe. Takav stav rađa zahvalnost, a zahvalnost je ključ za radost – jednostavno će Ivana.



Recept za nezadovoljstvo leži, kaže, u tome što želimo više, i u tome smo kao djeca.



- Igramo se pola sata i onda želimo nešto drugo – kaže Ivana čija poruka kod mladih nailazi na prihvaćanje.



Momci joj se obraćaju tražeći savjet za prići djevojci, djevojke se zanimaju kako se pomiriti s mladićem, žene pitaju kako da se nose sa svekrvom... Moglo bi se reći da njena stranica funkcionira po principu: Draga Ivana, imam problem.



Pitam ju je li nekome pomogla riješiti odnos.



- Jedan momak je nakon niza godina ostvario kontakt s djevojkom koju je volio. Drago mi je kad mi se jave i stvarni ljudi koji se pronađu u mojim video snimkama i kad kažu kako im je drago da prikazujem realnost života, a ne samo lijepe stvari – veli Ivana koja nekad dnevno dobije i 50 poruka.



Blizu je tiskanja knjige u kojoj će sabrati svoje priče, neke objavljene, dok druge još nisu ugledale svjetlo dana. U budućnosti želi voditi radionice i seminare s mladima, osobito s djevojkama. Iskustvo stječe povremenim gostovanjima u osnovnim školama na Rivijeri, gdje su je pozvali nastavnici da vodi radionice s adolescentima.



- Jednog dana želim voditi seminare. Uzora u pisanju nemam, ali po pitanju motivacijskog pristupa svakako je to Nick Vujičić – otkriva Ivana.



S obzirom na aktualno korizmeno vrijeme, pitam ju kakvo je njeno poimanje Korizme. Smije se, napominjući još jednom kako nije teolog i kako ne želi zvučati pretenciozno. Mišljenje, međutim, o tome svakako ima.



- To je prilika da predamo svoju patnju, ali da ju ne izbjegavamo, i da pritom ne zaboravimo na slavlje, na radovanje običnim, svakodnevnim stvarima. Da opraštamo, kako drugima, tako i sebi. Da molimo, jer molitva je velika privilegija – kaže Ivana koja trenutno radi kao asistent u nastavi u Osnovnoj školi oca Petra Perice.



Deset video snimaka skupilo pola milijuna pregleda

- Prvi video snimili smo onako spontano, da prenesemo audio -vizualnim putem jedan moj tekst, a onda se počela rađati ideja da radim stvarne priče, da prikazujem životne situacije kroz kratke motivacijske video priče. Danas je to stvarni konstantni tim, moja prijateljica Ivona koja mi asistira na svim videima i prva sluša sve moje ideje, a nakon toga i glumački tim od stalnih 15 članova, običnih školaraca, radnika studenata na koje sam jako, jako ponosna jer tako realno i s puno ljubavi i volje prikazuju teške životne situacije koje nisu sami prošli. Jedna cura među njima, Nina Roso, uglavnom nosi glavne uloge u većini videa, ali se mijenja ovisno o temi i ideji, kako kome leži koja uloga. Desetak videa koje smo do sada snimili imaju otprilike pola milijuna pregleda – ispričala nam je Ivana.