Dame, same ste, tražite ljubav? Bacite oko na ova četiri Dalmatinca koji traže svoje bolje polovice

- U "Ljubavi na selu" ove godine vrijede izreke "nikad nije kasno" i "treća sreća najveća" - kaže Marijana Batinić, voditeljica popularne RTL-ove dokumentarne sapunice, čija će deveta sezona početi s emitiranjem na Uskrsni ponedjeljak, 2. travnja u 20 sati.



Bit će tu, veli Marijana, svega – od suza, drame, neuzvraćenih ljubavi, do "zaruka na prvi pogled". Gledatelje očekuje pregršt obrata, a nove ljubavi između farmera i njihovih odabranica planut će već pri prvom "speed dateu".



Marijana Batinić ponovno je s televizijskom ekipom obišla razne krajeve Hrvatske, usamljena srca spajala po Slavoniji, Podravini, u okolici Križevaca, te širom Dalmacije, a put je u devetoj sezoni serijala odveo i do Dubrovnika.



- U Ražancu me dočekalo pola sela, u Červaru sam imala doček kao da se ja udajem, upoznala sam i šaptača životinjama koji je jedan od ovogodišnjih farmera, dok nas je u jednom selu zameo snijeg. Držala sam i kozlića u rukama nakon 20 godina, sve u svemu pregršt avantura – opisuje Marijana, koja je u Dalmaciji pronašla četiri usamljenika željna ljubavi.



U Ražancu kod Zadra dočekao je 39-godišnji Vatroslav Tijan, urbani muškarac kojemu je dojadila gradska vreva, pa je komadić svoga raja pronašao u mjestu podno Velebita. Vatroslav se bavi iznajmljivanjem apartmana, ugostiteljstvom, ima i svoju farmu kokoši, a nedavno je na do tada neiskorištenoj djedovini zasadio više od 200 maslina i 600 smokava. Iako je na prvu loptu sramežljiv, kad upozna djevojku brzo se opusti. U potrazi je za normalnom, simpatičnom curom s kojom bi volio podijeliti život jer je sada, veli, napokon sazrio.



U Vatroslavovoj županiji živi i Josip Ćiritović (34) iz Benkovca, skroman i vrijedan momak koji uživa u svojim maslinama, smilju, vinogradu i bademima. Vlasnik je i stada koza i nema mu draže nego popiti čašu svježeg kozjeg mlijeka. Kad ne radi na svojoj farmi, Josip obrađuje poznati benkovački kamen, i to posebnom tehnikom koja se u njegovoj obitelji prenosi s koljena na koljeno. Do sada nije našao srodnu dušu jer je uvijek nailazio na djevojke koje su ga pokušavale iskoristiti, pa se u "Ljubav je na selu" prijavio kako bi upoznao poštenu i umjerenu curu u dobi od 25 do 35 godina s kojom bi se napokon skrasio.



Boris Kovačić (55) iz Ruskamena omiška je legenda bez koje se ne može zamisliti dobra fešta jer je uvijek spreman povesti pjesmu. Mještani ga obožavaju, ali, kaže, nema sreće u ljubavi. Traži ženu s kojom će provesti život i s kojom bi volio osnovati obitelj. Kad ne radi svoj dnevni posao, Boris ili Borko, kako ga od milja nazivaju u Omišu, svoje vrijeme provodi u vrtu, maslinama, i iznajmljuje apartmane.



Miljenko Mišić (70) iz Čibače, nekoliko kilometara udaljene od Dubrovnika, pravi je gospodin bogatog životnog iskustva. Strastveni je lovac, bavi se ribolovom, a igra i tenis. Uz to kondiciju održava dugim šetnjama svojim imanjem na kojemu drži kokoši, krave, koze i ovce, a često pješice odlazi i do voljenog Dubrovnika. Miljenko je svoju veliku ljubav - suprugu s kojom je život dijelio 40 godina, izgubio zbog bolesti, a u emisiju se prijavio na nagovor kćeri kako bi možda pronašao srodnu dušu s kojom bi proveo starost.