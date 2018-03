Fotografije podsjećaju na njezin život koji je intrigirao: Dolores Lambaša danas bi slavila 37. rođendan, majka Alma kaže da je 'rano za istinu'

Da se nije dogodila fatalna automobilska nesreća prije četiri i pol godine, lijepa šibenska glumica danas bi slavila 37. rođendan.



Bila je to vijest koja je potresla hrvatsku javnu scenu, a posebno Doloresine roditelje i kolegu Stojana Matavulja, koji je upravljao vozilom koje je kod Slavonskog Broda doživjelo strašnu nesreću.



''Mi znamo istinu o njezinoj smrti, ali još nije vrijeme da govorim o tome. Nijedna kazna nije mi dovoljna za Doloresinu tragičnu smrt'' - komentirala je za 24sata Alma Petrović, majka pokojne glumice.



Doloresin život fatalno je zavšio, a fatalan je nekako i bio; njezine ljubavne veze s poznatim muškarcima, od glumca Ive Grgurevića i Frane Lasića do poduzetnika Josipa Dikana Radeljaka, budile su silnu znatiželju javnosti, te su u drugi plan gurnule i uloge, kojima se Šibenčanka strastveno davala.





Iz dokumentarca o njenom životu pamte se ove riječi koje je izgovorila:



"Nisam realizirana ni u jednom smislu; ni kao žena, ni kao glumica, ni kao osoba. Nisam do kraja postavljena. Još bi toliko toga htjela napraviti, vidjeti...



To je jedan proces, ne mogu ja s 31 godinom biti finalizirana do kraja. Iako sam imala šanse puno više napraviti, ali kad ni ja često ne znam što bi sa šansama..." - bila je iskrena Dolores.



Samo neke od bezbrojnih fotografija u našoj arhivi svjedoče njezin uzbudljiv privatni i profesionalni život, koji joj je tako naprasno oduzeo sve šanse.