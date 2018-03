Upisali biste fakultet, a mislite se između ekonomije, prava i kineziologije? Zašto ne pokušate sa studijem - joge!?

Ako ste željni novih znanja i vještina, pokucajte na vrata Udruge „Kuća joge i umjetnosti“ i naučite sve o drevnoj Indijskoj disciplini, umjetnosti, te disanju koje je, kako nam je simpatično osoblje pojasnilo, ključ svega. Jedan od razloga zbog čega smo mi pokucali na njihova vrata jest da se upoznamo s najnovijim programom, četverogodišnjom školom joge, pod vodstvom učitelja Jadranka Mikleca koji spada među svjetski najpoznatije podučavatelje.



Ovo je ujedno i prvi put da se u Splitu organizira ovakav studijski pristup učenja ove tehnike, a glavni krivac tomu je Kristina Arapović, tantra i joga učiteljica i osnivačica ove Udruge, koja je odlučila u naš grad dovesti eminentna imena kada je u pitanju ova duhovna disciplina.



- Odlučila sam ugostiti Jadranka Mikleca koji je u samom vrhu kad je u pitanju učenje joge. On će sve zainteresirane, u trajanju od četiri godine podučavati njenim tehnikama i ajurvedi, a predavanja će obuhvaćati praktični, teorijski i ispitni dio - kazala nam je gipka majstorica Kristina, a evo što vas očekuje i koje su vaše dužnosti ako postanete dio ovog tečaja priznatog od Europske joga federacije i Svjetskog pokreta za jogu i ajurvedu.



- Ima nas zasad deset, i predavanja se održavaju jednom mjesečno. Riječ je o cjelodnevnim vikend-predavanjima kako bi odslušali 15 sati koji su u okviru programa.U sklopu četverogodišnjeg programa družimo se 600 sati, a polaznici će se kroz 12 kolegija upoznati s tehnikama joge i ajurvede, prirodne medicine - pojasnila nam je, te dodala kako se na kraju programa dobije diploma sa zvanjem učitelja joge nakon čega možete vaša znanja prenositi drugima.



Budući da program uistinu podsjeća na onaj fakultetski, nas je zanimalo kako izgleda biti student i o kakvim je kolegijima riječ.

- Ima oko 12 predmeta, a svemu vas podučava Jadranko Miklec koji je sve četiri godine naš učitelj. Predmeti su vrlo zanimljivi, a polaznici će dosta toga naučiti. Ispiti su krajem godine, a studij možete i odužiti, ali kako biste dobili licenciju bitno je da prođete svih 600 sati - kazala nam je Kristina koja je jedna od polaznica, učenica ovoga programa koji trenutno pohađa deset učenika.

Cijena škole je pristupačna, a budući da je Kuća joge neprofitna organizacija, prikupljeni novac ide za potrebe Sportsko-rekreativnog društva „Sunce“.



Nakon što smo se upoznali s programom, napravili smo đir po veselim prostorijama Kuće koja zrači pozitivnom energijom i dobro raspoloženom ekipom. U sobi za vježbanje Kristina Arapović i njezina mlada, također savitljiva kolegica Iva Surać pokazale su nam razne pokrete koje svakodnevno izvode. Nama su izgledali kao da ih ne bismo nikada savladali, no, odale su nam tajnu i kazale kako nije sve u fizičkoj spremi.



- Sve je to individualno. Ovdje nije u pitanju fizička sposobnosti već mentalna, odnosno koliko je čovjek spreman ući u to. Mora se doći do stanja opuštenosti, a do toga se dolazi vježbom - kazao nam je modni kreator Lili Pulala, koji rado svrati u prostorije Udruge.



- Ja sam prije pet godina počela vježbati. Na prvom satu bila sam šokirana i mislila kako nikada neću moći raditi ono što je i moja učiteljica, no uskoro sam se opustila i počela napredovati. Nakon godinu dana upisala sam tečaj za joga instruktoricu i sada je to moj posao. Radim, učim i dijelim svoja znanja i vještine.Trebalo mi je nekoliko mjeseci da savladam zahtjevne pozicije i pokrete - otkrila nam je svoj put Iva Surać.



Kristina Arapović kazala nam je kako se s jogom susrela još kao adolescentica i otada je proučava i pohađa mnogobrojne radionice, tečajeve i škole.



- Već više od 20 godina izučavam jogu i njome se aktivno bavim. Dugotrajan je to proces, u kojem su ključni učitelji. Domagoj Orlić bio je moj učitelj od kojega sam puno naučila. Završila sam nekoliko viših škola kako bih usavršila svoje vještine - kazala nam je te potvrdila kako je sve to znanje eskaliralo time da otvori ovu Udrugu i s ostalim kolegama organizira tečaj.



Dio ove Udruge su i Lili Poljak, umjetnica i kineziologinja koja drži vježbe za kralježnicu, Anica Uremović, osobni trener, Sonja Vuković, senior učitelj za aromaterapiju. Podržali su ih i poznati splitski umjetnici Jagoda Mihanović, Hana Letica, Petar Grimani, Jelena Bakotin i Danijela Šušak koji u ovim prostorijama organiziraju i umjetničke radionice.



U Kuću su svi dobrodošli, i oni s predrasudama i oni bez njih. Ono što je bitno jest druženje i prihvaćanje različitosti, potvrdili su nam članovi Udruge koji svakodnevno prakticiraju vježbe disanja. Dah je, kako su nam uglas potvrdili - esencija života.



Kako prakticiranje joge utječe na život i zdravlje?



- Utječe na postizanje mentalne i fizičke spreme. Naime, mentalni problemi remete naše vibracije. Stres, strah i negativne emocije utječu na naš um, što nam uvelike troši energiju i stvara zdravstvene tegobe. Recimo, problemi sa štitnjačom stvaraju se zbog nemogućnosti verbaliziranja problema. Cilj ove škole je da u tijelu uspostavimo da diše i pulsira. Naše prirodno stanje je mir, a sve ostalo što nam proizvodi stres je neprirodno. Želimo doći do prirodnog stanja i otkriti protok energije - zaključili su Kristina, Iva i Lili.

Zatvorite oči...

Svima nam je poznata svakodnevica u kojoj se suočavamo sa stresom, brigama, pretjeranim, uglavnom nepotrebnim razmišljanjem što nam onemogućava da živimo sadašnji trenutak. Stoga smo za kraj zamolili ovu veselu, pozitivnu ekipu da nam opišu neku brzu vježbu koju možemo u svakom trenutku prakticirati, čak i na radnom mjestu.

- Zatvorite oči i promatrajte ritam svoga daha koje odaje vaše stanje. Ako ste nervozni dišete plitko i brzo, a ako ste opušteni dišete duboko i polako.Samo prepoznavanje toga vašeg stanja je početak rješavanja problema. Ako dišete brzo mentalno pokušajte usporiti ritam daha kako biste ujednačili udah i izdah. Ako primijetite da dišete sporo, zatvorite oči i samo uživate u tom svom pulsu i vibraciji. Kroz izdah izlazi 70 posto otrova iz tijela - savjetovali su nam, te za kraj ponovili zakon prirode kako zračimo, tako i privlačimo.