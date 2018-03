Otkriće koje bi moglo biti revolucionarno: otkriveno postojanje i funkcija novog, najvećeg organa u ljudskom tijelu, koji možda krije tajnu liječenja raka

Znanstvenici su nedavno otkrili još jedan veliki ljudski organ, 80-ti u našem tijelu, u kojem se možda krije tajna nastanka raka. Ovo otkriće čiji su rezultati objavljeni u časopisu Scientific Reports moglo bi značiti prekretnicu u medicini.



Naime, riječ je o organu koji je sastavljen od cijele mreže sićušnih kanala ispunjenih tekućinom,(koji je na engleskom nazvan interstitium, a na hrvatskom intersticij) a zapravo je to prostor između stanica u kojem se nalaze gelovi i tekućine u koloidnom stanju - od hormona do transmitera što je vrlo važno za normalno funkcioniranje ljudskog tijela.



Tim sastavljen od troje znanstvenika do ovog je otkrića došao posve slučajno tijekom rutinske endoskopske pretrage koja omogućuje da se mini kamerom ((konfokalna laserska endomikroskopija) promatra funkcioniranje živih tkiva na mikroskopskoj razini.



Konkretno, Petros Benias i David Carr-Locke iz bolničkog centra Mount Sinai Beth Israel su spazili intersticij istražujući žučni kanal pacijenta u potrazi za znakovima raka. Zamijetili su šupljine koje su bile nepoznate dotad znanoj ljudskoj anatomiji i te čudne nejasne uzorke nastojali razjasniti u suradnji sa prof. Neilom Theiseom, patologom na New York University School of Medicine.



On je istom metodom promatrao vlastiti nos u potkožnom tkivu i otkrio istu strukturu. Daljnja studija drugih organa pokazala je prisutnost istih tih kanalića koji cijelim organizmom provode tekućine. Iz toga proizlazi da bi sva tkiva u tijelu mogla biti ispunjena mrežom ovakvih kanalića koji zajedno predstavljaju jedinstveni organ.



Ostaje misterij kako je intersticij dosad bio neprimjećen



Ostaje misterij kako to da je intersticij do sada ostao neprimjećen iako se radi o najvećem organu u ljudskom tijelu i za kojeg se čak pretpostavlja da bi mogao sadržavati oko petine ukupne količine tekućina u našem tijelu.



Znanstveni tim koji stoji iza otkrića tvrdi da se svi odjeljci koji predstavljaju novi organ nalaze odmah ispod kože, a njima su obložena pluća, crijeva, krvne žile i mišići te oni tako tvore mrežu čvrstih i rastezljivih proteina.



"Mislimo da organ djeluje kao amortizer udaraca“, rekao je prof. Thiese, dodajući da time imaju funkciju zaštite osjetljivog tkiva od oštećenja.



Znanstvenici vjerojatno nisu ranije vidjeli ovaj organ zato što se prilikom uobičajenog uzimanja uzoraka tekućina iz kanalića iscijedi, a mreža se uruši. Na taj način mreža postaje nalik na čvrstu stijenku zaštitnog tkiva umjesto na zaštitni jastuk ispunjen tekućinom.



Uz otkriće novog organa pojavljuje se i druga važna pretpostavka da se mrežama intersticija možda prenose i tumori. Naime, analiza uzoraka uzetih od ljudi s invazivnim tumorima pokazala je da su stanice raka, koje su se proširile s izvornog tkiva u kojem su nastale, mogle naći put do kanalića, što ih je pak moglo odvesti izravno do limfnog sustava.



"Kada jednom uđu unutra, to je kao da su se našle u vodenom toboganu. Imamo novi prozor u mehanizam širenja tumora“, pojasnio je Thiese.



Iako znanstvenici ne kriju oduševljenej ovim otkrićem, upozoravaju da ga još uvijek treba uzeti s dozom rezerve jer te k treba vidjeti može li se novootkrivena struktura nazvati organom, a potom i utvrditi koje su njegove funkcije.