Što mislite koliko zarađuju zvijezde 'Ultre'? Ovaj DJ bi mogao godinu dana financirati cijeli Split, a još bi mu ostalo i za sanaciju Karepovca

Partiji do jutra, zabavna glazba, glazbeni festivali, od kojih je definitivno najpoznatiji onaj koji se posljednjih godina održava u Splitu, slavni "Ultra Europe", ugošćuju svake godine najplaćenije DJ-eve na svijetu, za koje obožavateljima popularne muzike nikada nije problem izdvojiti više stotina, pa i tisuća kuna kako bi plesali u ritmu elekroničke muzike.



Tako su na Festivalu "Ultra Europe" u Splitu nastupili i DJ Tiësto, Steve Aoki, David Guetta, Afrojack, Carl Cox, Fedde Le Granda, DJ dua W&W, DJ Snake, Armin van Buuren, Swedish House Mafia Steve Angello, Hardwell, Martin Garrix, Nicky Romer, Dubfire, Nicole Moudaber, Adam Beyer, Tijana T, Elio Riso, Marc Carol i Robert Schulz.



Objavljujemo nove podatke koje su obavili američki mediji. Prema novim podacima, objavljenim u američkim medijima, spomenuta ekipa zaradi daleko više novca nego neke razvikane pop zvijezde. Neki od tih DJ-eva samo se pojave Splitu, "odsviraju" sat vremena i bogatiji su za stotine tisuća eura. Zatim privatnim avionom odlaze na drugi megatulum i tu isto pokupe toliku svotu... Žive kao pravi bogataši, a neki od njih su zaradili milijardu kuna, pa i više, od svoje elektronske glazbe.



Krenimo redom.



Calvin Harris, pravog imena Adam Richard Wiles, na računu ima 250.000.000 dolara, što je nešto iznad milijarde i pol kuna. Samo prošle godine zaradio je 48,5 milijuna dolara. Samo za pojavljivanja i gostovanja u emisijama račun mu se udeblja za 400.000 dolara. Nije teško, stoga, zaključiti da je Calvin najplaćeniji DJ na svijetu.



Surađuje s Rihannom, Johnom Newmanom, Ellie Goulding, Big Seanom, Florence Welchom i Aviciijem.



Njegov hit " We Found Love", koji je napravio u suradnji s megapopularnom pjevačicom Rihannom, bio je prvi na ljestvici US Billboard Hot 100. Najpoznatiji hitovi su mu: "Bounce", "Feel So Close", "Sweet Nothing", "I Need Your Love" i "Thinking About You".



Svi oni našli su se na UK Top 10. Harris se nalazi i na Forbes listi najplaćenijih Dj-eva od 2013. do 2017. godine. Također, godine 2014. u prodaju je pušten i njegov četvrti studijski album "Motion", dok je 2013. postao prvi solo izvođač koji je zaradio milijardu pogleda na Spotifyju. Primio je 10 nominacija za Brit Award za svoj kontinuirani uspjeh na UK music programima, a otkrila ga je producentska kuća Fly Eye Records 2010. godine, te je hit "Gecko" bio prvi koji je prodao.



Na drugom mjestu je DJ Tiësto. On je u zadnja dva desetljeća je jedan od najboljih Dj-eva na svijetu, prema analizama glazbenih časopisa. Njegov prvi album nastao je 2001. i zove se “In My Memory”, drugi je “Just be", treći nosi ime “Elements of life", zatim slijede “Kaleidoscope” iz 2009. godine, te je 2014. izdao “A Town Called Paradise”. Primio je nagradu Grammy na 57. dodjeli nagrada, i to za remix koji je napravio za pjesmu “All of me” glazbenika Johna Legenda. Bankovni račun mu broji 902.670.443 kuna.



Francuz David Guetta treći je najplaćeniji DJ na svijetu, a uspjeh mu je donio album "One Love" iz 2009. godine. Neki od njegovih ostalih albuma su "Just a Little More Love" iz 2002., "Guetta Blaster" iz 2004., "Pop Life" iz 2007. i "Nothing but the Beat" iz 2011. Guetta je prodao više od deset milijuna albuma i više od 25 milijuna singlova diljem svijeta. U godinu dana Guetta zaradi više od 160 milijuna kuna, zbog čega se svake godine i nađe na listi najslavnijih DJ-eva svijeta.



Na listi se nalazi još jedan gost Ultre. Afrojack je također u elitnom društvu najbogatijih DJ-jeva na svijetu, a ujedno je i glazbeni producent. Karijeru je započeo u dobi od 14 godina u lokalnim pubovima i kubovima gdje je nastupao. Prvi poznati singl mu je "In your Face" izdan 2007., ali pjesma "Take over control" ga je vinula u zvijezde.

Aoki za Guinnessa

Američki DJ Steven Hiroyuki (Steve Aoiki) također je čest gost na splitskoj "Ultri". Godišnje zaradi 23 milijuna dolara. Ujedno je i glazbenik koji najviše putuje, te je stoga i uvršten 2012. godine u Guinnessovu knjigu rekorda, jer je u toj godini odsvirao 168 svirki u 41 državi svijeta. A samo prošle godine odradio je više od 200 nastupa.