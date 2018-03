Pomozimo Marku, teško ozljeđenom Imoćaninu koji ponovno uči hodati i govoriti: udario ga je džip koji je od siline udarca ostao smrksan, dok je mladić u stanju budne kome

Kutija za Marka; priča se Splitom proširila poput požara zahvaljujući društvenim mrežama, a riječ je o humanitarnoj akciji. Nažalost, tek jednoj od onih koje pokazuju kolika je – kad država zakaže – snaga civilnog društva, te horde dobrih ljudi. No, krenimo otpočetka.



Marko Đuzel 27-godišnji je Imoćanin koji je zadnje dvije godine svog zdravog života proveo u Podstrani, s djevojkom Antonelom Levada, čijoj obitelji je pomagao u skrbi za teško bolesnog oca (u međuvremenu je otac preminuo). A onda se, prilikom izleta u Blidinje u Bosni i Hercegovini, Markov život promijenio; doživio je kao pješak tešku nesreću. Udario ga je svom silinom džip, koji je ostao smrskan. Marko je preživio, ali s teškim ozljedama mozga, zbog kojih iznova uči hodati, govoriti i, zapravo, većinu vremena ostati budan.



- Marko je u stanju budne kome, donekle je svjestan i sve mu bolje ide oporavak – sažima Matea Brnić Levada, odgojiteljica i kozmetičarka iz Splita, koja se pak u akciju uključila jer joj je Marko sestrin zaručnik.



Nesreća se dogodila u veljači prošle godine i nakon četiri mjeseca Marko je iz Splita otišao u Krapinske toplice, gdje mu se stanje počelo popravljati. Tamo je proveo sedam mjeseci, da bi bio prebačen u Zagreb na kućnu njegu. Markovi roditelji iz Imotskog, koji su prosječnog imovinskog stanja, odlučili su unajmiti stan upravo u glavnom gradu jer tamo imaju rodbinu i uvjete za najbolju njegu teško stradalog sina. No, ono što država daje nije dovoljno – kako to počesto biva – pa su uz besplatne seanse fizioterapeuta angažirali i one privatne. K tomu, plaćaju i logopeda i dio lijekova koje ne pokriva HZZO, pa su se, uz najam stana i posebne opreme za njegu (tzv. stajalica, kolica i drugo) troškovi za Marka popeli na petnaestak tisuća kuna mjesečno. E, sad se u priču i pomoć Markovim iscrpljenim roditeljima uključuje Matea...



- Radim kao odgojiteljica u katoličkom dječjem vrtiću "Brat Sunce" u Podstrani, kod časnih sestara franjevki, a vodim i mali salon za uljepšavanje u Splitu, gdje nudim usluge masaže, šminkanja i slično. Odlučila sam tijekom korizmenog razdoblja raditi bez zarade, to jest zamoliti mušterije da novac koji žele izdvojiti za tretman ubace u "Kutiju za Marka".



U priču su se uključile i brojne kolegice: kozmetičko-pedikerski salon "Suzana" iz Solina, frizerski salon "Maki" iz Podstrane i onaj "Anavi Style" iz Stobreča, "Studio 7", također iz Stobreča, frizerski "Neno" iz Imotskog, "Cik-cak" iz Kaštela, "Jo" iz Splita i još neki. Svi su se oni odrekli ili dijela zarade, ili napojnica u korist našeg stradalnika. Posebno sam zahvalna nagrađivanoj splitskoj vizažistici iz Splita Anki Akrap, koja je najviše promovirala ovu akciju, te se uključila i osobnim šminkerskim angažmanom, to jest upriličila besplatnu trodnevnu obuku polaznica koje neće njoj uplatiti honorar, nego novac dati u Markovu kutiju.



Svima hvala do neba – dirnuto će 31-godišnja Matea, inicijatorica prikupljanja pomoći. Kutije za Marka koje se nalaze u najmanje desetak salona za uljepšavanje u Splitu, Imotskom, Stobreču, Kaštelima, Podstrani i drugim gradovima i mjestima otvorit će se nakon Uskrsa, a novac će biti odmah proslijeđen roditeljima mladog rekonvalescenta Đuzela. Naposljetku, recimo da se u akciju pomoći Marku uključio i njegov imenjak, pjevač Marko Škugor, koji je najavio veliki humanitarni koncert uskoro u Imotskom.



Umjesto u kutiju, može i na račun

Žiro-račun za one koji žele pomoći obitelji teško stradalog mladića je sljedeći: HR7223400093112499431 u Privrednoj banci Zagreb.