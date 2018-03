Je li ovaj Mercedes najbrutalnija 'zvjerka' dosad predstavljena na Auto-moto salonu u splitskom City Centeru one?

Dobru bazu smo čuli jučer od Pere iz Imotskog tijekom ophodnje po Auto-moto salonu u splitskom City Centeru one, a ona glasi kako Imoćanin koji drži do sebe uvijek bira auto marke Mercedes iz Njemačke, a sve ostalo iz svog kraja.



Znači, Mercedes sa sjevera, a krumpir, zelje, loze, kravu i ženu iz svoga ili najdalje susjednog sela. Zato posve razumijemo zanos nalik vjerskom koji je pokazao na izložbenom prostoru njemačkih mu perjanica, na kojemu je počasno mjesto, među zaštitnim konopima, pripalo GTS Biturbo modelu Mercedesa.



Iza strogog naziva krije se, ovako su nam to muškarci pojasnili, vozilo za onog tko zna što od života želi, za modernog mladenačkog Jamesa Bonda, za rasnog, čistokrvnog sportaša, nekoga tko zna i voli uživati u životu. I ima love, što kriti, košta malo manje od dva milijuna kuna i, kako čujemo, jedna je osoba za njega vrlo, vrlo zainteresirana. Koja? Poslovna tajna, kažu na štandu.



- Jako puno ljudi pita za njega, ipak je poseban, s 522 konja, osam cilindara, s ubrzanjem od 3,8 sekundi, maksimalnom brzinom od 310 kilometara na sat i perfomansama koje mu s obzirom na odličnu tehnologiju omogućuju iznimnu sigurnost na cesti. GTS je cestovna izvedba moćne tehnologije Formule 1 – kaže Ivan Radić, prodajni savjetnik "Jolly- autolinea".



Desno od jurilice smjestio se Mercedesov coupe C klase koji je više zapeo za oko Jasni iz Splita. Svidjela joj se njegova boja, pariško plava, dizajn, ali i činjenica da baš nije nizak, što dobro dođe bolnim ženskim leđima.



Kako je jučerašnja bura jenjala, tako se City punio promatračima, a prilično živopisno bilo je i na štandu Volva. Tu smo zatekli tri pomorca, dobra poznavatelja auta, kojima je za oko zapeo model XC 40, onaj s titulom Auta godine za 2018. Zašto? Eto zato što, kažu nam, Volvu i Šveđanima koji su ga proizveli vjeruju, jer sve što taknue, bilo auto ili kliješta, pretvaraju u nešto čvrsto i trajno. A u prtljažnik modela koji se još nije spustio na hrvatske ulice mogu se, kaže nam jedan od njih, ubaciti i "dvi vriće krumpira". A i otići sa ženom u kazalište. Dobro je i to znati.



- Ljudi žive s predrasudama i misle kako Volvo ima skupa auta. A to nije baš tako, u nekim su varijantama čak jeftiniji od BMW-ovih iz iste klase. Jako nam je veliki interes za Autom godine XC 40, kojemu je akcijska cijena za benzinca 32.999 eura, a dizelaša 33.999 eura, kažu nam na Volvovu štandu.



Splićanki Žani se, recimo, upravo hit godine jako svidio. Kaže kako su njezin izbor Mercedesi i Audiji, ali i ovaj joj je prirastao srcu. Nju su, recimo, zanimale boje sjedala, jer tamna sjedala, kaže iskusna vozačica, nisu za Dalmaciju, pogotovo ljeti.

Mic po mic, evo nas kod Subaru štanda, a tu nalazimo i vrlo zainteresiranog Ivu Zovka. Fan je japanskih marki, drži kako im je kvaliteta iznad europskih. Kaže kako njemačka vozila još uvijek imaju premoć na našim cestama. Ali duboko vjeruje u ova s Istoka. Ima i razloga, veli, 12 godina vozi jednog "japanca" i nikada zbog kvara mehaničara još vidio nije.



- Meni je recimo ova Impreza odlična. Svaki vozač koji drži do sebe reći će da je to pravi auto. I sve se mislim, budem li minja ovu moju Hondicu, ovdje kod Subarua bi bila štacija – veli Ivo.



Trčimo do Infinity brenda, i tu su vozila koja plijene pažnju. Lijepa prezentatorica Marina Jurić nam kaže kako posjetitelji koji kod njih dođu ili znaju ama baš sve o ovom premium brendu, ili ne znaju ništa. Još uvijek, potvrdio nam je to i Jakov Sedlar, direktor prodaje za Hrvatsku Infinity brenda, to je marka koja na jugu još nije toliko nazočna. Infinityje vole i voze počesto pomorci koji su ih viđali po svijetu. Ima ih i na hrvatskom kontinentu, ponajviše prema sjeveru i u Istri, pa im je ovaj auto salon dobra prigoda i da ih Dalmacija upozna. Imaju i prvotimca, Q60 coupe, crvene primamljive boje, s odličnim voznim perfomansama. Sjaji se, privlači pažnju, luksuzan je, moćan, muškarci vole osjetiti njegova sjedala.



- Da, dosta je upita, ljudi žele znati nešto više o ovom brendu. Posjetilo nas je podosta zainteresiranih. Ali uvijek kažu, da, da, divan je, ali moram se prvo sa ženom konzultirati. Žene su ipak te koje na kraju odlučuju. I što je zanimljivo, baš cure iz ovih dućana u CC-u komentiraju kako je proteklih dana otkako je ovdje Auto salon centar pohodila rijeka muškaraca. I žena. Baš je živo – kaže Marina.