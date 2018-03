Životna priča vrijedna spomena: mladi Igor sjajno boksa, još bolje pjeva, a najbolje - šapće konjima

Iako je tek u dvadesetima, Splićanin Igor Nešić može se pohvaliti kako je već do sada vodio bogat, uspješan život. Iza njega je – pazite sad taj koloplet aktivnosti! – impresivan boksački staž i osvojene dvije državne te jedna međunarodna titula u superteškoj klasi, zatim deseci (ako ne i stotine) dresiranih konja, te brojni nastupi s bendom u kojem pjeva. Odakle početi?



Kronološki, njegov je izvanškolski razvoj započeo bavljenjem klasičnim boksom (poslije i kick-boksom). Logično, jer Igorov je otac Željko Nešić (59) poznati sportaš i trener, pa je tako malog Igora gurnuo u vatru (čitaj: u ring) već sa šest godina. I svidjelo mu se...



– Prvi put sam se borio kao dijete, predškolac, u Noći gladijatora u Velikoj dvorani na Gripama. Sjećam se da je pjevao Thompson... Tada nisam pobijedio, ali sam se zarazio i nastavio trenirati. Inače je moja mala sportska familija, prvenstveno otac, sudjelovala u osnivanju boksačkoga kluba "Marjan" na Trsteniku, i uz taj me plemeniti sport vežu samo lijepa sjećanja.

Treniranje me odvelo do prve državne titule već s petnaest godina na prvenstvu u Puli. Bio sam zapaženi kadet sa 77 kilograma i, nošen krilima pobjede, nastavio s boksom. Niz se produžio već za tri godine, kad sam kao 18-godišnji junior došao u Kutinu i ponovno se popeo na državni tron, te bio proglašen najboljim tehničarem Hrvatske.



K tomu, imenovan sam kapetanom juniorske reprezentacije, i uskoro prionuo čak i organizaciji mečeva; tako je došlo do sraza u Broćancu, evo ovdje gdje danas uzgajam i dresiram konje – kazuje Nešić, koji je u međuvremenu, dakle uz boks, otkrio i drugu životnu strast, onu "koja njišti".



– E sad, paralelno sa školovanjem i treniranjem upoznao sam Ivu Kurobasu koji me uveo u konjarstvo, i tada moj život počinje dobivati istinski smisao. Otac mi je prvo ždrijebe, konjića Sokola, kupio na početku osnovne škole. Toliko sam ga volio da sam štedio u prvom i drugom osnovne od vlastite marende da bih mu kupio zob.



Konje smo držali ovdje na djedovini u općini Klis, a kroz bavljenje njima uživao sam veliku potporu sinjske obitelji Zorica, kojima sam, kao i Kurobasama, veoma zahvalan za sve. Broćanac i ovaj ranč sve su više postajali moj drugi dom, pa sam tako poželio ovdje organizirati i meč, na kojem sam se i borio. Bilo je to 2011. godine. Slomio sam ruku u desetoj sekundi, ali svejedno nokautirao protivnika, tadašnjeg prvaka Bosne i Hercegovine i – odlučio zauvijek objesiti rukavice o klin. No, nije mi bilo suđeno – prisjeća se naš sugovornik.



Jer, unatoč ozbiljnoj sportskoj ozljedi i sve većem angažmanu oko konja, Nešić je dobio privlačan poziv da se kao 23-godišnjak okuša u srazu s poznatim superteškašem Oktayom Kivirickom ispred 17 tisuća ljudi u njemačkom gradu Carlsruheu. I nije mu odolio.



– Bio sam pozvan u zadnji trenutak, kao rezerva, i namijenjena mi je bila uloga sigurnog gubitnika jer su ljudi iz miljea i natjecatelji znali za moj prijašnji lom šake. Ni sam nisam gajio velike ambicije; prije meča u hotelu popio sam litru piva. No, valjda imam ipak neki vražji talent, a i već sam se dokazao kao tehničar. Moja pobjeda izazvala je opći šok i umalo kompromitirala cijelo natjecanje; to je bio moj nenadan, počasni trijumf. Moj Wimbledon – zaneseno će Nešić, koji je od honorara kupio – sijeno.



– Trenutno imam petnaest konja, i među njima Asta la Luce, trofejnu kobilu koja se okitila titulom Konj godine 2007. i 2009. godine. Njihovo održavanje i hranjenje, dakako, košta; barem nekoliko tisuća kuna mjesečno. No, zarada ide od potkivanja, kojim se također bavim, iznajmljivanja za jahanje i dresiranja, što mi je poseban izazov uz redresiranje i čuvanje. Utrkama se manje bavim jer nemam galopski, nego konjički klub – približava Nešić dio onoga čime se sad bavi.

E, onda dolazimo do treće ljubavi mladog Igora, a to je glazba. On je, naime, zadnjih nekoliko godina pjevač u sve poznatijem bendu Smile, kojem je pak na čelu Ante Čaljkušić.



– Nisam ni sanjao da ću postati pjevač; kao dijete koje je već voljelo boks i konje tata me upisao još i na tečaj gitare kod šjor Paška Jurašina u Riječku ulicu. Tamo sam odlazio na satove i neko vrijeme svirao, ali bez osobitih ambicija. A onda sam, onako u hodu, shvatio da imam solidan glas jer su mi pljeskali po feštama gdje bih se spontano "proderao". I tako sam došao prije dvije godine u Smile bend, na poziv tadašnjega bubnjara Kaže Cukra. Sad pjevamo Gorana Bonković i ja uz instrumentalnu pratnju klavijaturista Ante Pejkovića, Mile Čatipovića na bunjevima i gitarista Darija Kopića i spomenutog Ante Čaljkušića (bas).



Nastupamo barem jednom tjedno, čak i sad u korizmi, a pripremamo i autorski materijal, ali o tome više kad dođe vrijeme – diplomatski najavljuje Igor Nešić, boksač, pjevač i uzgajivač konja iz Splita. Eh, da, i polaznik izvanrednog studija kondicijske pripreme sportaša pri Kineziološkom fakultetu u Splitu. Ali o tome nekom drugom zgodom.