Iznajmljivač s Brača odbio goste pa dobio urnebesnu poruku 

Uvriježeno je mišljenje da gotovo cijela Dalmacija živi od apartmana i iznajmljivanja, no ipak je malo manje poznato kako se ipak nekada iznajmljivači susreću sa raznoraznim ponudama.



Tako nam je čitatelj, koji je želio ostati anoniman, poslao upit, koji je dobio od jednog gosta. Saga se nastavila nakon što je naš čitatelj ljubazno odgovorio da mjesta nema. Napisali su mu:



Dobro veče Jure prijatelju.



Baš si nas iznenadio, mi se već vidimo u Braču. Dobro je rekao amidža da nisam trebao tražiti gratis pa evo neću.



Neboj se Jure što nas ima poviše, amidžine ćeri su velike i one povazda noću lutaju pa ih ni neće biti u apatmenu. I moj badžanak traži ženu pa ga neće biti,mi ostali stanemo bez problema. Ako znaš neku ženu dole za mog badžu, dobar je ko kruv, jak ko međed, ne pije i ne puši, radio u Sloveniji ko moler.



Eto i tebi može apartman okrećiti prije nego što odemo.Ti samo kupi farbe. Budi meka srca i imat ćeš prijatelje do kraja života. Ajde nam se raspitaj možemo li mi zbog Hrvatske policije preko granice u kombiju da mi žena i troje djece bude iza. Ima klupa al nema stakala. To mi je od daidže teretni kombi koji bi nam on za more dao da nam bude lakše. Badžo i ja bi do šoferšajbe a oni iza. Naši neće gledati, al bojim se vaše policije. Ako ne mere doći ćemo golfom. Jure daj razmisli za nas pa nam javi.



Svi te pozdravljamo.



Radi li se ovdje ipak o neslanoj šali ili ne ostaje na vama da prosudite. No, čitatelj uredno dobiva mailove na službenoj stranici za iznajmljivanje.