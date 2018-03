Kako je Roberta, studentica sa Sardinije, završila u podrumu na Bačvicama?

Ne trebate ići na splitski Pazar, gdje možete kupiti češnjak iz Kine i kapulu iz Kalifornije da biste se osjećali kao "centar svita"; dašak takve atmosfere mogao se "onjušiti" i u "Chillton klubu" u Jadranskoj ulici, na Bačvicama!



Međunarodnu ćakulu nazvanu "Language coffee" organizirala je udruga mladih Infozona, uz svesrdni volonterski angažman Aneli Jovanović (25), inače diplomirane profesorice francuskog i engleskog jezika bez stalnog zaposlenja. S obzirom na to da je Aneli zapravo poliglotkinja koja govori još i španjolski i portugalski, ne iznenađuje da ju je nadahnula ideja o fuziranju izvornih govornika različitih jezika – mahom studentske populacije – s "našima" koji barataju nekim od rečenih jezika.



Tako smo se u pomalo memljivom ozračju boemskog "Chilltona", smještenog u podrumu na Bačvicama, susreli s cvijetom ambicioznih akademskih građana u razvoju iz cijeloga svijeta; ćakulu smo, pak, započeli s Robertom Angioi, 25-godišnjom studenticom kemije sa Sardinije, koja je u Split posredstvom projekta "Erasmus" došla istraživati, upoznavati kolege i – razgovarati.



Uz materinji talijanski, za koji nitko od nazočnih (osim potpisane reporterke) nije bio zainteresiran, mlada Talijanka srećom govori i izvrstan engleski, pa je u "Chilltonu" mahom – spikala.



- Split je sjajan, ali mi se još nije posrećilo vidjeti njegovu sunčanu stranu. Kod nas na Cagliariju (Sardinija) inače je nešto toplije, pa me ovo vrijeme sa susnježicom šokiralo – kazuje Roberta, koja s cimericom živi već tri mjeseca na Pujankama.



Inače ju je, kao i njezina sunarodnjaka Michelea Francescija Melonea (25) oduševila Palača, dok oboje dijele razočaranje vremenskim prilikama. Michele Francesco, k tomu, ima primjedbe i na autobusne linije kojima je središte Splita povezano sa studentskim kampusom. Talijan je inače student političkih znanosti, pa ne čudi što je za stručno usavršavanje izabrao upravo po tom pitanju konfliktnu, štoviše, znanstveno izazovnu zemljicu Hrvatsku.



Monique Laffite (37), pak, iz dalekog Hondurasa u Hrvatsku nije stigla studirati, ali je zato otprije pet godina Split njezin drugi dom. Ta mlada poduzetnica došla je također razgovarati, i to nakon dugog radnog dana u vlastitom meksičkom restoranu u strogom centru Splita, odnosno caffe-baru u Vukovarskoj koji vodi zajedno s američkim partnerom.



Na izvornom španjolskom, odnosno "univerzalnom" engleskom s njom je došao popričati Ivan Džoja (25), inače magistar-inženjer industrijskog strojarstva, ali i polaznik privatne škole španjolskog jezika. Iza njega su već dvije godine učenja, pa je bio itekako blagoglagoljiv na jeziku koji govori najviše ljudi na svijetu.



Magistar ekonomije Zvonimir Franić (26) na engleskom i njemačkom imao je pak priliku porazgovarati s Njemicama Anne Schorn i Katharinom Schmitz, dok je Francuzica Amandine Kennel uglavnom govorila samo engleski.



Mali lingvistički "happening" u Splitu polučio je popriličan interes, te pokazao ne samo da Splićani imaju sluha za jezike, nego i da, s druge strane, mlade strance zanima naš uzbudljivi gradić podno Marjana.